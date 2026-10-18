5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần loại bỏ ngay!

Chủ nhật, 07:00 18/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Bữa sáng ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu của hệ tiêu hóa trong ngày, nhưng không phải món ăn nào gây đầy bụng, ợ nóng cũng làm tăng nguy cơ ung thư. Thay vì kiêng khem cực đoan, bạn nên chú ý đến cách chế biến, lượng muối, nhiệt độ món ăn và thói quen bảo quản thực phẩm.

Ung thư dạ dày vẫn là gánh nặng sức khỏe toàn cầu. Phụ Nữ Mới trích nguồn từ thống kê Globocan 2024 công bố năm 2026, thế giới ghi nhận khoảng 980.000 ca mắc mới và hơn 641.000 ca tử vong do căn bệnh này trong năm 2024. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), chế độ ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối và một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. 

5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư

1. Đồ ăn thừa bảo quản không đúng cách

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1.

Cơm, thịt, rau hoặc thức ăn nấu từ hôm trước vẫn có thể dùng nếu được bảo quản đúng cách. Ngược lại, thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bảo quản không phù hợp hoặc hâm nóng không kỹ có thể gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, hãy làm lạnh thức ăn sớm, bảo quản trong hộp sạch và hâm nóng kỹ trước khi ăn. 

2. Bánh mì trắng, bánh ngọt nhiều đường

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2.

Bánh mì trắng và bánh ngọt là lựa chọn tiện lợi nhưng thường ít chất xơ, trong khi một số loại chứa nhiều đường và chất béo. Nếu thường xuyên ăn đơn điệu, bữa sáng có thể thiếu chất dinh dưỡng cần thiết. Bạn nên kết hợp bánh mì với trứng, sữa chua không đường hoặc rau củ; hạn chế bánh ngọt nhiều đường thay vì cho rằng những thực phẩm này trực tiếp gây ung thư dạ dày.

3. Dưa muối, cà muối và món ăn quá mặn

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3.

Đây là nhóm thực phẩm cần lưu ý hơn cả. Chế độ ăn nhiều muối và thường xuyên sử dụng thực phẩm bảo quản bằng muối có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn nên giảm lượng dưa, cà muối trong bữa sáng, tránh ăn kèm quá nhiều món mặn và tăng cường rau quả tươi.

4. Uống cà phê đậm đặc khi bụng đói

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 4.

Cà phê có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, khó chịu hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược. Mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng người. Nếu thường xuyên đau bụng hoặc ợ nóng sau khi uống cà phê, hãy giảm lượng uống, thử dùng sau bữa ăn và theo dõi phản ứng của cơ thể.

5. Món ăn, đồ uống quá nóng

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 5.Phụ nữ & Pháp luật cho rằng, thói quen thường xuyên dùng đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đánh giá là có khả năng gây ung thư thực quản, không phải bằng chứng cho thấy món ăn nóng trực tiếp gây ung thư dạ dày. Vì vậy, hãy để phở, bún, cháo và đồ uống nguội bớt trước khi dùng, tránh ăn uống đến mức bỏng rát miệng.

Điều quan trọng để bảo vệ dạ dày là duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối, bảo quản thực phẩm an toàn và không hút thuốc. Nhiễm H. pylori là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày; người có triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm khi cần thiết.

5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần loại bỏ ngay! - Ảnh 6.Rang cơm cho trứng trước hay sau?

GĐXH - Cùng là cơm nguội, vài quả trứng và chút hành lá, nhưng có người rang lên hạt nào ra hạt ấy, vàng óng, săn dẻo; có người vừa đảo vài vòng đã thành một chảo cơm bết dính, vón cục. Hóa ra, ngoài chuyện “tay nghề”, thứ tự cho trứng vào chảo cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thành phẩm.

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 6.Thực đơn bữa sáng 7 ngày cho người trung niên: Dễ làm, đủ chất, tốt cho sức khỏe

GĐXH - Sau tuổi 40, duy trì bữa sáng cân đối là một trong những cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Thay vì chỉ ăn bánh mì, xôi hoặc uống một cốc cà phê cho qua bữa, người trung niên nên chú ý kết hợp thực phẩm giàu tinh bột tốt, nguồn protein lành mạnh cùng rau củ và trái cây.

5 Món ăn sáng gây hại dạ dày cần lọai bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 7.5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

GĐXH - Bữa sáng thường được xem là thời điểm lý tưởng để bổ sung năng lượng sau một đêm dài. Thế nhưng, không phải món ăn nào mang vẻ ngoài “lành mạnh” cũng phù hợp nếu ngày nào cũng dùng. Một số món có thể khiến cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều đường, muối, chất béo hoặc năng lượng mà bạn không nhận ra.

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