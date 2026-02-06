Mới nhất
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Thứ sáu, 21:39 06/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng nằm tại số 319 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội được duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội với kỳ vọng trở thành một không gian công cộng xanh, hài hòa với thiên nhiên, bảo đảm các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan và vệ sinh môi trường, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 2.

Vậy nhưng, sau nhiều năm triển khai, những mục tiêu tốt đẹp được ghi trên giấy tờ vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Dự án công viên hiện vẫn dang dở, hoang hóa, gây ô nhiễm lãng phí nghiêm trọng.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, dọc các tuyến đường trong công viên rác thải sinh hoạt cùng phế thải xây dựng tồn đọng ngổn ngang, nhiều hạng mục hư hỏng.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 4.

Các nhà chòi ven hồ trong khu công viên hoen rỉ, trơ khung do bị bỏ hoang trong nhiều năm.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 5.

Cỏ dại mọc um tùm bao trùm lên những khung sắt đã hoen gỉ theo thời gian, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 6.

Sự chậm trễ kéo dài không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai quý giá mà còn khiến công năng của dự án bị "biến dạng" một cách đáng báo động.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 7.

Một số cá nhân tự ý dựng khung sắt, biến đất công viên thành sân pickleball.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 8.

Một phần diện tích của công viên bị biến thành 4 sân bóng đá hoạt động kinh doanh rầm rộ.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 9.

Mặt nước hồ vốn là điểm nhấn sinh thái hiện đang bị phủ kín bởi bèo, nước chuyển màu đen, kèm theo mùi hôi dấu hiệu ô nhiễm kéo dài.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 10.

Thông tin từ UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, dự án được TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng thực hiện dự án đường, đổi bằng 3 khu đất có diện tích 60ha trong đó có Khu sinh thái Vĩnh Hưng

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 11.

UBND phường Vĩnh Hưng cũng đã có đề xuất UBND TP Hà Nội giao phường cải tạo khu sinh thái này bằng nguồn vốn đầu tư công.

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 12.

Cũng theo UBND phường Vĩnh Hưng việc đưa khu sinh thái 15ha về phường đầu tư, quản lý sẽ giúp đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, thoát nước... tạo môi trường xanh để người dân được thụ hưởng

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng: Kỳ vọng xanh cho đời sống tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 13.

Thực trạng một dự án "đất vàng" dành cho không gian công cộng bị bỏ không và xuống cấp trong nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực mà còn là một hệ lụy khó chấp nhận khi nhu cầu "xanh hóa" của Hà Nội ngày càng cấp thiết.

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm.

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hộiHà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.



Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích

Thâm nhập bên trong ký túc xá bỏ hoang sắp trở thành nhà ở công vụ mới của Ninh Bình

Thâm nhập bên trong ký túc xá bỏ hoang sắp trở thành nhà ở công vụ mới của Ninh Bình

2 người đàn ông mò vào chung cư bỏ hoang để ăn trộm, đến tối 1 người bất ngờ được phát hiện đã tử vong

2 người đàn ông mò vào chung cư bỏ hoang để ăn trộm, đến tối 1 người bất ngờ được phát hiện đã tử vong

Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Đời sống - 5 giờ trước

Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều con giáp có sự xáo trộn mạnh, trong đó có một con giáp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn Thái Tuế.

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hệ số lương mới

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là danh hiệu cao nhất trong xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm, dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật, hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng. Người đạt được danh hiệu này sẽ nhận được mức thưởng thế nào?

Không mang giấy tờ xe, lái xe thực hiện điều này không lo bị phạt

Không mang giấy tờ xe, lái xe thực hiện điều này không lo bị phạt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay các loại giấy tờ xe đã được tích hợp trên VNeID và có giá trị như giấy tờ giấy. Theo đó, khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe, lái xe có thể xuất trình giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bụi xi măng trắng xóa bao phủ cây cối, những dòng nước thải trắng đục xả thẳng ra môi trường... Đó là thực trạng đang diễn ra tại trạm trộn bê tông ở thôn Phương Trạch (xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội) khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng năng lượng Hỏa mạnh mẽ được cho là sẽ khuấy đảo nhịp sống và thói quen tài chính của một số con giáp.

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Đời sống

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng năng lượng Hỏa mạnh mẽ được cho là sẽ khuấy đảo nhịp sống và thói quen tài chính của một số con giáp.

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo bước vào chu kỳ làm ăn rực rỡ

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo bước vào chu kỳ làm ăn rực rỡ

Đời sống
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Đời sống
Mức thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hệ số lương mới

Đời sống
Nữ hành khách thất lạc nhiều nhẫn vàng tại sân bay xúc động nhận lại tài sản

Nữ hành khách thất lạc nhiều nhẫn vàng tại sân bay xúc động nhận lại tài sản

Đời sống

