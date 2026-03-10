Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

Sắp đến thời điểm cá nhân phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán năm 2025. Cụ thể, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2026. Trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, do 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn được lùi đến ngày 4/5/2026. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần lưu ý các thủ tục kê khai theo quy định.

Căn cứ, theo Công văn 1296/CT-NVT năm 2026 được Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới ban hành, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, thì đối với cá nhân khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế cần lưu ý những loại giấy tờ sau:

1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính.

2. Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BKQTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính.

3. Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Ngoài hình thức kê khai trực tiếp với cơ quan thuế, người dân có thể sử dụng hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân online qua các hệ thống sau:

1. Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin.

2.Ứng dụng eTax Mobile.

3.Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này GĐXH - Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm gửi Thông báo về địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh nếu thuộc trong các trường hợp sau đây.