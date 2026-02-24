Mới nhất
5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Thứ ba, 16:36 24/02/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Không phải mọi hành vi của trẻ khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng đều là thói quen xấu cần chỉnh sửa ngay lập tức.

Thực tế, nhiều thói quen tưởng như nghịch ngợm, khó bảo lại chính là dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển trí tuệ và cảm xúc một cách tích cực.

Nếu nhìn nhận dưới góc độ phát triển tâm lý trẻ em, một số hành vi thường bị nhắc nhở lại có thể phản ánh sự thông minh, tò mò và khả năng nhận thức tốt. Điều quan trọng không phải là ngăn cấm, mà là quan sát và đồng hành đúng cách.

Thói quen nói nhiều: Dấu hiệu của tư duy linh hoạt

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao - Ảnh 1.

Việc trẻ nói nhiều thường liên quan trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ và tư duy. Ảnh minh họa

Không ít cha mẹ cảm thấy mệt mỏi khi con liên tục đặt câu hỏi hoặc trò chuyện không ngừng nghỉ. 

Tuy nhiên, việc trẻ nói nhiều thường liên quan trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ và tư duy.

Những đứa trẻ thích hỏi "vì sao" thường có trí tò mò mạnh mẽ và nhu cầu khám phá thế giới xung quanh. Mỗi câu hỏi là một bước trong quá trình hình thành tư duy logic và khả năng phân tích.

Thay vì tỏ ra khó chịu, cha mẹ nên kiên nhẫn lắng nghe, cùng con tìm câu trả lời hoặc gợi mở để trẻ tự suy nghĩ. 

Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản này chính là cách giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết và xây dựng thế giới quan từ rất sớm.

Hiếu động: Nhu cầu phát triển hệ thần kinh

Nhiều trẻ gần như không thể ngồi yên, luôn chạy nhảy, leo trèo hoặc vận động liên tục. Điều này thường khiến người lớn lo lắng rằng con quá nghịch hoặc thiếu tập trung.

Thực tế, sự hiếu động là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển hệ thần kinh và khả năng kiểm soát cơ thể. 

Thông qua vận động, trẻ học cách nhận biết không gian, cân bằng cơ thể và phản ứng với môi trường xung quanh.

Thay vì hạn chế hoàn toàn, cha mẹ nên tạo môi trường an toàn để trẻ được vận động tự do. 

Các hoạt động thể thao hoặc trò chơi ngoài trời không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn rèn luyện tính kỷ luật và kỹ năng xã hội.

Thói quen không ngủ trưa: Nhịp sinh học riêng

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao - Ảnh 2.

Thay vì áp đặt, cha mẹ nên điều chỉnh lịch sinh hoạt phù hợp với thể trạng của con. Ảnh minh họa

Không phải đứa trẻ nào cũng cần ngủ trưa giống nhau. Nếu trẻ ngủ đủ giấc vào ban đêm, thức dậy vui vẻ và duy trì năng lượng ổn định trong ngày, việc không ngủ trưa chưa hẳn là vấn đề đáng lo.

Mỗi trẻ có nhịp sinh học khác nhau. Việc ép buộc ngủ khi cơ thể chưa có nhu cầu có thể khiến trẻ căng thẳng và hình thành tâm lý chống đối.

Thay vì áp đặt, cha mẹ nên điều chỉnh lịch sinh hoạt phù hợp với thể trạng của con, khuyến khích vận động ngoài trời và duy trì giờ ngủ tối ổn định. 

Khi cơ thể thực sự cần nghỉ ngơi, trẻ sẽ tự nhiên dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Không ngồi yên trên bàn ăn: Biểu hiện của sự năng động

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao - Ảnh 3.

Khi hiểu được nguyên nhân phía sau hành vi, cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn con hình thành thói quen tốt mà không làm mất đi sự tự nhiên của trẻ. Ảnh minh họa

Giờ ăn thường trở thành "cuộc chiến" với nhiều gia đình khi trẻ vừa ăn vừa nghịch, đứng lên ngồi xuống liên tục. Tuy nhiên, hành vi này đôi khi chỉ phản ánh mức năng lượng cao và tính cách năng động của trẻ.

Điều cha mẹ cần làm không phải là quát mắng mà là xây dựng thói quen dần dần. 

Việc đặt ra quy tắc rõ ràng, tạo bầu không khí ăn uống vui vẻ và khuyến khích tích cực sẽ hiệu quả hơn so với ép buộc.

Khi hiểu được nguyên nhân phía sau hành vi, cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn con hình thành thói quen tốt mà không làm mất đi sự tự nhiên của trẻ.

Thói quen hay khóc: Khả năng cảm nhận cảm xúc mạnh mẽ

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao - Ảnh 4.

Những đứa trẻ dễ xúc động thường có khả năng cảm nhận cảm xúc sâu sắc hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) sau này. Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng trẻ hay khóc là yếu đuối hoặc thiếu bản lĩnh. Nhưng trên thực tế, khóc là cách tự nhiên để trẻ giải tỏa cảm xúc khi buồn bã, sợ hãi hoặc bị tổn thương.

Những đứa trẻ dễ xúc động thường có khả năng cảm nhận cảm xúc sâu sắc hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) sau này.

Thay vì yêu cầu con "nín ngay", cha mẹ nên giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình, lắng nghe và an ủi đúng cách. Khi được thấu hiểu, trẻ sẽ học được cách điều chỉnh cảm xúc và giao tiếp cảm xúc lành mạnh hơn.

Hiểu con quan trọng hơn sửa thói quen của trẻ

Trong hành trình trưởng thành của trẻ, nhiều hành vi khiến người lớn khó chịu thực chất lại là dấu hiệu của sự phát triển tích cực. 

Việc can thiệp quá sớm hoặc áp đặt tiêu chuẩn "ngoan ngoãn" có thể vô tình kìm hãm sự tò mò, sáng tạo và khả năng biểu đạt cảm xúc của trẻ.

Nuôi dạy con không phải là loại bỏ mọi điều khác biệt, mà là nhận ra tiềm năng ẩn sau những hành vi tưởng chừng "xấu". 

Khi cha mẹ học cách quan sát và đồng hành thay vì kiểm soát, trẻ sẽ có cơ hội phát triển cả IQ lẫn EQ một cách tự nhiên và bền vững.

Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành côngKhông phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

GĐXH - Nhiều người mẹ dành cả đời vì con nhưng lại không nhận ra chính những thói quen hằng ngày của mình đang ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tương lai của trẻ.

Top