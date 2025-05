5 động tác đơn giản hằng ngày xóa mờ nếp nhăn đuôi mắt

1. Vuốt nhẹ vùng thái dương giúp làm mờ nếp nhăn đuôi mắt

Động tác này giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm căng thẳng cơ xung quanh mắt và làm mờ các nếp nhăn đuôi mắt (vết chân chim).

Cách thực hiện:

Đặt ngón giữa và ngón áp út của hai tay lên đuôi mắt (vùng thái dương, vị trí xuất hiện nếp nhăn).

Giữ ở thái dương trong khoảng 1-2 giây.

Nhẹ nhàng vuốt theo hướng thái dương, kéo nhẹ da ra phía ngoài.

Giữ nguyên trong khoảng 5 giây, từ từ thả lỏng.

Lặp lại động tác này 10-15 lần.

Lưu ý: Thực hiện nhẹ nhàng, không kéo căng da quá mức.

Các động tác massage quanh mắt giúp lưu thông máu và làm mờ nếp nhăn...

2. Ấn và giữ các điểm quanh mắt

Ấn huyệt giúp thư giãn các cơ quanh mắt, tăng cường lưu thông máu, giảm bọng mắt và quầng thâm , đồng thời có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cách thực hiện:

Đầu chân mày: Giữ trong 3 giây.

Giữa chân mày: Giữ trong 3 giây.

Cuối chân mày: Giữ trong 3 giây.

Dưới hốc mắt, ngay dưới con ngươi: Giữ trong 3 giây.

Khóe mắt trong: Giữ trong 3 giây.

Khóe mắt ngoài: Giữ trong 3 giây.

Lặp lại chuỗi ấn này 2-3 lần.

Sử dụng ngón áp út (ngón có lực ấn nhẹ nhất) để ấn nhẹ nhàng vào các điểm sau:

Lưu ý: Ấn nhẹ nhàng, không gây đau rát.

3. Xoa tròn quanh mắt

Động tác xoa tròn nhẹ nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, giảm căng cơ và làm mịn da vùng mắt, đồng thời giúp tăng cường sức mạnh cơ mắt, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm sự hình thành nếp nhăn do cử động mắt thường xuyên.

Cách thực hiện:

- Sử dụng ngón áp út hoặc ngón giữa của cả hai tay.

- Nhẹ nhàng xoa tròn theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ quanh vùng mắt. Bắt đầu từ khóe mắt trong, đi dọc theo bầu mắt trên, xuống đuôi mắt, rồi vòng lên bầu mắt dưới và trở lại khóe mắt trong.

- Thực hiện mỗi chiều khoảng 10-15 vòng.

Lưu ý: Thực hiện nhẹ nhàng, tránh kéo căng da.

4. Nhắm chặt và mở to mắt

Nhắm chặt và mở to mắt là một bài tập cơ mặt đơn giản có thể giúp giảm nếp nhăn ở đuôi mắt. Bài tập này có thể giúp giảm nếp nhăn đuôi mắt do giúp các cơ quanh mắt này săn chắc hơn. Từ đó hỗ trợ và làm căng mịn vùng da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Các động tác co giãn cơ giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng da quanh mắt. Máu mang theo oxy và dưỡng chất, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình tái tạo. Từ đó làm giảm căng thẳng và kích thích sản xuất collagen và elastin.

Cách thực hiện:

- Ngồi hoặc đứng thẳng lưng, giữ cho khuôn mặt thư giãn.

- Nhắm mắt thật chặt: Siết chặt các cơ xung quanh mắt, có thể cảm thấy hơi căng ở vùng đuôi mắt, duy trì trạng thái nhắm chặt trong khoảng 3-5 giây.

- Mở to mắt hết cỡ: Mở mắt rộng nhất có thể, đồng thời nhướng nhẹ lông mày lên một chút. Duy trì trạng thái mở to mắt trong khoảng 3-5 giây.

- Lặp lại: Thực hiện chuỗi động tác nhắm chặt và mở to mắt khoảng 10-15 lần.

- Thư giãn: Nhắm mắt và thư giãn các cơ mặt trong vài giây.

Lưu ý : Thực hiện nhẹ nhàng, tránh nhăn trán hoặc các vùng da khác trên mặt khi thực hiện bài tập. Chỉ tập trung vào vùng mắt.

Khi kiên trì thực hiện sẽ mang lại hiệu quả làm mờ nếp nhăn quanh mắt...

5. Bài tập chữ V

Bài tập "chữ V" là một bài tập cơ mặt phổ biến, có thể giúp giảm nếp nhăn ở đuôi mắt. Bài tập này tác động trực tiếp vào vùng cơ quanh mắt, giúp tăng cường sức mạnh và độ đàn hồi của các cơ, từ đó làm săn chắc vùng da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cách thực hiện:

Ngồi hoặc đứng thẳng lưng, giữ cho khuôn mặt thư giãn.

Đặt ngón trỏ của cả hai tay ở khóe ngoài của mắt (vị trí nếp nhăn đuôi mắt), nhấn nhẹ vào vùng da này. Lúc này, hai ngón trỏ và hai ngón giữa sẽ tạo thành hình chữ V ở hai bên mắt.

Nhìn lên trên: Hướng mắt nhìn lên trần nhà hoặc điểm cao nhất có thể.

Nheo mắt dưới: Siết nhẹ các cơ ở mí mắt dưới lại và cảm thấy sự căng nhẹ ở vùng đuôi mắt. Duy trì tư thế này trong khoảng 5-10 giây.

Thư giãn các cơ mặt và mắt.

Thực hiện bài tập này khoảng 10-15 lần.

Lưu ý: Thực hiện nhẹ nhàng, tránh kéo căng da quá mức hoặc gây đau rát. Các ngón tay chỉ nên giữ nhẹ nhàng để tạo điểm tựa. Khi nheo mắt, hãy cố gắng tập trung vào việc siết nhẹ cơ ở mí mắt dưới. Tránh nhăn trán hoặc các vùng da khác trên mặt.

Các động tác này là biện pháp hỗ trợ và cần thời gian để thấy được hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, việc thực hiện các bài tập này hàng ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng da vùng mắt và làm chậm quá trình lão hóa

Ngoài ra cần kết hợp chăm sóc da, kem dưỡng mắt chứa các thành phần chống lão hóa, kem chống nắng và duy trì một lối sống lành mạnh như: