Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế nếu thuộc các trường hợp này

Thứ hai, 11:33 09/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm gửi Thông báo về địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh nếu thuộc trong các trường hợp sau đây.

Thành lập địa điểm kinh doanh: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thành lập địa điểm kinh doanh, phải gửi thông báo đến cơ quan  thuế quản lý trụ sở kinh doanh để cơ quan thuế nắm thông tin quản lý.

Thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh: Khi có thay đổi thông tin liên quan đến địa điểm kinh doanh đã đăng ký trước đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng phải thông báo cho cơ quan thuế để cập nhật thông tin quản lý thuế.

Tạm ngừng kinh doanh tại địa điểm kinh doanh: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động tại địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế theo quy định.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh: Trong trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh,  hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng phải thông báo với cơ quan thuế để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2026/TT-BTC, việc thông báo các nội dung nêu trên được thực hiện theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư. Sau khi tiếp nhận thông báo, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo phản hồi cho người nộp thuế theo Mẫu số 02/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư.

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngayHàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026

GĐXH - Hiện nay, việc khai nộp quyết toán thuế cho hộ kinh doanh cũng có thể dễ dàng thao tác trên ứng dụng eTax mobile. Người dân có thể tham khảo để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Tòa soạn Quảng cáo
Top