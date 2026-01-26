Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, khoa học lại chứng minh người vợ vô tội

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông và đứa trẻ không có quan hệ cha con theo sinh học, dù cả hai đã gắn bó từ khi đứa bé chào đời.

10 năm chữa hiếm muộn mới có con

Theo chia sẻ của ông Hoàng, giám định viên tại một trung tâm xét nghiệm ADN ở Hà Nam, Trung Quốc, đây là trường hợp gây nhiều tranh cãi và khó lý giải nhất trong suốt hơn 20 năm ông làm nghề.

Người đàn ông được xác định là bố ruột, nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại liên tục phủ nhận mối quan hệ huyết thống.

Theo đó, ông Lý và vợ là bà Hoa kết hôn đã 12 năm. Sau ngày cưới, họ khao khát có con nhưng liên tục thất bại.

Suốt 10 năm, hai vợ chồng rong ruổi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị hiếm muộn. Chỉ đến khi gần như tuyệt vọng, họ mới đón được một cậu con trai.

Niềm hạnh phúc có con đến muộn khiến ông Lý vô cùng trân quý đứa trẻ. Tuy nhiên, khi con ngày càng lớn, ông bắt đầu nhận thấy cậu bé không có nét nào giống mình. Sự hoài nghi âm thầm nảy sinh và ngày một lớn dần.

Không chia sẻ với vợ, ông Lý lén lấy mẫu tóc của con trai và mang đi xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Ảnh minh họa

Lén đi xét nghiệm ADN, người cha sụp đổ khi nhận kết quả

Không chia sẻ với vợ, ông Lý lén lấy mẫu tóc của con trai và mang đi xét nghiệm ADN để xác định huyết thống.

Kết quả trả về khiến ông choáng váng: hai người không có quan hệ cha con.

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN, ông Lý rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ông liên tục tra hỏi, nghi ngờ và trách móc vợ, bất chấp mọi lời giải thích.

Cuộc sống gia đình dần trở nên nặng nề, căng thẳng kéo dài nhiều ngày.

Trong cơn tức giận, ông Lý cho rằng mình bị phản bội. Những lời buộc tội khiến bà Hoa chịu tổn thương sâu sắc.

Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, ông nhận ra suốt nhiều năm chung sống, vợ chưa từng có biểu hiện bất thường.

Chính sự mâu thuẫn giữa niềm tin và kết quả xét nghiệm ADN đã thôi thúc ông tìm đến một trung tâm khác để làm rõ sự thật.

Xét nghiệm ADN lần hai hé lộ điều bất thường

Lần này, ông Lý mang theo mẫu của cả ba người: bản thân, vợ và con trai.

Kết quả cho thấy người mẹ và cậu bé có quan hệ huyết thống rõ ràng. Riêng mẫu của người cha lại rơi vào tình trạng "nhiễm", không thể đưa ra kết luận chính xác.

Các giám định viên tiến hành xét nghiệm ADN nhiều lần nhưng kết quả vẫn không đồng nhất.

Đáng chú ý, cùng một mẫu tóc của ông Lý nhưng mỗi lần phân tích lại cho ra kết quả khác nhau.

Trước trường hợp hiếm gặp, các chuyên gia quyết định phối hợp với nhiều trung tâm giám định di truyền.

Gia đình được yêu cầu cung cấp thêm mẫu máu và tinh trùng của người cha. Tất cả các mẫu được gửi đến hai trung tâm xét nghiệm ADN độc lập để phân tích, so sánh và đối chiếu.

Sau quá trình kiểm tra kéo dài, các chuyên gia cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân thực sự.

Nguyên nhân gây "lệch" kết quả xét nghiệm ADN: Hội chứng Chimerism

Kết luận cho thấy ông Lý mắc hội chứng Chimerism – một hiện tượng cực kỳ hiếm trong di truyền học. Đây là tình trạng xảy ra khi hai trứng được thụ tinh riêng biệt, mang hai bộ gene khác nhau, nhưng lại hợp nhất thành một phôi duy nhất trong giai đoạn rất sớm của thai kỳ.

Trong trường hợp của ông Lý, mẹ ông có thể từng mang song thai. Tuy nhiên, do sự kết hợp ngẫu nhiên, hai hợp tử đã hòa làm một, khiến ông được sinh ra với hai cấu trúc di truyền khác nhau tồn tại song song trong cùng cơ thể.

Do có hai bộ gene khác nhau, ADN của ông Lý ở các mô trên cơ thể không hoàn toàn giống nhau.

Khi ông sinh con, đứa trẻ chỉ thừa hưởng một bộ gene nhất định, dẫn đến việc xét nghiệm ADN giữa cha và con có thể cho kết quả khác nhau tùy theo loại mẫu được sử dụng.

Các chuyên gia xác nhận, dù kết quả xét nghiệm ADN ban đầu gây hiểu lầm, ông Lý và con trai vẫn có quan hệ huyết thống theo dòng nội.

Hội chứng cực hiếm

Trong các xét nghiệm y học, đặc biệt là xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống, đôi khi các nhà chuyên môn gặp những trường hợp đặc biệt không thể dễ dàng đưa ra kết luận hoặc rất dễ dẫn đến kết luận sai và Chimerism (Chimera) là trường hợp như vậy.

Chimera được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1962, là cá thể có nhiều hơn một hệ gen (Genome) trong cùng một cơ thể người. Chimera có thể do mắc phải hoặc do bẩm sinh (theo Rie Kawamura và cộng sự, 2020).

Còn trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là từ để gọi tên một quái thú có phần thân trước của sư tử, thân sau của bò sát và đuôi rắn, cùng với đầu dê hoặc đầu rồng mọc trên lưng.

Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là từ để gọi tên một quái thú. Ảnh minh họa

Hiện tượng Chimera gây ra những ảnh hưởng nhất định như tình trạng lưỡng tính làm ảnh hưởng đến quá trình sinh sản, ảnh hưởng đến tâm lý bởi sự phức tạp của những loại Chimera.

Có loại Chimera có thể thấy được bằng mắt thường như da trên cơ thể có vùng màu sáng, ngược lại có vùng màu xám (chàm), hoặc hai mắt có 2 màu khác nhau; nhưng cũng có trường hợp chỉ có thể được phát hiện ngẫu nhiên do xét nghiệm y khoa hoặc ADN.

Việc chẩn đoán đòi hỏi nhiều xét nghiệm chuyên sâu và sự phối hợp giữa các trung tâm giám định độc lập.

Với gia đình ông Lý, khi mọi khúc mắc được giải thích rõ ràng, hiểu lầm kéo dài suýt phá vỡ gia đình cuối cùng cũng khép lại.

Ông Lý nhận ra sai lầm của mình, còn bà Hoa được minh oan sau quãng thời gian chịu nhiều tổn thương.

Gia đình họ dần trở lại cuộc sống yên ấm bên đứa con mà họ đã phải chờ đợi suốt 10 năm mới có được.

Theo Sohu