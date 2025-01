Sao phim 'Sex and the City' U60 giữ vững nhan sắc nhờ một thói quen bà nội trợ nào cũng làm

Mỹ nhân phim ‘Sex and the City’ U60 'hack' tuổi nhờ thực hiện 2 việc làm ‘đều như vắt chanh’ mỗi ngày GĐXH - Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" ở tuổi U60 có sắc vóc trẻ hơn so với tuổi thật nhờ chăm chỉ làm đều đặn 2 việc này mỗi ngày.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Nhan sắc rực rỡ tuổi U60 của sao phim "Sex and the City".

Sao phim "Sex and the City" hiện U60 nhưng cô vẫn có làn da trẻ đẹp, khỏe khoắn. Để có được vóc dáng trẻ đẹp ở tuổi U60, Heidi Klum đã có bí quyết cho mình. Trong số đó có việc nấu ăn tại nhà.

1. Sao phim "Sex and the City" thích nấu ăn ở nhà

Heidi Klum có thói quen nấu ăn tại nhà, cô không thích dùng bữa ở nhà hàng. Theo sao phim "Sex and the City" chia sẻ việc ăn đồ bên ngoài vừa mất thời gian, vừa tốn kém. Với một gia đình đông con như cô thì việc ăn ở nhà tiết kiệm và dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc nấu ăn tại nhà sẽ giúp nữ diễn viên cân bằng được dinh dưỡng, làm chủ lượng calo nạp vào.

2. Sao phim "Sex and the City" không nhịn ăn nhưng phải chọn thực phẩm tốt

Heidi Klum chia sẻ không nhịn ăn để giữ dáng. Sao phim "Sex and the City" chia sẻ với tạp chí Shape rằng: "Tin đồn cho rằng người mẫu nhịn ăn là hoàn toàn sai. Tôi chỉ nghĩ rằng vì chúng tôi làm trong ngành này nên chúng tôi phải lựa chọn sáng suốt hơn".

Làn da khỏe đẹp của sao phim "Sex and the City" ở tuổi U60.

3. Sao phim "Sex and the City" uống sinh tố mỗi ngày

Để có thể tiêu thụ đủ trái cây và rau, Heidi Klum uống một ly sinh tố mỗi ngày. Cô chia sẻ với trang Shape: "Vào năm 2013, tôi đã đặt quyết tâm uống một ly sinh tố trái cây và rau mỗi sáng. Đó là một trong những quyết tâm đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Tôi và các con cùng nhau thực hiện và chúng tôi rất thích điều đó".

4. Sao phim "Sex and the City" không ăn tối quá muộn

Năm 2018, Heidi Klum tiết lộ rằng cô là người hâm mộ phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

Heidi Klum vẫn là nghệ sĩ đắt giá của làng giải trí Hollywood.

Bữa ăn cuối cùng trong ngày của tôi là lúc 6 giờ tối. Tôi ăn cùng các con, vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng có ích một chút. Tôi nghĩ rằng khi bạn ăn sớm hơn, thức ăn sẽ có thời gian để tiêu hóa và tôi nghĩ điều đó tốt hơn một chút cho cơ thể bạn", sao phim "Sex and the City" chia sẻ.