Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026

Bước 1: Tải ứng dụng etax mobile và đăng ký tài khoản

Người nộp thuế tìm kiếm và tải ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế phát hành, mở ứng dụng và chọn chức năng Đăng ký tài khoản. Tiếp theo nhập đầy đủ thông tin cá nhân (Mã số thuế, số CCCD/CMND, số điện thoại…) và thiết lập mật khẩu và xác thực số điện thoại qua mã OTP gửi về tin nhắn để hoàn tất đăng ký tài khoản.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile

Bước 3: Tra cứu thông tin quyết toán

Người dùng chọn menu "Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN" rồi tiếp tục chọn "Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán". Sau đó, người nộp thuế lựa chọn năm quyết toán và tra cứu để hệ thống tổng hợp dữ liệu liên quan đến năm này (thu nhập, số thuế đã khấu trừ).

Người nộp thuế thực hiện kiểm tra dữ liệu và nhấn "Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý".

Bước 4: Xác định cơ quan thuế nộp tờ khai

Tiếp theo người nộp thuế kiểm tra lại thông tin tờ khai và nhấn "Tiếp tục", hệ thống xác định cơ quan thuế nộp tờ khai.

Trong trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% -> Chọn nơi cư trú của người nộp thuế.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm hoặc cá nhân chỉ có thu nhập thuộc diện tự khai thuế trong năm. Hệ thống tự lựa chọn cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế theo quy định.

Trường hợp khác không thuộc các trường hợp nêu trên, hệ thống hiển thị câu hỏi để người sử dụng chọn và nhập thông tin.

Bước 5: Các thông tin quyết toán

Sau khi xác định cơ quan thuế, hệ thống hiển thị màn hình với thông tin chung: Cơ quan thuế quyết toán, tên người nộp thuế, MST, địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, điện thoại, fax, email: tự động hiển thị, một số trường cho sửa hoặc chọn lại.

MST và tên tổ chức trả thu nhập, địa chỉ, tỉnh/thành phố: tự động hiển thị, không cho sửa.

Bước 6: Chọn "Tiếp tục", màn hình hiển thị các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế

Nhấn "Tiếp tục", hệ thống hiển thị màn kê khai các chỉ tiêu [20] đến [48], cho phép sửa dữ liệu.

Bước 7: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền thuế hoàn

Người nộp thuế nhấn "Tiếp tục", hệ thống hiển thị màn hoàn thành tờ khai 02/QTT-TNCN.

Bước 8: Đính kèm phụ lục, chứng từ liên quan để nộp tờ khai

Chọn "Thêm mới phụ lục" để đính kèm chứng từ khấu trừ, hợp đồng, CCCD và các tài liệu liên quan, đồng thời cần lưu ý đảm bảo file phù hợp định dạng (PDF/JPEG/PNG) và dung lượng không vượt quá giới hạn hệ thống. Sau khi hoàn thiện, nhấn "Nộp tờ khai".

Bước 9: Xác thực nộp tờ khai bằng mã OTP

Người nộp thuế nhấn "Tiếp tục" sau khi hoàn tất tải lên toàn bộ phụ lục. Sau đó hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký. Người nộp thuế cần nhập chính xác mã OTP để hoàn thành việc nộp tờ khai.

Bước 10: Hoàn thành nộp tờ khai

Chọn "Xác nhận", hệ thống thông báo "Nộp tờ khai thành công".

Như vậy với các bước đơn giản nêu trên, người nộp thuế có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán năm 2025.

