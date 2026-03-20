5 kiểu nhắn tin 'tố cáo' EQ thấp: Càng nói càng mất lòng

Nếu nhận ra mình hoặc người xung quanh thường xuyên nói về 5 nội dung dưới đây, đó có thể là dấu hiệu EQ thấp, cần thay đổi để giữ gìn các mối quan hệ.

EQ thấp khiến cuộc trò chuyện ngập tràn phàn nàn và đổ lỗi

Một trong những biểu hiện rõ ràng của người EQ thấp là thường xuyên nhắn tin để phàn nàn và đổ lỗi.

Họ dễ bày tỏ sự không hài lòng mà không quan tâm đến cảm xúc của người nhận, khiến cuộc trò chuyện trở nên tiêu cực.

Không ít người có thói quen so sánh bản thân với người khác theo hướng than vãn như: "Sếp giao việc khó cho tôi, còn bạn thì dễ dàng hơn nhiều".

Những lời nói tưởng như vô hại này lại vô tình tạo áp lực và sự khó chịu cho người nghe.

Về lâu dài, kiểu giao tiếp này khiến người xung quanh dần né tránh, bởi không ai muốn bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nặng nề và tiêu cực.

Người EQ thấp tranh luận chỉ để chứng minh mình đúng

Người có EQ thấp thường biến các cuộc trò chuyện thành nơi tranh cãi, mục tiêu không phải là tìm tiếng nói chung mà là khẳng định mình đúng.

Họ ít khi lắng nghe, thậm chí phủ nhận ý kiến của người khác mà không cân nhắc. Điều này khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, từ đó làm suy giảm chất lượng mối quan hệ.

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng lắng nghe và đồng cảm mới là chìa khóa giúp cuộc trò chuyện trở nên tích cực và hiệu quả.

EQ thấp thể hiện qua việc hỏi quá sâu chuyện cá nhân

Một dấu hiệu khác của người EQ thấp là không nhận ra ranh giới trong giao tiếp. Họ có xu hướng hỏi quá sâu về những vấn đề riêng tư như tài chính, gia đình hay tình cảm dù chưa đủ thân thiết.

Những câu hỏi này dù xuất phát từ sự tò mò hoặc muốn bắt chuyện, nhưng lại dễ khiến đối phương cảm thấy bị xâm phạm đời sống cá nhân.

Chỉ khi được góp ý, nhiều người mới nhận ra rằng sự thiếu tinh tế trong cách hỏi han có thể làm mất đi thiện cảm ban đầu.

Người EQ thấp chỉ nói về bản thân, thiếu sự lắng nghe

Trong các cuộc trò chuyện, người EQ thấp thường tập trung vào chính mình. Họ kể về thành công, khó khăn hay trải nghiệm cá nhân nhưng hiếm khi quan tâm đến câu chuyện của người khác.

Điều này khiến cuộc trò chuyện trở nên một chiều, thiếu sự kết nối. Đối phương dễ cảm thấy mình không được lắng nghe hoặc không quan trọng.

Lắng nghe tích cực là một kỹ năng quan trọng của trí tuệ cảm xúc. Khi thiếu kỹ năng này, mối quan hệ sẽ dần trở nên xa cách.

EQ thấp khiến lời nói trở nên tiêu cực, dễ gây tổn thương

Người có EQ thấp cũng thường xuyên nhắn tin với nội dung nhận xét tiêu cực về người khác. Họ có thể chỉ trích, đánh giá hoặc lan truyền những câu chuyện mang tính tiêu cực mà không cân nhắc hậu quả.

Điều này không chỉ khiến người nghe cảm thấy khó chịu mà còn làm giảm sự tin tưởng trong mối quan hệ. Không ai muốn giao tiếp với người luôn mang năng lượng tiêu cực.

Ngược lại, người có EQ cao thường biết cách lựa chọn lời nói, ưu tiên sự tôn trọng và xây dựng.

Làm gì để cải thiện EQ và giao tiếp tốt hơn?

Để tránh những biểu hiện của EQ thấp, mỗi người cần học cách lắng nghe nhiều hơn, đặt себя vào vị trí của người khác và kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.

Một cuộc trò chuyện chất lượng không nằm ở việc nói nhiều hay thắng thua, mà ở sự thấu hiểu và kết nối. Khi biết cân bằng giữa chia sẻ và lắng nghe, các mối quan hệ sẽ trở nên bền vững hơn.