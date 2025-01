Sao phim 'Sex and the City' có nụ cười tỏa nắng, ai cũng thiện cảm nhờ việc làm cần thiết

GĐXH - Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" vẫn sở hữu thân hình đẹp, quyến rũ bất chấp thời gian nhờ một thói quen ở nhà.

Cynthia Nixon - sao phim "Sex and the City" có sự nghiệp diễn xuất ngưỡng mộ, nhưng không nhiều người biết đến những khó khăn cá nhân của cô sau màn hình. Thực tế, cô phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và chọn làm việc này một cách âm thầm suốt quá trình dài.

Dù gặp căn bệnh hiểm nghèo nhưng sao phim "Sex and the City" luôn giữ được tinh thần lạc quan và tích cực điều trị bệnh tật. Điều tuyệt vời nhất là cô có nụ cười tỏa nắng gây được thiện cảm với khán giả.

Sao phim "Sex and the City" (áo xanh) lúc trẻ.

Trước đây, Nixon có những vấn đề về răng ảnh hưởng đến nụ cười và ngoại hình tổng thể của cô, theo thông tin từ phòng khám nha khoa Dent X. Cụ thể, hàm răng của nữ diễn viên bị lệch, thưa và đổi màu.

Những vấn đề về răng này không chỉ ảnh hưởng đến sự tự tin của sao phim "Sex and the city" mà còn tác động đến khả năng thể hiện trọn vẹn tài năng và sức hút của cô trên màn ảnh.

Do đó, cô đã quyết định thực hiện một cuộc "đại tu" hàm răng. Trong nhiều năm, Nixon đã trải qua một loạt các phương pháp điều trị nha khoa để có được nụ cười rạng rỡ và tự tin hơn.

Để khắc phục tình trạng răng lệch và khấp khểnh, Nixon cũng lựa chọn phương pháp niềng răng để làm thẳng răng và cải thiện nụ cười tổng thể.

Thông qua phương pháp này, hàm răng của nữ diễn viên được nắn thẳng, mang lại cho cô nụ cười cân đối và thẩm mỹ hơn.

Phương pháp này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ cho nụ cười mà còn cải thiện sức khỏe răng miệng bằng cách tạo ra một khớp cắn hoàn thiện hơn.

Nụ cười tỏa nắng của sao phim "Sex and the City".

Trong suốt hành trình nha khoa của mình, Nixon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc răng định kỳ. Điều này bao gồm kiểm tra răng định kỳ, vệ sinh răng chuyên nghiệp và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt tại nhà. Bằng cách luôn quan tâm đến sức khỏe răng miệng, cô đảm bảo rằng nụ cười của mình luôn khỏe mạnh và đẹp.

Một bước quan trọng khác trong hành trình nha khoa của sao phim "Sex and the city" là việc sử dụng mặt dán sứ. Những lớp vỏ mỏng, được làm riêng này được đặt trên bề mặt trước của răng để cải thiện hình dạng, màu sắc và kích thước của chúng. Mặt dán sứ giúp tạo ra nụ cười cân đối và hoàn hảo, giúp nữ diễn viên tự tin với nụ cười rạng rỡ.

