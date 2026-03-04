Hướng dẫn hộ kinh doanh khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026
GĐXH - Hiện nay, việc khai nộp quyết toán thuế cho hộ kinh doanh cũng có thể dễ dàng thao tác trên ứng dụng eTax mobile. Người dân có thể tham khảo để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.
Cách khai nộp quyết toán thuế qua eTax mobile năm 2026
Bước 1: Khi người nộp thuế đã đăng nhập hệ thống eTax Mobile, tại màn hình trang chủ người nộp thuế chọn nhóm dịch vụ "Khai thuế" rồi chọn chức năng "Khai thuế CNKD (cá nhân kinh doanh)".
Bước 2: Kê khai thủ tục hành chính:
Màn hình hiển thị các thủ tục hành chính mã TTHC 1.007673: Tương ứng với tờ khai 01/CNKD kê khai theo kỳ lần phát sinh; Mã TTHC 2.002259: Tương ứng với tờ khai 01/CNKD kê khai theo kỳ năm; Mã TTHC 1.011022: Tương ứng với tờ khai 01/CNKD kê khai theo kỳ tháng/quý.
Người nộp thuế chọn một thủ tục hành chính và nhấn "Nộp hồ sơ", hệ thống sẽ hiển thị màn hình chọn thông tin chung tờ khai như Cơ quan thuế, Loại tờ khai; Nút Tra cứu hồ sơ khai thuế; Kỳ kê khai.
Bước 3: Người nộp thuế nhấn Tiếp tục, màn hình hiển thị thông báo: Địa chỉ kinh doanh có giống Địa chỉ cư trú không? Khi đó người nộp thuế "Chọn Không" nếu ứng dụng hiển thị trống địa chỉ kinh doanh trên tờ khai giống địa chỉ cư trú và "Chọn Có" nếu ứng dụng hiển thị địa chỉ kinh doanh trên tờ khai giống địa chỉ cư trú. Sau đó người nộp thuế thực hiện kê khai các thông tin chung tờ khai và nhấn Tiếp tục.
Bước 4: Người nộp thuế thực hiện tích chọn nhóm ngành nghề kinh doanh kê khai và nhấn Xác nhận.
Bước 5: Sau đó, màn hình hiển thị thông tin kê khai mục A. KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN). Người nộp thuế cần thực hiện nhập doanh thu thuế GTGT, TNCN tương ứng với nhóm ngành kinh doanh đã chọn tại rồi nhấn "Tiếp tục"
Bước 6: Khi màn hình hiển thị câu hỏi: (1) Bạn có phát sinh kinh doanh "Thuế tiêu thụ đặc biệt không?"; (2) Bạn có phát sinh kinh doanh "Thuế phí bảo vệ môi trường hoặc thuế tài nguyên không?". Nếu không phải kê khai 2 mục B và C, người nộp thuế tích "Không". Người nộp thuế sẽ tích chọn Có để tiếp tục kê khai mục B. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, hoặc mục C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN.
Bước 7: Màn hình kê khai mục B. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, người nộp thuế nhấn nút "Chọn danh mục loại thuế TTĐB" và nhập thông tin hàng hóa kê khai, nhấn nút Thêm: Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (2): Chọn trong danh mục hàng hóa. Đơn vị tính (4): Hiển thị theo hàng hóa đã chọn. Doanh thu tính thuế TTĐB (5): Nhập doanh thu
Bước 8: Màn hình kê khai mục C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN. Người nộp thuế nhấn nút "Chọn danh mục loại thuế tài nguyên" tương ứng mục 1. Khai thuế tài nguyên, hoặc
Người nộp thuế nhấn nút "Chọn danh mục thuế BVMT" tương ứng mục 1. Khai thuế bảo vệ môi trường, hoặc
Người nộp thuế nhấn nút "Chọn danh mục phí BVMT" tương ứng mục 3. Khai phí bảo vệ môi trường.
Người nộp thuế nhập thông tin hàng hóa kê khai tương ứng từng mục và nhấn nút Thêm.
Bước 9: Khi màn hình hiển thị thông tin hàng hóa đã kê khai, người nộp thuế nhấn nút "Tiếp tục". Màn hình hiển thị thông tin kê khai bảng kê 01-2/BK-HĐKD: Mục I. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA. Người nộp thuế nhấn nút "Nhập thông tin".
Bước 10: Tiếp theo người nộp thuế nhập các thông tin bắt buộc về: Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa/ Nhóm hàng hóa; Đơn vị tính; Số dư đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, tồn trong kỳ; Số lượng; Thành tiền rồi nhấn nút "Thêm" hiển thị màn hình tương ứng các thông tin đã nhập và nhấn Tiếp tục.
Bước 11: Hiển thị màn hình nhập thông tin kê khai bảng kê 01-2/BK-HĐKD: Mục II. Chi phí quản lý của bảng kê 01-2/BK-HĐKD. Người nộp thuế thực hiện nhập các chi phí tương ứng: Chi phí phân công, chi phí điện, chi phí nước, chi phí viễn thông, chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí khác rồi nhấn "Tiếp tục".
Bước 12: Khi màn hình hiển thị hoàn thành kê khai, người nộp thuế nhấn nút Tải về để tải về máy tờ khai định dạng PDF rồi nhấn nút chia sẻ để cho phép chia sẻ tờ khai định dạng PDF nên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó nhấn nút Nộp tờ khai.
Bước 13: Tiếp theo người nộp thuế tiến hành đính kèm các file định dạng: Doc, docx, excel, pdf, ảnh rồi nhấn nút "Tiếp tục".
Bước 14: Người nộp thuế tiếp tục thực hiện nhập mã OTP được gửi về email và nhấn nút Xác nhận.
Bước 15: Lúc này màn hình hiển thị thông báo Nộp tờ khai thành công.
GĐXH - Tại Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), VinaPhone – thương hiệu thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) – được Ookla trao chứng nhận "Best 5G Network Award in Vietnam and SEA". Đây là lần đầu tiên một nhà mạng Việt Nam được vinh danh ở cả cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á dựa trên hệ thống đo kiểm độc lập quy mô toàn cầu.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.
GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.
GĐXH - Hiện nay, nhiều người lựa chọn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile để tiết kiệm thời gian, công sức, tuy nhiên để quá trình quyết toán thuế suôn sẻ, người nộp thuế phải hết sức chú ý những lưu ý sau.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 4/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
