Súp lơ xanh, súp lơ trắng là những loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc những sai lầm khi lựa chọn, sơ chế và chế biến súp lơ khiến rau mất độ ngon hoặc làm giảm lượng dưỡng chất có thể thu nhận.

5 việc không nên làm khi ăn rau súp lơ

1. Không cố ăn súp lơ đã bị mốc, hư hỏng

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Súp lơ khi bảo quản không đúng cách có thể bị hư hỏng, xuất hiện nấm mốc, mùi lạ hoặc thay đổi kết cấu. Nếu rau đã có dấu hiệu mốc, thối nhũn hoặc hư hỏng rõ rệt, tốt nhất nên loại bỏ thay vì cố cắt bỏ phần hỏng để ăn phần còn lại.

Ngoài ra, súp lơ có dấu hiệu úa vàng, mềm nhũn, xuất hiện mùi bất thường cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi chế biến. Việc lựa chọn rau tươi, bảo quản đúng cách giúp hạn chế nguy cơ sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

2. Đừng vội vứt bỏ cuống súp lơ

Ảnh minh họa.

Nhiều người khi chế biến súp lơ thường chỉ lấy phần bông, bỏ đi phần cuống vì cho rằng đây là phần ít dinh dưỡng hoặc khó ăn. Thực tế, cuống súp lơ cũng chứa chất xơ và các dưỡng chất, đồng thời có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Sau khi loại bỏ phần vỏ ngoài già, xơ nếu cần, cuống súp lơ có thể thái lát hoặc thái sợi để xào, nấu canh, làm súp hay salad. Phần cuống khi được chế biến phù hợp thường có vị ngọt, giòn, giúp tận dụng nguyên liệu và giảm lãng phí thực phẩm.

3. Không bỏ hết phần lá non của súp lơ

Ảnh minh họa.

Lá súp lơ, đặc biệt là những lá non, cũng có thể sử dụng để chế biến món ăn. Phần lá này chứa các vitamin và chất chống oxy hóa, trong đó có beta-carotene, tiền chất của vitamin A.

Ngoài ra, lá súp lơ cũng cung cấp vitamin C và chất xơ. Vì vậy, nếu lá còn tươi, sạch, không bị sâu hỏng, người dùng có thể tận dụng để xào, nấu canh hoặc chế biến cùng phần bông.

Thay vì bỏ toàn bộ phần lá, việc tận dụng những phần ăn được của súp lơ vừa giúp đa dạng món ăn vừa hạn chế lãng phí thực phẩm.

4. Không nên chế biến súp lơ quá lâu

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Súp lơ là loại rau chứa nhiều vitamin, trong đó có những vitamin nhạy cảm với nhiệt và có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến. Việc nấu quá lâu, luộc rau trong nhiều nước rồi bỏ nước luộc có thể làm giảm một phần vitamin hòa tan trong nước.

Để giữ được độ giòn và tận dụng dưỡng chất, bạn có thể lựa chọn các phương pháp như hấp, xào nhanh hoặc luộc với thời gian phù hợp. Súp lơ cũng có thể được sử dụng trong một số món salad nếu nguyên liệu được sơ chế và vệ sinh đảm bảo.

5. Không nên chỉ chọn súp lơ mà bỏ qua yếu tố mùa vụ

Ảnh minh họa.

Súp lơ xanh và súp lơ trắng thường được trồng, thu hoạch theo mùa ở nhiều vùng. Rau đúng mùa thường thuận lợi hơn về điều kiện sinh trưởng, chất lượng và giá thành.

Tuy nhiên, không nên mặc định súp lơ trái vụ đồng nghĩa với rau nhiễm thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích tăng trưởng. Khi mua rau, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản tốt, không có dấu hiệu hư hỏng và lựa chọn tại những địa chỉ bán thực phẩm đáng tin cậy.

Cách chọn và bảo quản súp lơ tươi ngon

Ảnh minh họa.

Để chọn được súp lơ ngon, bạn nên ưu tiên những cây có phần bông chắc, các cụm hoa kết chặt, không bị dập nát, mềm nhũn hay có dấu hiệu hư hỏng. Với súp lơ xanh, màu sắc thường tươi, phần thân và cuống chắc. Với súp lơ trắng, phần bông nên có màu sáng, đồng đều, không xuất hiện các dấu hiệu mốc hoặc thối hỏng.

Nếu súp lơ còn lá, nên chọn những cây có lá tươi, không héo úa nhiều. Sau khi mua về, rau cần được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh để ở môi trường nóng ẩm hoặc để quá lâu mới sử dụng.

Súp lơ nên được chế biến trong vài ngày sau khi mua để đảm bảo độ tươi ngon. Khi bảo quản, có thể sử dụng túi hoặc hộp phù hợp, tránh làm rau bị dập và ẩm ướt quá mức.

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