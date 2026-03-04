Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Một trong những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile là tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý trên hệ thống chỉ hỗ trợ dữ liệu tham khảo. Người nộp thuế phải tự kiểm tra, đối chiếu và bổ sung để đảm bảo chính xác trước khi nộp.

Ngoài ra khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, người dân cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin, chứng từ bao gồm:

Thông tin cá nhân: MST, CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại.

Thu nhập và khấu trừ: Bảng lương/quyết toán của tổ chức chi trả, chứng từ khấu trừ thuế, bảng kê thu nhập từ nhiều nơi (nếu có).

Giảm trừ gia cảnh: Xác nhận đăng ký người phụ thuộc; hồ sơ người phụ thuộc (giấy khai sinh, xác nhận học tập, giám hộ… nếu phát sinh).

Các khoản đóng góp được trừ: Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, từ thiện/khuyến học nhân đạo hợp lệ.

Chứng từ nộp thuế ở nước ngoài (nếu có) và tài liệu xác định tránh đánh thuế hai lần.

Tài khoản ngân hàng mang tên người nộp thuế để nộp thêm/nhận hoàn.

Hợp đồng lao động, quyết định điều chuyển/chấm dứt (khi có thay đổi trong năm).

