60 tuổi, sao phim 'Sex and the City' có mái tóc dày bóng, suôn mượt nhờ 1 bí quyết

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" này thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên.

Trong diễn biến phim "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, bà là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.

Sao phim "Sex and the City" có mái tóc bồng bềnh dịu dàng.

Trong cuộc sống thường ngày, sao phim "Sex and the City" từng bị rụng tóc rất nhiều nhưng nhờ làm điều này, cô đã lấy lại được mái tóc suôn mượt.

Về bí quyết cải thiện mái tóc gãy rụng của ngôi sao ''Sex and the city'', chuyên gia tóc từng làm việc với Kristin Davis đã có những chia sẻ bất ngờ. Theo đó, vì mái tóc của nữ diễn viên đã bị hư hại sau những lần tạo kiểu nên họ đã ưu tiên sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc chứa các thành phần từ tự nhiên như: Dầu dừa, bưởi, rau bina,... Điều này sẽ giúp mái tóc của Kristin Davis phục hồi dần và chắc khỏe hơn từ bên trong.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tóc cũng khuyên chị em nên bổ sung các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như protein, axit béo omega-3, vitamin E, vitamin C, biotin, folate và các vitamin B khác để hỗ trợ mọc tóc và giúp tóc khỏe mạnh.

Diên mạo trẻ trung của sao phim "Sex and the City".

Không chỉ lấy lại mái tóc khỏe đẹp, bồng bềnh, Kristin Davis được đánh giá là vẫn giữ được nét quyến rũ y như thời cô đóng vai Charlotte trong "Sex and the City". Bà luôn xuất hiện với diện mạo tươi trẻ và phong thái thanh lịch, làm nhiều người hâm mộ thốt lên rằng trông bà còn trẻ hơn tuổi thật.

Trong một lần phỏng vấn, bà từng tiết lộ những bí quyết giữ gìn sắc vóc đơn giản mà ai cũng có thể học hỏi.

Kristin Davis cho biết yoga là một phần không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt giúp trẻ khỏe mỗi ngày của bà. Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, bà rất đam mê tập yoga và đã được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một giáo viên. Kristin chia sẻ rằng bản thân đã nhận chứng chỉ dạy yoga chuyên nghiệp.