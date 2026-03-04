Mới nhất
Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Thứ tư, 08:51 04/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, nhiều người lựa chọn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile để tiết kiệm thời gian, công sức, tuy nhiên để quá trình quyết toán thuế suôn sẻ, người nộp thuế phải hết sức chú ý những lưu ý sau.

Một trong những lưu ý quan trọng khi quyết toán  thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile là tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý trên hệ thống chỉ hỗ trợ dữ liệu tham khảo. Người nộp thuế phải tự kiểm tra, đối chiếu và bổ sung để đảm bảo chính xác trước khi nộp.

Ngoài ra khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, người dân cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin, chứng từ bao gồm:

Thông tin cá nhân: MST, CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại.

Thu nhập và khấu trừ: Bảng lương/quyết toán của tổ chức chi trả, chứng từ khấu trừ thuế, bảng kê thu nhập từ nhiều nơi (nếu có).

Giảm trừ gia cảnh: Xác nhận đăng ký người phụ thuộc; hồ sơ người phụ thuộc (giấy khai sinh, xác nhận học tập, giám hộ… nếu phát sinh).

Các khoản đóng góp được trừ: Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, từ thiện/khuyến học nhân đạo hợp lệ.

Chứng từ nộp thuế ở nước ngoài (nếu có) và tài liệu xác định tránh đánh thuế hai lần.

Tài khoản ngân hàng mang tên  người nộp thuế để nộp thêm/nhận hoàn.

Hợp đồng lao động, quyết định điều chuyển/chấm dứt (khi có thay đổi trong năm).

Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

GĐXH - Để giảm bớt thủ tục, thời gian, quá trình đi lại, hiện nay, người dân có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân ngay tại nhà với các bước đơn giản sau trên ứng dụng eTax Mobile.

Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026

GĐXH - Theo quy định, hiện nay, việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số sẽ được phân định trách nhiệm dựa trên tính năng của nền tảng kinh doanh.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 54 phút trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4 - 8/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng hàng loạt hộ dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4 - 8/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng hàng loạt hộ dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 4/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

SAOLA – Nhà máy gia công sản xuất máy tính & linh kiện (OEM/ODM) hàng đầu tại Việt Nam

SAOLA – Nhà máy gia công sản xuất máy tính & linh kiện (OEM/ODM) hàng đầu tại Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu riêng đang trở thành mục tiêu chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất máy tính, linh kiện, thiết bị,… là một thử thách lớn đối với các doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực để làm được việc đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 3/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Thị trường sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng mạnh

Thị trường sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng mạnh

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sự gia tăng nhanh của già hóa dân số Việt Nam đang mở ra một phân khúc tiêu dùng đầy tiềm năng- thị trường sản phẩm cho người già. Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tế nhị của người cao tuổi như tiểu đêm, mất ngủ, da khô, suy giảm thính lực hay răng miệng yếu đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu phiên trước đó, giá bạc trong nước bán ra ở vùng 98 - 100 triệu đồng/kg thì giá bạc hôm nay (3/3) bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm giá bán ra lùi về 86 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện lực bắt đáy kéo hồi nhẹ vào chiều nay.

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Bảo vệ người tiêu dùng

