6 bộ phận này trên ôtô bắt buộc phải sạch, trường hợp vi phạm bị phạt đến 26 triệu đồng
GĐXH - Pháp luật không quy định “phạt vì xe bẩn”. Tuy nhiên, nhiều bộ phận trên xe ô tô không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật có thể bị phạt nặng.
Vì sao phải giữ sạch các bộ phận ô tô?
Nhiều bộ phận trên ô tô bắt buộc phải sạch không phải là chuyện hình thức, mà là lá chắn bảo vệ an toàn giúp lái xe khi tham gia giao thông. Hiện nay, camera AI giao thông giám sát khắp nơi, chỉ một biển số bẩn hay đèn mờ cũng có thể khiến tài xế "dính lỗi".
Dưới đây là lý do vì sao các bộ phận ô tô cần sạch sẽ:
- Khi kính lái hay gương chiếu hậu bám bụi, nhòe nước mưa sẽ làm giảm khả năng phản ứng của tài xế đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp hoặc khi đi đêm.
- Đèn pha bị mờ do bùn đất sẽ không chiếu xa được, khiến lái xe không kịp thấy vật cản.
- Các xe đời mới có hệ thống phanh tự động, cảnh báo va chạm dựa trên radar và camera. Nếu các mắt cảm biến này bị bẩn, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc hoạt động sai lệch, cực kỳ nguy hiểm.
- Bùn đất bám lâu ngày ở gầm xe chứa muối và axit, dễ gây gỉ sét khung gầm. Do đó, khi đại tu lại có thể tốn nhiều tiền.
- Động cơ sạch sẽ giúp thoát nhiệt tốt hơn. Lọc gió sạch giúp xe tiết kiệm xăng hơn. Ngược lại, xe bẩn khiến máy nóng nhanh, giảm tuổi thọ dầu máy và các chi tiết nhựa, cao su.
- Một chiếc xe có nội thất sạch sẽ, sơn bóng bẩy khi bán luôn có giá cao hơn so với một chiếc xe trông "tã" và bẩn.
- Không gian ô tô là một môi trường kín, nếu không sạch, nó sẽ trở thành "ổ bệnh":
+ Lọc gió điều hòa bẩn sẽ thổi nấm mốc và vi khuẩn trực tiếp vào phổi người ngồi trong. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh đường hô hấp.
+ Vô lăng, nút bấm là nơi chứa nhiều vi trùng. Giữ sạch các vị trí này giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua tiếp xúc.
- Việc để biển số quá bẩn không đọc được có thể bị xử phạt hành chính.
- Lái một chiếc xe sạch sẽ, thơm tho giúp lái xe giảm căng thẳng (stress), tăng sự tập trung và tạo cảm giác tự tin hơn khi giao tiếp với đối tác, bạn bè.
Những bộ phận trên ôtô bắt buộc phải sạch
1. Hệ thống kính và gương
Gương và hệ thống kính đảm bảo phải sạch là yếu tố an toàn số 1. Kính bẩn làm tán xạ ánh sáng, gây chói mắt và hạn chế tầm nhìn.
Kính lái phải sạch cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Mặt trong thường bám bụi mịn và hơi ẩm, dễ gây mờ khi đi ban đêm.
Đối với gương chiếu hậu: Một vết bẩn nhỏ trên gương có thể che khuất cả một chiếc xe máy trong điểm mù.
Camera lùi/Cảm biến: Nếu camera bị bùn đất bám vào, hệ thống hỗ trợ đỗ xe sẽ bị vô hiệu.
2. Hệ thống đèn chiếu sáng
Bụi bẩn bám dày đèn pha và đèn hậu có thể làm giảm hiệu suất chiếu sáng tới 30% - 50%. Trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm, điều này cực kỳ nguy hiểm.
Đèn tín hiệu cần sạch để những phương tiện khác tham gia giao thông có thể nhận biết được ý định chuyển hướng từ xa.
3. Hệ thống lọc gió
Nếu bị bẩn lọc gió động cơ, động cơ sẽ khó thoát nhiệt dẫn đến tốn xăng, yếu máy và đóng cặn carbon.
Lọc gió điều hòa luôn phải sạch sẽ vì đây là nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Nếu bộ phận này bẩn, không khí bên trong xe sẽ có mùi hôi và trực tiếp gây bệnh về hô hấp cho người ngồi trong.
4. Nội thất của xe
Vô lăng xe ô tô, các nút bấm, ghế ngồi luôn phải sạch sẽ vì vị trí này tiếp xúc trực tiếp bằng tay thường xuyên nhất, có thể chứa rất nhiều vi khuẩn. Việc giữ sạch giúp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh và giữ cho bề mặt da/nhựa không bị bong tróc, lão hóa do mồ hôi.
5. Khoang máy (động cơ)
Việc giữ khoang máy sạch giúp tản nhiệt tốt hơn. Bụi bẩn và dầu mỡ bám dày tạo thành lớp cách nhiệt làm động cơ nóng nhanh hơn.
Khi máy sạch, lái xe sẽ dễ dàng nhận ra các vết chảy dầu hay rò rỉ nước làm mát để xử lý kịp thời trước khi hỏng nặng.
Khoang máy sạch sẽ, không có mùi thức ăn hay rác sẽ ít thu hút chuột vào cắn dây điện.
6. Biển số xe
Biển số xe bị bẩn đến mức không đọc được có thể sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Quy định yêu cầu biển số phải rõ ràng để phục vụ việc giám sát và phạt nguội.
Biển số xe ô tô bẩn bị phạt thế nào?
Tại Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:
"Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tư xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông
8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);
b) Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).
3. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:
a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 3; khoản 4; khoản 5; khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm;
b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 7, điểm b khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm;
c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm".
Theo quy định nêu trên, trường hợp biển số xe ô tô bị bẩn, che lấp số, không rõ chữ có thể bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
