58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân và tự gánh toàn bộ rủi ro tài chính
Mười tám năm trước, chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Khi đó tôi mới 40 tuổi, con gái còn nhỏ. Tôi đủ điều kiện để tái hôn, thậm chí có thể giảm bớt áp lực kinh tế ngay lập tức , nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi sợ con gái phải chịu tổn thương, sợ những rủi ro khó lường của một gia đình ghép.
Tôi chọn làm trụ cột tài chính duy nhất .
Những năm đó, tôi vừa đi làm chính, vừa làm thêm buổi tối để đủ tiền học phí cho con. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, nhưng tôi luôn tự nhủ: “Cố thêm vài năm nữa thôi, khi con tốt nghiệp và đi làm, mọi thứ sẽ ổn”.
Tôi đã đúng… nhưng chỉ đúng một nửa .
Sai lầm lớn nhất: Dồn toàn bộ tài sản cho hôn nhân của con
Khi con gái đi làm chưa đầy hai năm thì muốn kết hôn. Tôi phản đối, không phải vì không thương con, mà vì bài toán nhà ở quá rủi ro .
Gia đình nhà trai không thể góp bất cứ khoản nào. Ở thành phố lớn, thuê nhà 7-8 triệu/tháng là con số không nhỏ với cặp vợ chồng trẻ thu nhập trung bình. Tôi hiểu rất rõ: nếu vừa thuê nhà, vừa sinh con, khả năng phá vỡ tài chính là rất cao .
Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định mà giờ đây tôi coi là bước ngoặt sai lầm nhất đời mình : Bán căn nhà duy nhất tôi đang ở , cộng toàn bộ tiền tiết kiệm, để mua một căn hộ nhỏ làm “tổ ấm” cho con.
Căn hộ hơn 60m², hai phòng ngủ, đứng tên cả con gái và con rể .
Tôi đã tự thuyết phục mình rằng: “Vợ chồng trẻ mà, ly hôn sao được. Để tên con rể cho nó giữ thể diện”.
Tôi quên mất một nguyên tắc tài chính tối quan trọng: Tiền có thể cho, nhưng tài sản an cư thì không được đánh đổi quyền sở hữu.
Khi có cháu, tôi từ người “ở nhờ” thành lao động không lương
Ban đầu, ba người sống khá yên ổn. Tôi đảm nhiệm toàn bộ việc nhà. Khi cháu trai ra đời, mọi thứ thay đổi nhanh hơn tôi tưởng.
Cái nôi của cháu được đặt vào phòng ngủ 8m² của tôi . Tôi mất ngủ triền miên nhưng vẫn chấp nhận, vì nghĩ con cái còn phải đi làm.
Tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền sữa… đều lấy từ lương hưu của tôi . Con gái và con rể chi tiêu nhiều, nợ thẻ tín dụng thường xuyên, không có khoản nào dành cho tôi.
Tôi không tiết kiệm được đồng nào. Sức khỏe giảm sút, thuốc men ngày càng nhiều.
Nhưng tôi vẫn tin: “Chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa”.
Cú đánh cuối cùng: Khi tôi bị yêu cầu rời khỏi chính căn nhà mình bỏ tiền mua
Gia đình nhà thông gia xuất hiện và nói thẳng: “Nếu bà không dọn ra, con trai tôi sẽ ly hôn”.
Lúc đó tôi mới nhận ra: Người đứng tên nhà là người có quyền quyết định. Người hy sinh nhiều nhất lại là người yếu thế nhất.
Con gái tôi hoảng loạn, sợ mất nhà, sợ mất con. Tôi hiểu: nếu tôi không rời đi, gia đình con có thể tan vỡ.
Tôi chọn ra đi.
58 tuổi, lương hưu không đủ thuê nhà, viện dưỡng lão cũng không với tới
Lương hưu của tôi chỉ hơn 4.000 NDT/tháng (tương đương mức lương hưu trung bình thấp). Không đủ thuê nhà ở thành phố. Viện dưỡng lão tử tế thì từ 5.000 trở lên .
Không ai có khả năng chi trả cho tôi.
Cuối cùng, tôi về nông thôn, thuê một căn phòng tạm bợ, sống tằn tiện từng ngày.
Bài học tài chính xương máu tôi muốn nhắn gửi người trung niên
Nếu bạn đang ở tuổi 45–60, xin hãy nhớ:
- Đừng bán căn nhà duy nhất để lo hôn nhân cho con
- Đừng đứng tên chung tài sản nếu đó là toàn bộ vốn liếng của bạn
- Đừng tiêu hết lương hưu cho gia đình con cái
- Hãy giữ cho mình ít nhất một “điểm tựa an cư”
- Tình thân rất quan trọng. Nhưng tài chính độc lập mới là tấm khiên cuối cùng của tuổi già .
Tôi không mong ai thương hại mình. Tôi chỉ mong câu chuyện này đủ tỉnh táo để người khác không lặp lại .
Về già, nếu mất cả tiền lẫn nhà, bạn sẽ hiểu: Không phải cô đơn đáng sợ mà là không còn lựa chọn.
Theo: Toutiao
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếuChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
Từ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn độngChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.
Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoaChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Nghi ngờ con dâu ngoại tình khi cháu nội sinh ra có màu mắt khác thường, mẹ chồng yêu cầu xét nghiệm ADN. Không ngờ, kết quả lại phơi bày bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm của chính bà.
Mắc kẹt trong cuộc sống bất hạnh? Có thể bạn chưa biết cách hoá giải đúng cáchChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng bất hạnh là số phận, nhưng thực tế có những chuyện âm thầm kéo chúng ta vào vòng lặp mệt mỏi mà không hay biết. Nếu sớm nhận ra và hoá giải đúng cách, cuộc sống có thể thay đổi theo hướng nhẹ nhàng và an yên hơn.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộnChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.
Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?Gia đình - 4 ngày trước
GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.
Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quảGia đình - 5 ngày trước
GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.
Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùngChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.
Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tộiChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.
Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'Gia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải lúc nào phụ nữ ngoại tình cũng vì ham muốn thể xác. Nhiều mối quan hệ ngoài luồng khởi nguồn từ những thói quen rất đời thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt cảm xúc.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.