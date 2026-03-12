6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh
GĐXH - Bên cạnh 7 khoản chi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, vẫn có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.
Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế bao gồm:
1. Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
3. Tiền lương, tiền công và các khoản chi mang tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh, trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc; các khoản tiền lương đã tính vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán.
4. Phần chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hoặc khấu hao đối với tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
5. Các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của cá nhân kinh doanh.
6. Chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình; đất ở, công trình phục vụ sinh hoạt trên đất, xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng mang tên cá nhân, trừ trường hợp tài sản được đăng ký và sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải, du lịch.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải theo dõi riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình để xác định đúng nghĩa vụ thuế.
