Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Thứ tư, 11:11 28/01/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.

4 thói quen phụ nữ cần thay đổi để trở nên giàu có và hạnh phúc hơn

Phụ nữ giàu có và hạnh phúc không phải là người có cuộc sống hoàn hảo, mà là người biết điều chỉnh suy nghĩ và thói quen đúng lúc. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như ra quyết định theo cảm xúc, so sánh bản thân với người khác hay trì hoãn hành động lâu dài có thể âm thầm cản trở sự phát triển cá nhân và tài chính.

Một điểm chung dễ thấy ở phụ nữ giàu có và hạnh phúc là họ biết kiểm soát cảm xúc, dám bước ra khỏi vùng an toàn và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Thay vì chạy theo áp lực xã hội, họ đầu tư vào học hỏi, phát triển bản thân và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc theo khả năng của mình.

Khi phụ nữ giàu có và hạnh phúc đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống, họ chủ động hơn trong các lựa chọn và ít bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Việc thay đổi thói quen đúng cách không chỉ giúp cải thiện tài chính mà còn mang lại cảm giác an yên, tự tin và cân bằng lâu dài.

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn - Ảnh 1.Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

GĐXH - Không cần nhìn vào vật chất hay so sánh với ai khác, gia đình có hạnh phúc hay không thường thể hiện rõ trong những điều rất nhỏ mỗi ngày. Chỉ cần quan sát 5 dấu hiệu quen thuộc dưới đây, bạn sẽ nhận ra gia đình mình đang có phúc khí hay đang thiếu đi sự gắn kết mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Cùng chuyên mục

Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?

Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.

Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùng

Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Gia đình - 4 ngày trước

GĐXH - Không phải lúc nào phụ nữ ngoại tình cũng vì ham muốn thể xác. Nhiều mối quan hệ ngoài luồng khởi nguồn từ những thói quen rất đời thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt cảm xúc.

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Gia đình - 1 tuần trước

GĐXH - Người ta thường nói, phúc của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc hay vật chất, mà thể hiện rõ nhất qua khí chất và những nét tướng theo năm tháng. Có những người càng già càng dịu dàng, ánh mắt an yên, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng, đủ đầy. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng dưới đây thường có phúc báo lớn, hậu vận ổn định, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa.

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Gia đình - 1 tuần trước

GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình - 1 tuần trước

GĐXH - Không cần nhìn vào vật chất hay so sánh với ai khác, gia đình có hạnh phúc hay không thường thể hiện rõ trong những điều rất nhỏ mỗi ngày. Chỉ cần quan sát 5 dấu hiệu quen thuộc dưới đây, bạn sẽ nhận ra gia đình mình đang có phúc khí hay đang thiếu đi sự gắn kết mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua.

Xem nhiều

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình
Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Chuyện vợ chồng
Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Gia đình
Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top