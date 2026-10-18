5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần loại bỏ ngay!
GĐXH - Bữa sáng ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu của hệ tiêu hóa trong ngày, nhưng không phải món ăn nào gây đầy bụng, ợ nóng cũng làm tăng nguy cơ ung thư. Thay vì kiêng khem cực đoan, bạn nên chú ý đến cách chế biến, lượng muối, nhiệt độ món ăn và thói quen bảo quản thực phẩm.
Ung thư dạ dày vẫn là gánh nặng sức khỏe toàn cầu. Phụ Nữ Mới trích nguồn từ thống kê Globocan 2024 công bố năm 2026, thế giới ghi nhận khoảng 980.000 ca mắc mới và hơn 641.000 ca tử vong do căn bệnh này trong năm 2024. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), chế độ ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối và một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư
1. Đồ ăn thừa bảo quản không đúng cách
2. Bánh mì trắng, bánh ngọt nhiều đường
3. Dưa muối, cà muối và món ăn quá mặn
4. Uống cà phê đậm đặc khi bụng đói
5. Món ăn, đồ uống quá nóng
Điều quan trọng để bảo vệ dạ dày là duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối, bảo quản thực phẩm an toàn và không hút thuốc. Nhiễm H. pylori là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày; người có triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm khi cần thiết.
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