7 điều không nên làm ngay sau khi quan hệ tình dục

1. Thụt rửa sâu bên trong vùng kín ngay sau quan hệ tình dục

Nhiều người có thói quen thụt rửa âm đạo vì nghĩ sẽ làm sạch vi khuẩn hay tinh dịch. Đây là thói quen gây hại.

Thực tế, âm đạo có cơ chế tự làm sạch tự nhiên, việc dùng vòi nước hay dung dịch xịt rửa sâu vào bên trong không những không giúp phòng bệnh hay ngừa thai mà còn gây mất cân bằng hệ vi sinh vật và độ pH.

Thụt rửa sẽ tẩy trôi các vi khuẩn có lợi, làm thay đổi độ pH tự nhiên của âm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm men và vi khuẩn có hại bùng phát gây viêm nhiễm.

Áp lực nước từ việc thụt rửa có thể đẩy ngược vi khuẩn, tinh dịch hoặc các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục từ âm đạo vào sâu trong cổ tử cung, tử cung và vòi trứng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Cử chỉ âu yếm sau "chuyện ấy" tạo cảm giác gắn kết và an toàn. Ảnh minh họa AI

2. Vệ sinh bằng xà phòng mạnh hoặc dung dịch có hương liệu

Sau khi giao hợp, niêm mạc vùng kín có thể bị trầy xước nhẹ hoặc nhạy cảm hơn. Sử dụng xà phòng tắm, sữa tắm hay dung dịch vệ sinh chứa chất tẩy rửa mạnh, hương liệu nhân tạo dễ gây kích ứng, ngứa rát và dị ứng. Tốt nhất chỉ nên rửa nhẹ nhàng bên ngoài bằng nước ấm, sau đó lau khô bằng khăn mềm sạch.

3. Mặc đồ lót bó sát hoặc làm từ chất liệu tổng hợp

Mặc ngay quần lót chật, chất liệu bằng nylon hay polyester sẽ giữ lại độ ẩm và nhiệt độ cao ở vùng kín. Đây là môi trường lý tưởng cho nấm ngứa và vi khuẩn sinh sôi. Nên chọn quần lót cotton thoáng mát, rộng rãi hoặc thả lỏng cơ thể khi đi ngủ.

4. Nhịn đi tiểu sau giao hợp

Trong quá trình giao hợp, vi khuẩn có thể bị đẩy vào gần đường tiết niệu (đặc biệt là ở nữ giới). Nhịn đi tiểu làm tăng nguy cơ vi khuẩn đọng lại và gây viêm đường tiết niệu. Nên cố gắng đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ để làm sạch đường niệu tự nhiên.

Có thể uống một ly nước lọc giúp bổ sung lượng nước đã mất qua mồ hôi và thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu để tiếp tục làm sạch đường tiết niệu.

5. Dùng khăn ướt có cồn hoặc chất tạo mùi để lau vùng kín

Khăn giấy ướt thông thường chứa cồn, chất bảo quản và hương liệu nhân tạo. Sử dụng chúng để lau vùng kín ngay sau khi quan hệ tình dục dễ làm khô da, kích ứng và mất cân bằng vi sinh.

6. Tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng ngay lập tức

Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể thường tăng khi vận động tình dục, lúc này các lỗ chân lông và mạch máu đang giãn nở. Nếu tắm ngay bằng nước quá lạnh hoặc nước quá nóng dễ gây sốc nhiệt, cảm lạnh hoặc có thể làm hạ huyết áp đột ngột gây chóng mặt, choáng váng.

Không ngâm mình trong bồn nước nóng ngay lập tức vì môi trường nước nóng có thể làm vùng kín dễ bị vi khuẩn xâm nhập hơn khi niêm mạc đang nhạy cảm. Nên nghỉ ngơi khoảng 20 - 30 phút để cơ thể ổn định trước khi tắm.

7. Tránh cảm giác ‘bỏ rơi" đối phương

Một trong hai người không nên vội vã kết thúc hay rời khỏi giường ngay sau khi quan hệ tình dục. Tránh hành động quay lưng đi ngủ ngay mà không tương tác. Về mặt tâm lý, việc lập tức quay lưng ngủ hoặc dán mắt vào điện thoại mà không quan tâm đến đối phương có thể khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng, bị bỏ rơi.

Nên duy trì cử chỉ âu yếm giúp kích thích não bộ tiếp tục tiết ra oxytocin (hormone gắn kết) làm giảm cảm giác trống trải và tạo cảm xúc an toàn.