Người đẹp phim 'Sex and the City' dùng 1 dụng cụ giá vài chục nghìn để giữ da săn chắc

Sarah Jessica Parker trong phim "Sex and the City" nhập vai nhân vật Carrie Bradshaw, đây là người phụ nữ có đời sống tình cảm bấp bênh với nhiều mối tình sóng gió. Trước khi thành công với vai chính trong phim này, Sarah Jessica Parker đã là một diễn viên có thâm niên trong nghề.

Sao phim "Sex and the City" ở tuổi 60.

Bước sang tuổi 60, Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City", vẫn luôn là một hình mẫu về sự giàu có, sự nghiệp thành công rực rỡ của phụ nữ tuổi trung niên. Và quan trọng là nhan sắc cũng như vẻ ngoài quyến rũ của cô là điều khiến công chúng phải bàn luận mỗi khi cô xuất hiện trên thảm đỏ.

Để có vẻ ngoài trẻ đẹp, làn da săn chắc, sao phim "Sex and the City" vẫn luôn duy trì những thói quen tốt cho làn da mà tất cả phái đẹp ở mọi độ tuổi có thể học theo ngay từ bây giờ để làm chậm quá trình lão hóa của làn da khi có tuổi.

Sarah Jessica Parker chăm sóc da rất kỹ lưỡng.

Sao phim "Sex and the City" từng chia sẻ về thói quen chăm sóc da của cô trên tạp chí Marie Claire. "Tôi không phải là người sẽ thực hiện cả chục bước skincare mỗi ngày. Tôi sẽ không làm vậy, thay vào đó tôi sẽ chú tâm vào 3 bước chính: Dưỡng ẩm - Làm sạch - Chống nắng, và có một bước dưỡng da mà tôi cực kỳ tâm đắc. Tôi luôn thực hiện bước này vào buổi sáng khi vừa thức dậy và tối trước khi đi ngủ", Sarah Jessica Parker chia sẻ.

Cùng với 3 bước dưỡng da cơ bản, sao phim "Sex and the City" còn dùng một dụng cụ để massage da mặt 2 lần/ngày vào sáng - tối. Bước massage này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, cải thiện độ săn chắc cho làn da, làm chậm quá trình lão hóa da... Nhờ vậy mà Sarah Jessica Parker luôn trẻ trung và tươi tắn hơn nhiều so với tuổi 60 của cô.

Dụng cụ có khả năng trẻ hóa làn da mà nữ chính "Sex and the city" nhắc đến ở đây chính là jade roller (thanh lăn ngọc). Cô cũng chia sẻ phương pháp massage này trên nhiều tạp chí nổi tiếng để phái đẹp toàn cầu có thể thực hiện theo.

Trước khi di thanh lăn lên da, Sarah Jessica Parker sẽ thoa một lớp serum hoặc kem dưỡng để làn da ẩm mượt hơn. Nhờ vậy thao tác di thanh lăn lên da cũng trơn tru hơn. Vào buổi sáng, cô sẽ để thanh lăn vào tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm thiểu tình trang da trùng nhão, chảy xệ cho lão hóa, đồng thời cũng thức tỉnh làn da, giúp cơ thể sảng khoái hơn vào sáng sớm.

Sao phim "Sex and the City" dùng thanh lăn để chăm sóc da.

Buổi tối, cô sẽ làm ấm thanh lăn một chút bằng cách ngâm qua với nước ấm, sau đó di nhẹ lên mặt. Đương nhiên, trước khi di thanh lăn, cô sẽ thoa một lớn kem dưỡng lên da. Lúc này nhiệt độ ấm nóng sẽ giúp lỗ chân lông mở nhẹ, từ đó làn da hấp thụ dưỡng chất đầy đủ và trọn vẹn hơn.