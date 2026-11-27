Không ít người trẻ sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ để hoàn thành công việc, học tập hoặc giải trí. Thế nhưng, việc thường xuyên ngủ muộn, ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể không đơn thuần gây mệt mỏi, giảm tập trung mà còn có thể tác động đến hoạt động của hệ tim mạch – thận nếu kéo dài.

Nhiều người cho rằng chỉ cần không có biểu hiện đau lưng, tiểu buốt hay bất thường khi đi tiểu thì thận vẫn khỏe mạnh. Thực tế, tổn thương thận có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, không phải lúc nào cũng xuất hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Theo thông tin chuyên môn từ Cử nhân Điều dưỡng (CNĐD) Đỗ Thị Là – Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 cho biết: "Giấc ngủ không đơn thuần là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi. Đây là quá trình sinh lý quan trọng giúp phục hồi năng lượng, duy trì cân bằng nội môi và điều hòa hoạt động của hệ thần kinh - nội tiết. Khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài, nhiều cơ chế điều hòa trong cơ thể có thể bị xáo trộn, trong đó có những cơ chế liên quan đến hoạt động của thận".

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cho biết, việc thức khuya, ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chuyển hóa và sức khỏe thận. (Ảnh: BVCC)

Ngủ quá ít có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải từ máu, điều hòa lượng nước và điện giải, cân bằng acid - base, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp. Để thực hiện những nhiệm vụ này, thận cần được cung cấp máu liên tục và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống lọc tại các cầu thận.

Trong khi đó, giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với nhịp sinh học và hoạt động của hệ tim mạch. Khi ngủ, huyết áp của phần lớn người khỏe mạnh có xu hướng giảm so với ban ngày. Đây là một thay đổi sinh lý bình thường, giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và điều hòa hoạt động của các cơ quan.

Thức khuya làm việc, ngủ không đủ giấc là thói quen phổ biến ở nhiều người trong độ tuổi lao động.

Nếu thường xuyên thức khuya, ngủ chập chờn hoặc ngủ không đủ thời gian, nhịp sinh học có thể bị đảo lộn. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa huyết áp và các quá trình chuyển hóa, từ đó tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch - thận.

Một số nghiên cứu dịch tễ học và phân tích tổng hợp được công bố trên các tạp chí chuyên ngành như Clinical Kidney Journal và Kidney Medicine cũng ghi nhận mối liên quan giữa thời lượng ngủ ngắn với nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Theo các số liệu được tổng hợp trong tài liệu chuyên môn của Khoa Nội Thận Khớp, những người ngủ dưới 4 giờ hoặc dưới 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn so với nhóm ngủ khoảng 7-8 giờ. Tuy nhiên, đây là mối liên quan được ghi nhận qua các nghiên cứu, không có nghĩa cứ ngủ ít là chắc chắn mắc bệnh thận.

Điều đáng chú ý là bệnh thận mạn tính thường tiến triển âm thầm. Người bệnh có thể không nhận thấy bất thường trong sinh hoạt hằng ngày cho đến khi chức năng thận suy giảm đáng kể. Vì vậy, việc duy trì giấc ngủ hợp lý cần được xem là một phần trong kế hoạch bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Vì sao thức khuya, thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng thận?

Theo các chuyên gia Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, tác động của thiếu ngủ đối với thận không chỉ nằm ở cảm giác mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Khi tình trạng này lặp lại trong thời gian dài, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi về nhịp sinh học, nội tiết, huyết áp và chuyển hóa.

Rối loạn nhịp sinh học và điều hòa huyết áp

Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm vào ban đêm khi cơ thể đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thức khuya thường xuyên, ngủ không đủ giấc hoặc làm việc theo ca có thể làm xáo trộn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sự thay đổi huyết áp giữa ngày và đêm.

Nếu tình trạng huyết áp không được kiểm soát tốt kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận, đặc biệt là hệ thống mao mạch cầu thận, có thể chịu ảnh hưởng. Đây là một trong những cơ chế khiến sức khỏe thận bị đe dọa.

Rối loạn nội tiết và chuyển hóa

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các hormone điều hòa chuyển hóa và phản ứng với stress. Tình trạng này có liên quan đến giảm độ nhạy insulin, rối loạn chuyển hóa đường và tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

Đáng chú ý, tăng huyết áp và đái tháo đường đều là những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính. Vì vậy, nếu thường xuyên ngủ không đủ giấc, đồng thời có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và ít vận động, nguy cơ xuất hiện các vấn đề chuyển hóa có thể tăng lên.

Thức khuya, ăn đêm và ngủ không đủ giấc là những thói quen có thể làm đảo lộn nhịp sinh học của cơ thể.

Gia tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa

Một số nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến sự gia tăng các phản ứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Đây là những quá trình có thể tham gia vào cơ chế tổn thương tế bào và mạch máu. Khi những tác động này kéo dài, chúng có thể góp phần thúc đẩy tổn thương tại cầu thận, làm tăng protein niệu và suy giảm mức lọc cầu thận ở những người có nguy cơ.

Như vậy, thiếu ngủ không phải là nguyên nhân duy nhất gây bệnh thận mạn tính, nhưng có thể là một yếu tố bất lợi, đặc biệt khi đi kèm tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc các bệnh lý chuyển hóa khác.

Những nguyên nhân khiến người trẻ thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ

Không ít người trẻ biết rằng ngủ đủ giấc có lợi cho sức khỏe nhưng vẫn khó duy trì thói quen này. Áp lực công việc, lịch sinh hoạt thất thường và việc sử dụng thiết bị điện tử là những yếu tố thường gặp.

Theo phân tích của các bác sĩ, một số nguyên nhân phổ biến gồm:

Áp lực công việc và căng thẳng tâm lý: Công việc kéo dài, áp lực hoàn thành nhiệm vụ hoặc lo lắng về những vấn đề trong cuộc sống có thể khiến hệ thần kinh duy trì trạng thái tỉnh táo, khó thư giãn và đi vào giấc ngủ.

Sử dụng điện thoại, máy tính trước khi ngủ: Thói quen lướt mạng xã hội, xem phim hoặc làm việc trên thiết bị điện tử đến khuya có thể khiến thời gian ngủ bị rút ngắn. Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt là ánh sáng xanh, còn có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin – hormone tham gia điều hòa chu kỳ thức - ngủ.

Sinh hoạt không theo giờ cố định: Thức khuya xem phim, chơi game hoặc thường xuyên thay đổi giờ ngủ khiến nhịp sinh học bị xáo trộn. Người làm việc theo ca, đặc biệt là ca đêm, cũng dễ gặp tình trạng khó duy trì giấc ngủ ổn định.

Các bệnh lý gây rối loạn giấc ngủ: Đau mạn tính, tiểu đêm nhiều lần, hội chứng chân không yên hoặc ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, thường gặp hơn ở người thừa cân, béo phì, đều có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Đáng lưu ý, một số người thức khuya không phải vì công việc mà do thói quen sinh hoạt. Họ có thể dành nhiều giờ buổi tối để sử dụng điện thoại, sau đó vẫn phải thức dậy sớm đi làm. Việc ngủ bù vào cuối tuần không phải lúc nào cũng bù đắp được những ảnh hưởng của tình trạng thiếu ngủ kéo dài và lịch ngủ thất thường.

Làm gì để bảo vệ thận khi thường xuyên phải làm việc muộn?

Duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý là nền tảng để bảo vệ sức khỏe.

Duy trì thời gian ngủ hợp lý

Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm, đồng thời cố gắng duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định. Không nên thường xuyên thức khuya rồi dậy sớm để làm việc, học tập.

Người có lịch làm việc linh hoạt nên ưu tiên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Với người làm việc theo ca, cần tạo môi trường ngủ yên tĩnh, hạn chế ánh sáng và tiếng ồn để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trước khi ngủ, nên hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính, tránh các hoạt động khiến đầu óc căng thẳng. Có thể đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện những hoạt động thư giãn phù hợp.

Kiểm soát huyết áp, đường huyết và các yếu tố nguy cơ

Tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân quan trọng gây bệnh thận mạn tính. Vì vậy, người có yếu tố nguy cơ cần theo dõi huyết áp, đường huyết và kiểm tra chức năng thận định kỳ. Bên cạnh đó, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, tránh lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, kiểm soát cân nặng và không sử dụng quá nhiều đồ uống chứa caffeine vào buổi tối.

Đặc biệt, cần thận trọng với thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid (NSAIDs). Việc tự ý sử dụng hoặc lạm dụng nhóm thuốc này trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận, nhất là ở người đã có bệnh lý nền.

Duy trì vận động thể lực

Đi bộ, bơi lội, yoga và các hình thức vận động phù hợp giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Người trưởng thành có thể hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần, tùy theo thể trạng và tình trạng sức khỏe. Nên tránh tập luyện quá nặng sát giờ đi ngủ nếu việc này khiến cơ thể khó thư giãn.

Không bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ

Bệnh thận mạn tính có thể diễn biến trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc thường xuyên làm việc ca đêm nên chú ý kiểm tra sức khỏe.

Các xét nghiệm thường được sử dụng để đánh giá chức năng thận gồm creatinin máu và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR). Bên cạnh đó, xét nghiệm albumin niệu hoặc tỷ lệ albumin/creatinin niệu (ACR) giúp phát hiện dấu hiệu tổn thương thận từ sớm. Tùy tình trạng sức khỏe và yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ tư vấn thời điểm kiểm tra phù hợp.

Không nên đợi đến khi thận có biểu hiện bất thường mới điều chỉnh giờ giấc

Thức khuya một vài hôm không đồng nghĩa với việc chức năng thận sẽ suy giảm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngủ không đủ thời gian diễn ra thường xuyên, kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, cơ thể có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng bất lợi về huyết áp, chuyển hóa và sức khỏe tim mạch - thận.

Đặc biệt, người trẻ thường chủ quan vì cho rằng bệnh thận chỉ xuất hiện ở người cao tuổi hoặc người đã có bệnh nền. Trong khi đó, những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh kéo dài có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh tật ngay từ khi còn trong độ tuổi lao động.

Thay đổi giờ ngủ, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm, duy trì vận động và kiểm soát các yếu tố nguy cơ là những việc mỗi người có thể bắt đầu thực hiện ngay.



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