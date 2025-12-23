Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả
GĐXH - Từ một quyết định giao biên chế mới, hàng trăm giáo viên và nhân viên hợp đồng tại Nghệ An rơi vào cảnh dạy học không lương. Khi đơn vị hành chính thay đổi, quyền lợi người lao động lại bị 'bỏ quên'.
Gần 20 năm đứng lớp, lương thực nhận chưa tới 2 triệu đồng
Tốt nghiệp ĐHSP khoa giáo dục chính trị hệ chính quy, năm 2006, thầy Cao Xuân Tiến (45 tuổi, Trường THCS Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cũ) được UBND Huyện Anh Sơn (cũ) ký hợp đồng dạy THCS. Sau 19 năm, thầy Tiến hưởng mức lương tối thiểu vùng 3,4 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ hơn 1,1 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội và các khoản nội bộ của trường, thu nhập thực nhận chỉ còn khoảng 1,85 triệu đồng/tháng.
Từ đầu tháng 11/2025 đến nay, khoản lương ít ỏi này cũng không còn được chi trả do thầy Cao Xuân Tiến nằm ngoài chỉ tiêu biên chế theo quyết định mới của tỉnh.
Hoàn cảnh gia đình thầy Tiến thuộc diện cận nghèo. Vợ không có việc làm ổn định. "Suốt thời gian tôi dạy hợp đồng, mức lương rất thấp, chưa tương xứng với công sức và sự cống hiến. Chúng tôi cũng không được hưởng phụ cấp khu vực, phụ cấp đứng lớp, thâm niên hay tiền thưởng theo Nghị định 73", thầy Tiến nói.
Trong đợt tuyển dụng tháng 12 này, huyện Anh Sơn (cũ) chỉ có một chỉ tiêu môn Toán nên cơ hội của thầy Tiến gần như bằng không. Theo ông Hoàng Khắc Tam, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Sơn, trường hiện có 2 giáo viên hợp đồng do huyện ký, đều đã công tác từ 20 đến 25 năm. Ngoài thầy Tiến, còn có thầy Nguyễn Cảnh Thành (sinh năm 1973), giáo viên Thể dục, giảng dạy tại trường từ năm 2000, mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng.
"Trường có 32/34 giáo viên, nhân viên đủ biên chế theo khung. Hai trường hợp hợp đồng còn lại tạm thời chưa được bố trí ngân sách chi trả. Là người đứng đầu, tôi rất trăn trở và cảm thấy có lỗi với các thầy", ông Tam nói và cho biết trường đã kiến nghị tại cuộc họp trực tuyến do Sở GD&ĐT tổ chức, nhưng đến nay chưa có phương án tháo gỡ.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Trường THCS Tân Thượng Lộc 2 (xã Thiên Nhẫn). Hai giáo viên hợp đồng là cô Hoàng Thị Hoa (SN 1981) và cô Trần Thị Bình Minh (SN 1988), ký hợp đồng với huyện Nam Đàn (cũ) từ 13 - 16 năm trước cũng không được chi trả lương trong 2 tháng gần đây.
Lãnh đạo trường này cho hay, hiện trường chỉ có 2 giáo viên này dạy môn Sinh học, nhà trường không thể giữ chân giáo viên, không thể yêu cầu giáo viên đến lớp khi không có cơ quan nào chi trả lương.
Lúng túng thẩm quyền, quyền lợi người lao động bị "treo"
Theo ông Nguyễn Hữu Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thượng Lộc 2, nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng với các cô thì nhà trường không được phép chi trả kinh phí. Nhưng nếu chấm dứt hợp đồng thì cũng vượt quá thẩm quyền của trường vì đây là hợp đồng dài hạn do huyện (cũ) ký. "Chúng tôi không thể giữ giáo viên đứng lớp mà không có lương, nhưng cũng không thể tự ý chấm dứt hợp đồng", ông Huy nói.
Nhà trường có tờ trình gửi UBND xã Vạn An, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính đề nghị xem xét giải quyết chế độ cho người lao động theo Điều 110, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, song đến nay vẫn chưa có phản hồi cuối cùng.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và hiệu trưởng các trường rà soát nhu cầu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026, gửi về Sở để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa chốt phương án, trong khi nhiều giáo viên hợp đồng tiếp tục rơi vào cảnh đứng lớp nhưng không biết lương tháng tới sẽ ở đâu.
Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giao 43.094 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 130 xã, phường, nhiều giáo viên và nhân viên hợp đồng do các huyện, thị (cũ) ký kết rơi vào tình cảnh khó khăn khi không xác định được nguồn chi trả lương.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An giao biên chế trực tiếp cho các nhà trường, thay vì giao chung cho địa phương như trước. Tuy nhiên, sau quyết định này, hàng trăm hợp đồng dài hạn đứng lớp nhiều năm lại nằm ngoài khung biên chế, kéo theo việc chậm, thậm chí không được chi trả lương.
