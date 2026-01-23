Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Phụ nữ ngoại tình thường bắt đầu từ 4 việc tưởng vô hại ban đầu chỉ nghĩ là 'cho vui'

Thứ sáu, 21:30 23/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải lúc nào phụ nữ ngoại tình cũng vì ham muốn thể xác. Nhiều mối quan hệ ngoài luồng khởi nguồn từ những thói quen rất đời thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt cảm xúc.

Phụ nữ càng thích làm 4 việc này, nguy cơ ngoại tình càng cao dù ban đầu chỉ là 'cho vui'

Ngoại tình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ ham muốn, mà thường xuất phát từ những thói quen rất đời thường trong sinh hoạt và tâm lý. Nhiều phụ nữ không hề có ý định phản bội, nhưng chính những hành vi lặp đi lặp lại mỗi ngày lại vô tình đẩy họ ra xa mối quan hệ hôn nhân hiện tại.

Bài viết chỉ ra 4 việc mà phụ nữ càng thích làm thì nguy cơ rung động ngoài luồng càng lớn, như thường xuyên than vãn về hôn nhân, tìm sự đồng cảm từ người ngoài, quá coi trọng cảm xúc cá nhân mà bỏ quên ranh giới, hoặc quen với việc được quan tâm từ người khác giới.

Thông qua những phân tích cụ thể, bài viết giúp phụ nữ nhìn lại chính mình, nhận diện sớm các dấu hiệu tiềm ẩn để kịp thời điều chỉnh hành vi, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tránh những rạn nứt không đáng có trong hôn nhân.

Phụ nữ càng hay làm 4 việc này, nguy cơ ngoại tình càng cao - Ảnh 1.Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

GĐXH - Người ta thường nói, phúc của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc hay vật chất, mà thể hiện rõ nhất qua khí chất và những nét tướng theo năm tháng. Có những người càng già càng dịu dàng, ánh mắt an yên, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng, đủ đầy. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng dưới đây thường có phúc báo lớn, hậu vận ổn định, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Cùng chuyên mục

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng: con gái phải được “nuôi cho sướng”, càng bao bọc càng tốt. Nhưng thực tế, có những kiểu yêu thương tưởng là bảo vệ, lại vô tình trở thành cái bẫy khiến con gái lớn lên yếu thế, dễ chịu thiệt thòi trong hôn nhân và cuộc sống.

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc cuộc sống chật vật và mẹ đang bệnh nặng, chàng trai không ngờ buổi họp lớp ngắn ngủi lại trở thành điểm tựa lớn nhất của mình.

Về già mới thấm: Có tiền, có sức khỏe… vẫn không bằng sống cùng con cháu

Về già mới thấm: Có tiền, có sức khỏe… vẫn không bằng sống cùng con cháu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng, về già, có tiền, có lương hưu cao, có sức khỏe là đủ để an nhàn. Nhưng chỉ khi bước qua tuổi 60, trải qua những biến cố rất đời, người trong cuộc mới nhận ra: Thứ giữ người già đứng vững trước bệnh tật và cô đơn không phải là tiền, mà là gia đình – là con cháu ở bên.

Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâm

Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâm

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cái tên luôn được đánh giá cao bởi tinh thần "dám nhận, dám làm, dám chịu".

Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất

Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp thường bị cho là yêu đương khá hời hợt, dễ đến mà cũng dễ đi nếu cảm xúc không còn đủ mãnh liệt.

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Con cái thành đạt nhưng cha mẹ lại cô đơn trong những năm tháng cuối đời, nghịch lý này đang ngày càng phổ biến khiến không ít bậc sinh thành chỉ biết thở dài cay đắng.

Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn Tết

Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn Tết

Gia đình - 16 giờ trước

Giá vé Tết cho chặng TP.HCM - Nghệ An hơn 12 triệu đồng khiến tôi lặng người, lòng muốn về nhưng ví tiền níu lại, buộc chọn ở lại trong nỗi nhớ nhà quay quắt.

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ thường bị gán cho hình ảnh "phái yếu", nhưng điều đó chỉ đúng khi họ để hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình.

Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớm

Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hạnh phúc tuổi già không phải điều ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình nuôi dạy và xây dựng mối quan hệ gia đình.

Xem nhiều

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con
Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình
Những cung hoàng đạo lạnh lùng, khó gần

Những cung hoàng đạo lạnh lùng, khó gần

Gia đình
Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết định

Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết định

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top