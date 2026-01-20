Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm
GĐXH - Người ta thường nói, phúc của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc hay vật chất, mà thể hiện rõ nhất qua khí chất và những nét tướng theo năm tháng. Có những người càng già càng dịu dàng, ánh mắt an yên, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng, đủ đầy. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng dưới đây thường có phúc báo lớn, hậu vận ổn định, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa.
Phụ nữ có 4 nét tướng này thường càng già càng nhiều phúc báo
Phúc báo của người phụ nữ không chỉ thể hiện ở ngoại hình khi còn trẻ mà bộc lộ rõ nhất qua thần thái, khí chất và cách sống khi tuổi tác tăng dần. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ có ánh mắt hiền hòa, gương mặt đầy đặn, khí sắc tươi sáng thường là người sống nhân hậu, biết giữ hòa khí và dễ tích lũy phúc khí theo năm tháng.
Bên cạnh đó, khuôn miệng tươi với khóe môi hướng lên cùng giọng nói nhẹ nhàng, cách ứng xử chừng mực là dấu hiệu cho thấy nội tâm an ổn, ít oán trách. Những nét tướng này giúp người phụ nữ duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, gia đình thuận hòa, con cháu kính trọng, cuộc sống vì thế cũng bớt sóng gió.
Nhìn chung, phụ nữ sở hữu những nét tướng tốt không chỉ có hậu vận an nhàn mà còn giữ được tinh thần lạc quan, bình yên khi về già. Phúc báo lớn nhất không nằm ở giàu sang mà ở cuộc sống đủ đầy, gia đình êm ấm và tâm thế nhẹ nhõm sau những năm tháng đã qua.
Vì sao nhiều người lại hối hận vì chưa kịp báo hiếu khi cha mẹ sắp qua đời hoặc đã mất?Gia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Phần lớn chúng ta không phải là không biết hiếu thảo. Chỉ là cuộc sống mưu sinh quá nặng nề, đến mức khi ngoảnh lại, cha mẹ đã già đi, còn cơ hội thì chẳng còn bao nhiêu. Vì sao nỗi ân hận ấy thường chỉ đến khi đã quá muộn?
Khi chọn quà biếu Tết còn 'áp lực' hơn chạy deadlineGia đình - 7 giờ trước
Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh những cuộc chạy đua KPI, người trẻ còn bị áp lực "quà Tết" đè nặng khiến nhiều người phải thốt lên "Thôi đừng nhắc đến Tết nữa!".
Qua tuổi 60: Có 3 thứ này trong tay, tuổi già không còn lo lắngGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Khi bước sang tuổi 60, điều quan trọng không còn là địa vị hay thành tựu, mà là cách sống sao cho nhẹ nhõm, an yên và không trở thành gánh nặng cho con cái.
Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫmGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Chúng ta thường mang bộ mặt rạng rỡ nhất ra ngoài xã hội nhưng lại đem những cảm xúc tồi tệ nhất trút xuống người thân, gia đình. Sự "lệch lạc" trong cách bộc lộ cảm xúc này chính là mầm mống phá vỡ bến đỗ bình yên duy nhất của mỗi người.
Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đìnhNuôi dạy con - 10 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con trên tàu điện ngầm, tôi chợt hiểu ra một điều: cha mẹ thực sự có thể thay đổi vạch xuất phát của con cái.
5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sauGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.
4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm thángGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, năm tháng không làm phai nhạt nhan sắc mà ngược lại còn giúp họ trở nên mặn mà, sâu sắc và cuốn hút hơn.
Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minhNuôi dạy con - 14 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.
Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc nàyGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.
Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thămGia đình - 16 giờ trước
Suốt hai năm qua, các con không về quê thăm lần nào, tôi nhận ra mình đã quá sai khi bán đi mảnh vườn 1.000 mét vuông và chia hết tiền cho hai đứa con trai.
Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minhNuôi dạy con
GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.