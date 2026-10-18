5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần loại bỏ ngay!

Ung thư dạ dày vẫn là gánh nặng sức khỏe toàn cầu. Phụ Nữ Mới trích nguồn từ thống kê Globocan 2024 công bố năm 2026, thế giới ghi nhận khoảng 980.000 ca mắc mới và hơn 641.000 ca tử vong do căn bệnh này trong năm 2024. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), chế độ ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối và một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư

1. Đồ ăn thừa bảo quản không đúng cách

Cơm, thịt, rau hoặc thức ăn nấu từ hôm trước vẫn có thể dùng nếu được bảo quản đúng cách. Ngược lại, thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bảo quản không phù hợp hoặc hâm nóng không kỹ có thể gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, hãy làm lạnh thức ăn sớm, bảo quản trong hộp sạch và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

2. Bánh mì trắng, bánh ngọt nhiều đường

Bánh mì trắng và bánh ngọt là lựa chọn tiện lợi nhưng thường ít chất xơ, trong khi một số loại chứa nhiều đường và chất béo. Nếu thường xuyên ăn đơn điệu, bữa sáng có thể thiếu chất dinh dưỡng cần thiết. Bạn nên kết hợp bánh mì với trứng, sữa chua không đường hoặc rau củ; hạn chế bánh ngọt nhiều đường thay vì cho rằng những thực phẩm này trực tiếp gây ung thư dạ dày.

3. Dưa muối, cà muối và món ăn quá mặn

Đây là nhóm thực phẩm cần lưu ý hơn cả. Chế độ ăn nhiều muối và thường xuyên sử dụng thực phẩm bảo quản bằng muối có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn nên giảm lượng dưa, cà muối trong bữa sáng, tránh ăn kèm quá nhiều món mặn và tăng cường rau quả tươi.

4. Uống cà phê đậm đặc khi bụng đói

Cà phê có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, khó chịu hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược. Mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng người. Nếu thường xuyên đau bụng hoặc ợ nóng sau khi uống cà phê, hãy giảm lượng uống, thử dùng sau bữa ăn và theo dõi phản ứng của cơ thể.

5. Món ăn, đồ uống quá nóng

Phụ nữ & Pháp luật cho rằng, thói quen thường xuyên dùng đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đánh giá là có khả năng gây ung thư thực quản, không phải bằng chứng cho thấy món ăn nóng trực tiếp gây ung thư dạ dày. Vì vậy, hãy để phở, bún, cháo và đồ uống nguội bớt trước khi dùng, tránh ăn uống đến mức bỏng rát miệng. cho rằng, thói quen thường xuyên dùng đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đánh giá là có khả năng gây ung thư thực quản, không phải bằng chứng cho thấy món ăn nóng trực tiếp gây ung thư dạ dày. Vì vậy, hãy để phở, bún, cháo và đồ uống nguội bớt trước khi dùng, tránh ăn uống đến mức bỏng rát miệng.

Điều quan trọng để bảo vệ dạ dày là duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối, bảo quản thực phẩm an toàn và không hút thuốc. Nhiễm H. pylori là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày; người có triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm khi cần thiết.

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