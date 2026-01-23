Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'
GĐXH - Không phải lúc nào phụ nữ ngoại tình cũng vì ham muốn thể xác. Nhiều mối quan hệ ngoài luồng khởi nguồn từ những thói quen rất đời thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt cảm xúc.
Phụ nữ càng thích làm 4 việc này, nguy cơ ngoại tình càng cao dù ban đầu chỉ là 'cho vui'
Ngoại tình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ ham muốn, mà thường xuất phát từ những thói quen rất đời thường trong sinh hoạt và tâm lý. Nhiều phụ nữ không hề có ý định phản bội, nhưng chính những hành vi lặp đi lặp lại mỗi ngày lại vô tình đẩy họ ra xa mối quan hệ hôn nhân hiện tại.
Bài viết chỉ ra 4 việc mà phụ nữ càng thích làm thì nguy cơ rung động ngoài luồng càng lớn, như thường xuyên than vãn về hôn nhân, tìm sự đồng cảm từ người ngoài, quá coi trọng cảm xúc cá nhân mà bỏ quên ranh giới, hoặc quen với việc được quan tâm từ người khác giới.
Thông qua những phân tích cụ thể, bài viết giúp phụ nữ nhìn lại chính mình, nhận diện sớm các dấu hiệu tiềm ẩn để kịp thời điều chỉnh hành vi, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tránh những rạn nứt không đáng có trong hôn nhân.
