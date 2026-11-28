Đường huyết có thể tăng nhẹ vào buổi sáng do cơ thể giải phóng các hormone giúp duy trì sự tỉnh táo. Một số thói quen lành mạnh như ăn sáng cân bằng, uống đủ nước, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng có thể giúp ổn định đường huyết và duy trì sức khỏe.

1. Bắt đầu ngày mới với protein

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng hỗ trợ phục hồi cơ bắp và kiểm soát lượng đường trong máu. Một bữa sáng lành mạnh giàu protein giúp tăng độ nhạy insulin, đảm bảo cho các tế bào sử dụng insulin một cách hiệu quả.

Protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó đường huyết tăng từ từ thay vì tăng đột ngột. Ngược lại, bữa sáng chứa nhiều carbohydrate đơn giản như bánh mì trắng hoặc ngũ cốc có đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Một số gợi ý cho bữa sáng giàu protein gồm:

Sữa chua Hy Lạp ăn kèm các loại quả mọng tươi.

Trứng bác với rau củ nướng.

Phô mai tươi ăn cùng trái cây và các loại hạt.

Bánh kếp giàu protein ăn kèm sữa chua.

Sinh tố trái cây bổ sung bột protein và hạt chia.

2. Ăn nhiều chất xơ hơn cho đường huyết

Chất xơ là một dạng carbohydrate phức hợp có lợi cho sức khỏe, giúp duy trì đường huyết ổn định và hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngay cả khi bạn đang hạn chế tinh bột.

Chế độ ăn giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn và có thể cải thiện độ nhạy insulin.

Duy trì thói quen thức dậy đúng giờ, vận động và sinh hoạt lành mạnh vào buổi sáng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ảnh minh họa.

Một số gợi ý cho bữa sáng giàu chất xơ gồm:

Cháo yến mạch ăn kèm các loại quả mọng.

Bánh mì nguyên cám phết bơ.

Yến mạch ngâm qua đêm với các loại hạt.

Sinh tố trái cây bổ sung hạt chia.

3. Rèn thói quen tập thể dục buổi sáng

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nếu đường huyết thường tăng cao vào buổi sáng, có thể thử vận động nhẹ vào thời điểm này. Khi tập luyện, cơ thể sử dụng glucose làm năng lượng, từ đó góp phần giảm lượng đường trong máu.

Một thói quen đơn giản là đi bộ khoảng 10 phút sau bữa sáng. Nghiên cứu cho thấy hoạt động này có thể giúp giảm đường huyết sau ăn, đồng thời giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

4. Uống đủ nước

Mất nước có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước trong máu giảm khiến máu cô đặc hơn, từ đó làm nồng độ đường huyết tăng lên.

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên uống nước ngay sau khi thức dậy và duy trì đủ nước trong ngày. Thói quen này giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì cân bằng hormone.

5. Uống cà phê muộn hơn

Caffeine trong cà phê và trà có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người. Chất này kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, khiến lượng đường trong máu tăng lên. Bạn không cần phải từ bỏ việc uống cà phê buổi sáng nhưng việc trì hoãn một chút có thể mang lại lợi ích.

Khi thức dậy, hãy uống một cốc nước trước tiên. Sau khi đã bổ sung đủ nước và ăn nhẹ bữa sáng, hãy thưởng thức tách cà phê buổi sáng.

Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế lượng caffeine dưới 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tách cà phê. Ngoài ra, nên giảm lượng đường hoặc chất tạo ngọt thêm vào cà phê vì đồ uống chứa nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng đột ngột, bất kể thời điểm sử dụng.

6. Thực hành quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố, khiến đường huyết tăng cao theo thời gian. Nếu thường xuyên cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng vào buổi sáng, nên kết hợp các biện pháp thư giãn vào thói quen đầu ngày.

Một số cách đơn giản có thể áp dụng gồm hít thở sâu, viết ra những điều khiến bạn lo lắng hoặc những điều tích cực. Ngoài ra, bạn có thể đi bộ ngoài trời, đọc sách yêu thích hoặc ghi lại những công việc cần hoàn thành trong ngày để giảm bớt áp lực tinh thần.