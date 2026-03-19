Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đời

Thứ năm, 15:24 19/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Không phải ai cũng đủ can đảm rời bỏ phố thị để về quê bắt đầu lại. Nhưng với người đàn ông này, quyết định "về quê" lại mở ra một cuộc sống điền viên đáng mơ ước.

Thế chấp nhà phố để thực hiện giấc mơ về quê

Nhiều người nghĩ rằng về quê xây nhà là chuyện đơn giản, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. 

Với anh Hình Vinh Hằng (Côn Sơn, Giang Tô, Trung Quốc), hành trình về quê kéo dài gần 3 năm và bắt đầu bằng một quyết định táo bạo, đó là thế chấp căn biệt thự ở Thượng Hải để lấy vốn.

Khoản tiền hàng chục tỷ đồng giúp anh từng bước hiện thực hóa kế hoạch về quê sinh sống. 

Trên mảnh đất nông thôn, anh xây dựng một quần thể gồm 6 căn nhà, 3 đình viện và khoảng 2 mẫu ruộng, một không gian sống mà trước đó anh chỉ dám nghĩ tới.

Dù lựa chọn về quê, nơi ở mới vẫn cách trung tâm Thượng Hải khoảng 1,5 giờ lái xe, đủ để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Với vợ chồng anh, về quê không chỉ là thay đổi nơi sống mà còn là lựa chọn lại cách nuôi dạy con.

Quyết định về quê vì muốn con có tuổi thơ đúng nghĩa

Là chủ một công ty thiết kế, anh Hình từng có thu nhập tốt nhưng đổi lại là áp lực và thời gian dành cho gia đình gần như bằng không. 

Chính điều đó khiến anh suy nghĩ nghiêm túc về việc về quê.

Với vợ chồng anh, về quê không chỉ là thay đổi nơi sống mà còn là lựa chọn lại cách nuôi dạy con. 

Họ muốn con cái được lớn lên giữa thiên nhiên, thay vì bị bao quanh bởi màn hình và những tòa nhà cao tầng.

Khi về quê, ba đứa trẻ có thể leo núi, chạy đồng, chơi đùa với ngỗng mỗi ngày. Cuộc sống về quê mang lại cho chúng một tuổi thơ trọn vẹn, điều mà thành phố khó có thể đáp ứng.

Một trong những lý do khiến nhiều người muốn về quê là được sống gần gũi thiên nhiên. Gia đình anh Hình cũng vậy.

Cuộc sống về quê: Bình yên nhưng không hề "nhàn rỗi vô nghĩa"

Sau khi về quê, khu nhà không chỉ là nơi ở mà còn được tận dụng để kinh doanh. Khoảng 10 phòng được cải tạo thành homestay, kèm theo một cửa hàng nhỏ phục vụ khách du lịch.

Anh Hình cũng xây dựng một studio làm việc ngay tại nhà, giúp duy trì thu nhập ổn định dù đã về quê sinh sống.

Cuộc sống về quê của gia đình anh có nhịp điệu riêng. Mỗi sáng, vợ anh dậy từ 5 giờ để uống trà, thiền định. Những đứa trẻ không còn phụ thuộc vào thiết bị điện tử mà hòa mình vào thiên nhiên.

Về quê không có nghĩa là bỏ hết công việc, mà là tìm cách sống chậm lại nhưng vẫn đảm bảo tài chính.

Không gian sống lý tưởng khi về quê

Ngôi nhà sau khi hoàn thiện mang đậm nét truyền thống, với cửa gỗ cũ, sân vườn rộng và tiếng nước róc rách quanh nhà. Toàn bộ không gian tạo cảm giác thư thái, điều mà nhiều người tìm kiếm khi muốn về quê.

Trong khuôn viên, anh trồng nhiều loại cây như sồi xanh, quế, hồng và cả cây long não. Một hồ nước nhỏ nuôi cá vàng và cây thủy sinh trở thành nơi vui chơi an toàn cho trẻ.

Đình viện là nơi cả gia đình thư giãn, uống trà, trò chuyện. Những buổi gặp gỡ bạn bè khi về quê cũng trở nên gần gũi và ấm cúng hơn rất nhiều.

Khi về quê, ba đứa trẻ có thể leo núi, chạy đồng, chơi đùa với ngỗng mỗi ngày.

Về quê để sống xanh và tự cung tự cấp

Một trong những lý do khiến nhiều người muốn về quê là được sống gần gũi thiên nhiên. Gia đình anh Hình cũng vậy.

Họ thuê 2 mẫu ruộng để trồng rau theo mùa. Tất cả đều được chăm sóc tự nhiên, không hóa chất. 

Việc về quê trồng rau không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe mà còn mang lại niềm vui trong lao động.

Từ một người bận rộn nơi đô thị, anh dần tìm thấy sự an yên khi về quê, gắn bó với đất đai và cây cối.

Về quê để tìm lại nhịp sống đúng nghĩa

Khi còn ở thành phố, gia đình anh thường xuyên ngủ muộn, dậy muộn và luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng sau khi về quê, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Họ dậy sớm hơn, đi dạo, ngắm bình minh và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị. Những lúc rảnh rỗi, cả gia đình chơi cờ, vẽ tranh, những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại mang lại hạnh phúc lớn.

Dù vẫn định kỳ quay lại Thượng Hải để làm việc, nhưng việc lựa chọn về quê giúp họ giữ được khoảng cách cần thiết với áp lực đô thị.

Về quê có đáng không?

Câu hỏi mà anh Hình nhận được nhiều nhất sau khi về quê là: "Có đáng không?"

Câu trả lời của anh luôn rất rõ ràng: Rất đáng.

Về quê không chỉ là thay đổi nơi sống, mà là thay đổi cách sống. Đó là lựa chọn đánh đổi sự tiện nghi để lấy sự bình yên, đánh đổi tốc độ để lấy chiều sâu của cuộc sống.

Và với gia đình anh, quyết định về quê chính là điều khiến họ hạnh phúc hơn mỗi ngày.

3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
