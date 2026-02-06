Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Ngoài trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Thành Công ở thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ bị cơ quan chuyên môn của xã này chỉ rõ vi phạm, theo Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 26/01/2026 do ông Bùi Hữu Điền – Chủ tịch UBND xã Cao Dương ký về kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung báo chí phản ánh đối với các trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp, đơn vị này còn phát hiện thêm 2 trang trại nữa cũng vi phạm.

Cụ thể, trang trại chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Hà, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện loạt vi phạm. Trang trại chăn nuôi nằm trên đất giao khoán của Xí nghiệp chè Lương Mỹ, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Hồ sơ giao nhận khoán đất số 693/2016/HĐGK (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005), ký ngày 02/6/2016 giữa bên giao khoán là Xí nghiệp chè Lương Mỹ và bên nhận khoán là ông Nguyễn Văn Hà.

Thửa đất số 12, 18, 20, 21, 22; tờ bản đồ số 17; diện tích đất giao khoán 14.365 m², mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm với diện tích 14.365 m². Hiện trạng trên thửa đất đã xây dựng một số công trình gồm: 03 dãy chuồng nuôi gà (diện tích lần lượt 1.408 m², 1.280 m², 1.280 m²); 01 nhà điều hành và nhà ở công nhân diện tích khoảng 120 m²; 01 nhà để máy phát điện diện tích khoảng 10 m²; 02 nhà kho để cám, diện tích mỗi kho khoảng 70 m².

Trang trại được xây dựng và hoạt động từ năm 2019. Năm 2024, do chuồng trại xuống cấp, hộ ông Nguyễn Văn Hà tiến hành sửa chữa lại chuồng trại để tiếp tục chăn nuôi. Đơn vị chăn nuôi gà thịt gia công cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy Chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, với quy mô chăn nuôi 40.000 con/lứa, mỗi năm nuôi từ 4–5 lứa.

Trang trại chăn nuôi được xây dựng trên đất xí nghiệp chè.

Về môi trường, trang trại đã được UBND xã Cao Dương (cũ) cấp Giấy xác nhận tiếp nhận đăng ký môi trường số 06/XN-UBND ngày 20/6/2025. Trang trại chăn nuôi theo quy chuẩn kỹ thuật của Công ty C.P., sử dụng đệm lót sinh học để lót chuồng. Phân gà được xử lý theo công nghệ nuôi gà trên đệm lót sinh học nên không phải thay rửa; khi bán gà sẽ tiến hành dọn chuồng và phân được bán cho người dân để bón cây. Rác thải nguy hại do Công ty C.P. thu gom và xử lý theo quy định, không phát sinh trong trang trại.

Sau kiểm tra, đánh giá, UBND xã Cao Dương kết luận: "Trang trại xây dựng trên đất giao khoán trồng cây lâu năm của Xí nghiệp chè Lương Mỹ; chưa đăng ký hộ kinh doanh đối với hoạt động chăn nuôi gà; trang trại sử dụng 02 giếng khoan để lấy nước chăn nuôi nhưng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định".

Được biết, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà đã ký Hợp đồng gia công gà thịt số 001-2023/HĐGCGTNVH (số hợp đồng C.P.: 2310150963980V) ký ngày 01/12/2023 giữa bên đặt gia công là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy Chế biến sản phẩm thịt Hà Nội và bên gia công là ông Nguyễn Văn Hà (Phụ lục hợp đồng số 002/NVH/PLHĐ-2025 ngày 02/01/2025).

Tương tự, một trang trại khác cũng bị UBND xã Cao Dương "điểm mặt" sai phạm. Trang trại này cũng mang tên ông Nguyễn Văn Hà nhưng ở vị trí khác.

Các trang trại được xây dựng quy mô lớn.

"Trang trại ông Nguyễn Văn Hà đã bị UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyết định này xử phạt 160 triệu đồng với hành vi vi phạm không có giấy phép môi trường theo quy định. Sau đó, trang trại đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường nhưng hồ sơ không đủ điều kiện", báo cáo nêu rõ.

Được biết, trang trại chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Hà được UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 25.E8.00308, đăng ký lần đầu ngày 17/7/2020. Loại hình hoạt động gồm: chăn nuôi lợn thịt gia công cho Công ty C.P., quy mô chăn nuôi thường xuyên 1.000 con; chăn nuôi gà thịt gia công cho Công ty C.P., quy mô chăn nuôi thường xuyên 20.000 con. Trang trại được xây dựng và hoạt động từ năm 2017.

Như vậy, sau bài phản ánh của báo Gia đình và Xã hội với tiêu đề: "Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan", đến nay UBND xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hàng loạt vi phạm. Đáng nói, một số trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. – một trong những "ông lớn" trong lĩnh vực thực phẩm.

Nhiều vỏ trấu có mùi hôi nồng nặc vứt tràn lan ngoài môi trường.

Cũng theo báo cáo của UBND xã Cao Dương, căn cứ kết quả kiểm tra và mức độ vi phạm, UBND xã đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký nhưng không đăng ký theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với trang trại gà của hộ ông Nguyễn Văn Hà và trang trại gà của hộ ông Nguyễn Thành Công. Số tiền xử phạt mỗi trang trại là 1.500.000 đồng, đồng thời yêu cầu các hộ gia đình đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

Đối với trang trại chăn nuôi lợn, gà của ông Nguyễn Văn Hà, UBND xã Cao Dương cho biết, do trang trại đã bị UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) xử phạt 160 triệu đồng về hành vi không có giấy phép môi trường, hiện trang trại đã thuê đơn vị tư vấn để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện cần thiết nhằm xin cấp giấy phép môi trường nên UBND xã không tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này. UBND xã Cao Dương đã yêu cầu trang trại tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Như vậy, từ phản ánh ban đầu của báo chí, hàng loạt vi phạm tại các trang trại chăn nuôi ở xã Cao Dương đã dần được “lộ diện”. Thực tế này cho thấy công tác quản lý đất đai, môi trường đối với hoạt động chăn nuôi quy mô lớn tại địa phương vẫn còn nhiều "lỗ hổng", đặc biệt với các mô hình chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp lớn.

Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ: