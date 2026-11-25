Món trứng ngỗng từ lâu vẫn được mọi người 'truyền tai' rằng rất tốt đối với phụ nữ mang thai bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Thậm chí, có người còn khẳng định rằng ăn trứng ngỗng trong thời kỳ mang thai sẽ giúp thai nhi thông minh hơn. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, loại trứng này có những giá trị nhất định nhưng không phải thực phẩm đặc biệt hay bắt buộc phải có trong chế độ ăn của mẹ bầu.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, trứng ngỗng là thực phẩm cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đáng chú ý, lòng đỏ trứng có chứa Choline – dưỡng chất tham gia cấu tạo màng tế bào và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Trứng ngỗng có thực sự tốt cho mẹ bầu như mọi người vẫn truyền tai nhau không?

4 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của trứng ngỗng

Bổ sung protein cần thiết cho quá trình phát triển của thai nhi

Một trong những giá trị dinh dưỡng của trứng ngỗng là cung cấp protein cùng chất béo và một số vi chất cho cơ thể. Trong thai kỳ, protein đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành mô, phát triển cơ bắp và các cơ quan của thai nhi.

Vì vậy, trứng ngỗng có thể được sử dụng như một trong những thực phẩm bổ sung protein trong bữa ăn của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, mẹ bầu không nhất thiết phải ăn trứng ngỗng mới có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Nhiều thực phẩm quen thuộc khác như trứng gà, trứng vịt, thịt, cá, sữa và các loại đậu cũng là nguồn cung cấp protein phù hợp.

Cung cấp Choline tham gia phát triển não bộ thai nhi

Một dưỡng chất đáng chú ý trong lòng đỏ trứng ngỗng là Choline. Đây là chất tham gia cấu tạo màng tế bào, đồng thời cần thiết cho quá trình tổng hợp Acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh có vai trò trong hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó, Choline còn có ý nghĩa đối với sự phát triển não bộ của thai nhi, đặc biệt trong giai đoạn hình thành và phát triển hệ thần kinh.

Lòng đỏ trứng ngỗng cũng chứa Lecithin, một thành phần có liên quan đến cấu trúc màng tế bào. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn nhiều trứng ngỗng sẽ giúp thai nhi thông minh vượt trội hoặc cải thiện trí nhớ rõ rệt ở người trưởng thành. Giá trị của Choline cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ dinh dưỡng cân đối, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm riêng lẻ.

Bổ sung năng lượng, hỗ trợ duy trì và phục hồi khối cơ

Nhờ chứa cả protein và chất béo, trứng ngỗng có khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong đó, protein không chỉ tham gia xây dựng các mô mà còn góp phần duy trì và phục hồi khối cơ. Đây là dưỡng chất cần thiết đối với những người có chế độ ăn thiếu đạm hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau bệnh. Việc bổ sung thực phẩm giàu protein có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong những giai đoạn này.

Dù vậy, không nên xem trứng ngỗng là thực phẩm có tác dụng phục hồi sức khỏe đặc biệt. Quá trình hồi phục còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý, chế độ ăn uống tổng thể, thời gian nghỉ ngơi và nhiều yếu tố sức khỏe khác.

Bổ sung một số vitamin và khoáng chất cần thiết

Ngoài protein và chất béo, trứng ngỗng còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin B12, sắt và selen. Trong đó, vitamin A tham gia duy trì chức năng miễn dịch và sức khỏe của các mô; vitamin B12 và sắt cần thiết cho quá trình tạo máu. Selen là khoáng chất có vai trò trong hoạt động của hệ thống chống oxy hóa và duy trì chức năng miễn dịch.

Tuy nhiên, trứng ngỗng không phải nguồn cung cấp đầy đủ các vi chất mà cơ thể cần. Đặc biệt, không nên xem loại thực phẩm này là nguồn bổ sung vitamin D hoặc canxi chủ yếu để duy trì sức khỏe xương khớp. Mẹ bầu vẫn cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, kết hợp các nhóm thực phẩm phù hợp để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ.

Trứng ngỗng tuy tốt nhưng cần đặc biệt lưu ý điều này khi ăn

Mặc dù có giá trị dinh dưỡng, trứng ngỗng không phải thực phẩm nên ăn càng nhiều càng tốt. Do có kích thước lớn, chứa năng lượng và chất béo, người ăn cần chú ý đến khẩu phần, tránh bổ sung quá mức làm mất cân đối chế độ ăn.

Đối với phụ nữ mang thai, vấn đề an toàn thực phẩm cần được đặt lên hàng đầu. Trứng ngỗng phải được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn, không sử dụng trứng sống hoặc chưa chín kỹ nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn qua thực phẩm.

Đặc biệt, mẹ bầu không cần cố gắng ăn trứng ngỗng để bồi bổ hoặc với mong muốn giúp con thông minh hơn. Trứng gà, trứng vịt và nhiều thực phẩm giàu protein khác cũng có thể cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ.

Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa các nhóm thực phẩm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và thai nhi, thay vì đặt kỳ vọng quá lớn vào một món ăn riêng lẻ.

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