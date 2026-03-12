Mới nhất
6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh

Thứ năm, 10:21 12/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Bên cạnh 7 khoản chi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, vẫn có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với  hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế bao gồm:

1. Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Tiền lương, tiền công và các khoản chi mang tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh, trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc; các khoản tiền lương đã tính vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán.

4. Phần chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hoặc khấu hao đối với tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của cá nhân kinh doanh.

6. Chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình; đất ở, công trình phục vụ sinh hoạt trên đất, xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng mang tên cá nhân, trừ trường hợp tài sản được đăng ký và sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải, du lịch.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải theo dõi riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình để xác định đúng  nghĩa vụ thuế.

Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp nàyHộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

GĐXH - Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm gửi Thông báo về địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh nếu thuộc trong các trường hợp sau đây.

Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Giá cả thị trường - 12 phút trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 24 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 43 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm lúc mở cửa, nhưng ngay lập tức tăng trở lại.

Giá iPhone 16 Pro Max giảm mạnh, hấp dẫn hơn iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 16 Pro Max giảm mạnh, hấp dẫn hơn iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 52 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang được lòng khách Việt hơn hẳn vì thiết kế lẫn trang bị không thua kém quá nhiều mà giá bán lại dễ tiếp cận hơn.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?

Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Honda SH 150i hứa hẹn sẽ ‘gây sốt’ khi ra mắt tại Việt Nam nhờ vào thiết kế thể thao, đẹp mắt và vô cùng độc đáo.

Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 11/3, Bộ Công thương có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 22h đêm cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu.

Khởi công Khu đô thị gần 13 nghìn tỷ đồng bên bờ sông Mã

Khởi công Khu đô thị gần 13 nghìn tỷ đồng bên bờ sông Mã

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa...

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý các khoản chi được trừ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây.

Những mẫu nhẫn nam đẹp nhất nhất năm 2026 theo phong cách doanh nhân, trẻ trung, cá tính nào đàn bán chạy số 1

Những mẫu nhẫn nam đẹp nhất nhất năm 2026 theo phong cách doanh nhân, trẻ trung, cá tính nào đàn bán chạy số 1

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Nhẫn luôn là món trang sức được phái mạnh yêu thích, như một cách để khẳng định phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ riêng của mình. Vậy, năm 2026 mẫu nhẫn nam nào đang được ưa chuộng nhất?

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Giá cả thị trường

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?

Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?

Giá cả thị trường

