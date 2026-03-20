5 kiểu nhắn tin 'tố cáo' EQ thấp: Càng nói càng mất lòng

Thứ sáu, 10:05 20/03/2026 | Gia đình
GĐXH - Người có EQ thấp thường bộc lộ rõ qua cách nhắn tin và trò chuyện hằng ngày. Không chỉ thiếu sự tinh tế, họ còn dễ khiến đối phương cảm thấy khó chịu, xa cách.

Nếu nhận ra mình hoặc người xung quanh thường xuyên nói về 5 nội dung dưới đây, đó có thể là dấu hiệu EQ thấp, cần thay đổi để giữ gìn các mối quan hệ.

EQ thấp khiến cuộc trò chuyện ngập tràn phàn nàn và đổ lỗi

Một trong những biểu hiện rõ ràng của người EQ thấp là thường xuyên nhắn tin để phàn nàn và đổ lỗi. 

Họ dễ bày tỏ sự không hài lòng mà không quan tâm đến cảm xúc của người nhận, khiến cuộc trò chuyện trở nên tiêu cực.

Không ít người có thói quen so sánh bản thân với người khác theo hướng than vãn như: "Sếp giao việc khó cho tôi, còn bạn thì dễ dàng hơn nhiều". 

Những lời nói tưởng như vô hại này lại vô tình tạo áp lực và sự khó chịu cho người nghe.

Về lâu dài, kiểu giao tiếp này khiến người xung quanh dần né tránh, bởi không ai muốn bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nặng nề và tiêu cực.

Một trong những biểu hiện rõ ràng của người EQ thấp là thường xuyên nhắn tin để phàn nàn và đổ lỗi. Ảnh minh họa

Người EQ thấp tranh luận chỉ để chứng minh mình đúng

Người có EQ thấp thường biến các cuộc trò chuyện thành nơi tranh cãi, mục tiêu không phải là tìm tiếng nói chung mà là khẳng định mình đúng.

Họ ít khi lắng nghe, thậm chí phủ nhận ý kiến của người khác mà không cân nhắc. Điều này khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, từ đó làm suy giảm chất lượng mối quan hệ.

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng lắng nghe và đồng cảm mới là chìa khóa giúp cuộc trò chuyện trở nên tích cực và hiệu quả.

EQ thấp thể hiện qua việc hỏi quá sâu chuyện cá nhân

Một dấu hiệu khác của người EQ thấp là không nhận ra ranh giới trong giao tiếp. Họ có xu hướng hỏi quá sâu về những vấn đề riêng tư như tài chính, gia đình hay tình cảm dù chưa đủ thân thiết.

Những câu hỏi này dù xuất phát từ sự tò mò hoặc muốn bắt chuyện, nhưng lại dễ khiến đối phương cảm thấy bị xâm phạm đời sống cá nhân.

Chỉ khi được góp ý, nhiều người mới nhận ra rằng sự thiếu tinh tế trong cách hỏi han có thể làm mất đi thiện cảm ban đầu.

Người EQ thấp chỉ nói về bản thân, thiếu sự lắng nghe

Trong các cuộc trò chuyện, người EQ thấp thường tập trung vào chính mình. Họ kể về thành công, khó khăn hay trải nghiệm cá nhân nhưng hiếm khi quan tâm đến câu chuyện của người khác.

Điều này khiến cuộc trò chuyện trở nên một chiều, thiếu sự kết nối. Đối phương dễ cảm thấy mình không được lắng nghe hoặc không quan trọng.

Lắng nghe tích cực là một kỹ năng quan trọng của trí tuệ cảm xúc. Khi thiếu kỹ năng này, mối quan hệ sẽ dần trở nên xa cách.

Trong các cuộc trò chuyện, người EQ thấp thường tập trung vào chính mình. Ảnh minh họa

EQ thấp khiến lời nói trở nên tiêu cực, dễ gây tổn thương

Người có EQ thấp cũng thường xuyên nhắn tin với nội dung nhận xét tiêu cực về người khác. Họ có thể chỉ trích, đánh giá hoặc lan truyền những câu chuyện mang tính tiêu cực mà không cân nhắc hậu quả.

Điều này không chỉ khiến người nghe cảm thấy khó chịu mà còn làm giảm sự tin tưởng trong mối quan hệ. Không ai muốn giao tiếp với người luôn mang năng lượng tiêu cực.

Ngược lại, người có EQ cao thường biết cách lựa chọn lời nói, ưu tiên sự tôn trọng và xây dựng.

Làm gì để cải thiện EQ và giao tiếp tốt hơn?

Để tránh những biểu hiện của EQ thấp, mỗi người cần học cách lắng nghe nhiều hơn, đặt себя vào vị trí của người khác và kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.

Một cuộc trò chuyện chất lượng không nằm ở việc nói nhiều hay thắng thua, mà ở sự thấu hiểu và kết nối. Khi biết cân bằng giữa chia sẻ và lắng nghe, các mối quan hệ sẽ trở nên bền vững hơn.

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hạiNhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

GĐXH - Trên thực tế, nhiều người sở hữu điều kiện vật chất tốt nhưng vẫn khiến người xung quanh dần xa lánh chỉ vì những biểu hiện của EQ thấp trong giao tiếp hằng ngày.

4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đời

Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đời

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

Chồng âm thầm chuyển tiền đến tài khoản lạ suốt nhiều năm: Sự thật phía sau khiến vợ bật khóc

Chồng âm thầm chuyển tiền đến tài khoản lạ suốt nhiều năm: Sự thật phía sau khiến vợ bật khóc

3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

Về già: Dù giàu có đến đâu cũng tuyệt đối đừng làm 5 việc 'dại dột' này để giữ trọn tuổi già bình yên

Về già: Dù giàu có đến đâu cũng tuyệt đối đừng làm 5 việc 'dại dột' này để giữ trọn tuổi già bình yên

GĐXH - Tuổi già, tiền bạc là chỗ dựa, nhưng trí tuệ và sự tỉnh táo mới là thứ bảo vệ chúng ta khỏi những "giông bão" cuối đời.

Đừng tin vẻ ngoài: 4 cung hoàng đạo mạnh mẽ chỉ là 'diễn'

Đừng tin vẻ ngoài: 4 cung hoàng đạo mạnh mẽ chỉ là 'diễn'

GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo chọn cách giấu kín tất cả sau vẻ ngoài lạnh lùng, độc lập, khiến người khác lầm tưởng rằng họ không cần ai bên cạnh.

Đến tuổi 50 mới thấm: Thứ khiến con người mệt mỏi nhất nằm ở 3 chữ này

Đến tuổi 50 mới thấm: Thứ khiến con người mệt mỏi nhất nằm ở 3 chữ này

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng chỉ cần chăm chỉ là đủ. Nhưng đi qua nửa đời người, đặc biệt khi bước qua tuổi 50, con người mới dần thấu hiểu một sự thật rất đời.

Có tiền đừng quá tiết kiệm: 3 thứ nên đầu tư để tuổi già không khổ, không phiền con cháu

Có tiền đừng quá tiết kiệm: 3 thứ nên đầu tư để tuổi già không khổ, không phiền con cháu

GĐXH - Nhiều người cả đời tằn tiện, đến khi về già vẫn không dám chi tiêu cho bản thân, dù có dư dả. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, tuổi già muốn sống an nhàn, có phẩm giá thì không nên tiết kiệm một cách cực đoan.

80% đàn ông bị thu hút bởi kiểu phụ nữ này: Không cần quá xinh vẫn khiến người khác 'mê không lối thoát'

80% đàn ông bị thu hút bởi kiểu phụ nữ này: Không cần quá xinh vẫn khiến người khác 'mê không lối thoát'

GĐXH - Không phải ngoại hình nổi bật, điều khiến nhiều đàn ông bị thu hút lại nằm ở những yếu tố tinh tế hơn. Từ cách cư xử, cảm xúc đến khí chất cá nhân, 3 đặc điểm dưới đây được cho là điểm chung của mẫu phụ nữ dễ tạo thiện cảm và giữ được sức hút lâu dài.

4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

GĐXH - Những người EQ cao luôn hiểu rằng, đôi khi chỉ một câu nói thiếu cân nhắc cũng có thể trở thành "vũ khí" quay ngược lại chính mình.

Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đời

Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đời

GĐXH - Không phải ai cũng đủ can đảm rời bỏ phố thị để về quê bắt đầu lại. Nhưng với người đàn ông này, quyết định "về quê" lại mở ra một cuộc sống điền viên đáng mơ ước.

Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

GĐXH - Họ quyết định về quê sinh sống, từ bỏ công việc công sở và theo đuổi lối sống tự do nhưng vẫn đảm bảo thu nhập.

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

GĐXH - Có những thứ không thể che giấu mãi. Sau tuổi 40, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này là đủ hiểu một người đã sống ra sao.

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

GĐXH - Chúng ta dường như đang rơi vào một “cái bẫy” chung của thời hiện đại: càng khao khát hạnh phúc, càng dễ cảm thấy kiệt sức. Không ít người tin rằng mình chưa “xứng đáng” nghỉ ngơi khi mục tiêu còn dang dở, để rồi vô tình bỏ lỡ những niềm vui giản dị vốn hiện hữu mỗi ngày.

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

GĐXH - Nói về bí quyết nuôi dạy con, người phụ nữ này cho biết vợ chồng bà chưa từng ép các con học hành. Thế nhưng, có một nguyên tắc được bà nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

