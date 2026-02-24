Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với con
Bước vào tuổi dậy thì, tôi và con bé dần khó nói chuyện với nhau hơn, càng lúc con càng nổi loạn, lâu dần con về đến nhà ăn cơm xong lại lên phòng đóng kín cửa, có khi cả ngày chẳng nói với bố mẹ nửa câu.
Con bé năm nay học lớp 10, một học sinh trường chuyên có tiếng. Từ nhỏ, con luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Con bé thông minh, học giỏi, lễ phép và rất tình cảm.
Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, khi những dấu hiệu của tuổi dậy thì ập đến, con gái tôi bắt đầu thay đổi.
Những cuộc trò chuyện ríu rít ngày nào giờ đây chỉ còn là sự im lặng đáng sợ. Con bé về nhà, lầm lũi vào phòng riêng, đóp sập cửa lại.
Tôi hỏi han, con chỉ ậm ừ cho qua. Tôi cố gắng chia sẻ, con lại cáu gắt hoặc phớt lờ.
Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là những thay đổi trong học tập và nề nếp sinh hoạt của con. Mặc dù vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi nhưng con thường xuyên nghỉ học không lý do. Cô giáo chủ nhiệm đã vài lần gọi điện thông báo con tự ý ra khỏi lớp trong giờ học, không xin phép.
Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để kết nối lại với con. Tôi đọc sách về tâm lý tuổi teen, tìm hiểu những sở thích mới của con, thậm chí là cố gắng học cách dùng mạng xã hội để hiểu con hơn. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, rồi lại cứng rắn răn đe, nhưng tất cả đều vô vọng. Con bé càng ngày càng xa cách, càng ngày càng khép mình.
Nhìn con, tôi thấy hình ảnh của một đứa trẻ đang lạc lối, chới với trong chính thế giới nội tâm của mình. Là một người mẹ, tôi đã làm sai ở đâu?
Mỗi đêm, tôi lại trằn trọc không ngủ được. Tôi thèm được nghe con thủ thỉ, được ôm chặt con vào lòng như những ngày thơ bé. Nỗi sợ hãi mất con cứ lớn dần trong tôi. Phải làm sao để đưa con gái bé bỏng của tôi trở lại? Phải làm sao để hàn gắn lại sợi dây kết nối đang dần đứt đoạn này?
