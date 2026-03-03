Đơn giản, dễ dàng, 10 bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile năm 2026
GĐXH - Để giảm bớt thủ tục, thời gian, quá trình đi lại, hiện nay, người dân có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân ngay tại nhà với các bước đơn giản sau trên ứng dụng eTax Mobile.
Bước 1: Tải ứng dụng etax mobile và đăng ký tài khoản
Người nộp thuế tìm kiếm và tải ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế phát hành, mở ứng dụng và chọn chức năng Đăng ký tài khoản. Tiếp theo nhập đầy đủ thông tin cá nhân (Mã số thuế, số CCCD/CMND, số điện thoại…) và thiết lập mật khẩu và xác thực số điện thoại qua mã OTP gửi về tin nhắn để hoàn tất đăng ký tài khoản.
Bước 2: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile
Bước 3: Tra cứu thông tin quyết toán
Người dùng chọn menu "Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN" rồi tiếp tục chọn "Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán". Sau đó, người nộp thuế lựa chọn năm quyết toán và tra cứu để hệ thống tổng hợp dữ liệu liên quan đến năm này (thu nhập, số thuế đã khấu trừ).
Người nộp thuế thực hiện kiểm tra dữ liệu và nhấn "Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý".
Bước 4: Xác định cơ quan thuế nộp tờ khai
Tiếp theo người nộp thuế kiểm tra lại thông tin tờ khai và nhấn "Tiếp tục", hệ thống xác định cơ quan thuế nộp tờ khai.
Trong trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% -> Chọn nơi cư trú của người nộp thuế.
Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm hoặc cá nhân chỉ có thu nhập thuộc diện tự khai thuế trong năm. Hệ thống tự lựa chọn cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế theo quy định.
Trường hợp khác không thuộc các trường hợp nêu trên, hệ thống hiển thị câu hỏi để người sử dụng chọn và nhập thông tin.
Bước 5: Các thông tin quyết toán
Sau khi xác định cơ quan thuế, hệ thống hiển thị màn hình với thông tin chung: Cơ quan thuế quyết toán, tên người nộp thuế, MST, địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, điện thoại, fax, email: tự động hiển thị, một số trường cho sửa hoặc chọn lại.
MST và tên tổ chức trả thu nhập, địa chỉ, tỉnh/thành phố: tự động hiển thị, không cho sửa.
Bước 6: Chọn "Tiếp tục", màn hình hiển thị các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế
Nhấn "Tiếp tục", hệ thống hiển thị màn kê khai các chỉ tiêu [20] đến [48], cho phép sửa dữ liệu.
Bước 7: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền thuế hoàn
Người nộp thuế nhấn "Tiếp tục", hệ thống hiển thị màn hoàn thành tờ khai 02/QTT-TNCN.
Bước 8: Đính kèm phụ lục, chứng từ liên quan để nộp tờ khai
Chọn "Thêm mới phụ lục" để đính kèm chứng từ khấu trừ, hợp đồng, CCCD và các tài liệu liên quan, đồng thời cần lưu ý đảm bảo file phù hợp định dạng (PDF/JPEG/PNG) và dung lượng không vượt quá giới hạn hệ thống. Sau khi hoàn thiện, nhấn "Nộp tờ khai".
Bước 9: Xác thực nộp tờ khai bằng mã OTP
Người nộp thuế nhấn "Tiếp tục" sau khi hoàn tất tải lên toàn bộ phụ lục. Sau đó hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký. Người nộp thuế cần nhập chính xác mã OTP để hoàn thành việc nộp tờ khai.
Bước 10: Hoàn thành nộp tờ khai
Chọn "Xác nhận", hệ thống thông báo "Nộp tờ khai thành công".
Như vậy với các bước đơn giản nêu trên, người nộp thuế có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán năm 2025.
Thị trường sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng mạnhSản phẩm - Dịch vụ - 6 phút trước
GĐXH - Sự gia tăng nhanh của già hóa dân số Việt Nam đang mở ra một phân khúc tiêu dùng đầy tiềm năng- thị trường sản phẩm cho người già. Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tế nhị của người cao tuổi như tiểu đêm, mất ngủ, da khô, suy giảm thính lực hay răng miệng yếu đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.
Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiệnGiá cả thị trường - 23 phút trước
GĐXH - Nếu phiên trước đó, giá bạc trong nước bán ra ở vùng 98 - 100 triệu đồng/kg thì giá bạc hôm nay (3/3) bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm giá bán ra lùi về 86 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện lực bắt đáy kéo hồi nhẹ vào chiều nay.
Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách muaGiá cả thị trường - 42 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.
Mâm cúng Rằm tháng Giêng giá vài trăm nghìn đồng, đẹp mãn nhãn, nhiều món ngon, tiện lợi được chị em thi nhau đặt hàngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Những mâm cỗ cúng được chuẩn bị sẵn với đa dạng món và trình bày bắt mắt thu hút nhiều người đặt hàng dịp Rằm tháng Giêng năm nay.
Giá xe máy điện Honda giảm sốc chỉ từ 17 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, rẻ hơn cả Wave Alpha, cơ hội hiếm có cho người muaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau Tết, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Xăm hình nghệ thuật: Từ truyền thống đến hiện đạiSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Xăm hình không chỉ là một hình ảnh trang trí trên cơ thể mà còn là nghệ thuật và dấu ấn cá nhân. Qua nhiều thế kỷ, xăm hình đã gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng và cá tính của con người.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện cả ngày dài tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.