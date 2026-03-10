Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

Thứ ba, 09:12 10/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.

Sắp đến thời điểm cá nhân phải làm  quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán năm 2025. Cụ thể, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2026. Trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, do 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn được lùi đến ngày 4/5/2026. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần lưu ý các thủ tục kê khai theo quy định.

Căn cứ, theo Công văn 1296/CT-NVT năm 2026 được Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới ban hành, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, thì đối với cá nhân khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế cần lưu ý những loại giấy tờ sau:

1. Tờ khai quyết toán  thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính.

2. Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BKQTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính.

3. Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Ngoài hình thức kê khai trực tiếp với cơ quan thuế, người dân có thể sử dụng hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân online qua các hệ thống sau:

1. Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin.

2.Ứng dụng eTax Mobile.

3.Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp nàyHộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

GĐXH - Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm gửi Thông báo về địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh nếu thuộc trong các trường hợp sau đây.

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngayHàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026

Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026

Cùng chuyên mục

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 phút trước

GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng

Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 phút trước

GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 31 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ giá dự kiến dưới 300 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 420 km mỗi lần sạc, hướng tới khách hàng trẻ.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 10/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?

Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiu

Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiu

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp chưa từng có, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp chưa từng có, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 9 - 15/3/2026): Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 9 - 15/3/2026): Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ
Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top