Thủ dâm ở người cao tuổi: Những lợi ích và lưu ý

Sức khỏe tình dục không phải là vấn đề chỉ dành cho người trẻ. Trên thực tế, đối với nhiều người lớn tuổi, việc duy trì sức khỏe tình dục trở nên quan trọng. Thủ dâm ở người cao tuổi là một phần bình thường của đời sống tình dục và có thể mang lại một số lợi ích về thể chất, tinh thần.

1. Lý do sức khỏe tình dục quan trọng khi cao tuổi

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể trải qua nhiều thay đổi tự nhiên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng tình dục, chẳng hạn:

Mạch máu kém đàn hồi và lưu lượng máu có thể thay đổi.

Nồng độ hormone thay đổi.

Độ nhạy cảm của hệ thần kinh có thể giảm.

Các bệnh mạn tính như đái tháo đường và bệnh tim mạch trở nên phổ biến hơn.

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến ham muốn, khả năng đáp ứng tình dục, sự thoải mái và sự tự tin. Những thay đổi về hormone và lưu lượng máu có thể góp phần làm giảm đáp ứng tình dục, gây rối loạn cương ở nam giới hoặc khô âm đạo, khó chịu khi quan hệ ở phụ nữ. Ngoài ra còn làm giảm cảm giác hoặc hưng phấn tình dục. Nhiều trường hợp cần nhiều thời gian hơn để đạt được kích thích và cực khoái.

Trong quá trình kích thích tình dục, lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục tăng lên tạm thời. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định thủ dâm có thể ngăn ngừa hoặc đảo ngược những thay đổi chức năng tình dục do lão hóa.

2. Lợi ích của thủ dâm với người cao tuổi

Với nhiều người lớn tuổi, duy trì đời sống tình dục lành mạnh vẫn có ý nghĩa đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh minh họa AI

Thủ dâm là một hình thức hoạt động tình dục bình thường và có thể tiếp tục ở người cao tuổi. Hoạt động này có thể giúp một số người duy trì sự gần gũi với đời sống tình dục và cảm nhận cơ thể.

Khám phá và duy trì sự gắn kết với đời sống tình dục

Kích thích tình dục có thể giúp người lớn tuổi khám phá những thay đổi của cơ thể, nhận biết điều gì tạo cảm giác thoải mái và duy trì sự gắn kết với đời sống tình dục.

Hỗ trợ thư giãn và giảm căng thẳng

Thủ dâm có thể giúp giải tỏa nhu cầu tình dục, thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu. Đây cũng là một trong những lý do phổ biến khiến người trưởng thành lựa chọn thủ dâm.

Giúp duy trì đời sống tình dục khi không có bạn tình

Một số người cao tuổi có thể sống độc thân, mất bạn đời hoặc bạn tình không còn khả năng quan hệ. Khi đó, thủ dâm có thể trở thành một cách thể hiện tình dục riêng tư và an toàn.

Giúp hiểu rõ những thay đổi của cơ thể

Lão hóa có thể làm thay đổi ham muốn, khả năng kích thích, độ bôi trơn và cực khoái. Tìm hiểu phản ứng của cơ thể có thể giúp người lớn tuổi nhận biết điều gì tạo cảm giác thoải mái và điều gì gây khó chịu.

Không làm tăng nguy cơ mang thai hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Khi thực hiện một mình, thủ dâm không gây mang thai và không lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tuy nhiên, không nên xem thủ dâm là phương pháp điều trị rối loạn cương, khô âm đạo hay ngăn ngừa lão hóa. Nếu người cao tuổi xuất hiện đau khi kích thích, rối loạn cương kéo dài, khô âm đạo hoặc giảm ham muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống, nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân và hướng xử trí phù hợp.

3. Lưu ý an toàn khi thủ dâm ở người cao tuổi

Thủ dâm nhìn chung là một hoạt động tình dục bình thường và có thể tiếp tục khi tuổi cao. Tuy nhiên, người cao tuổi nên chú ý một số vấn đề để tránh gây tổn thương hoặc khó chịu.

Nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh ma sát hoặc kích thích quá mạnh, đặc biệt khi da và niêm mạc trở nên nhạy cảm hơn theo tuổi tác. Với phụ nữ sau mãn kinh, tình trạng khô âm đạo khá phổ biến, có thể sử dụng chất bôi trơn phù hợp để giảm khô rát và khó chịu.

Không nên sử dụng các vật dụng không được thiết kế cho mục đích tình dục, có nguy cơ gây trầy xước, chảy máu, kích ứng hoặc mắc kẹt trong cơ thể. Nếu xuất hiện đau, chảy máu, tổn thương da, kích ứng hoặc khó chịu kéo dài, nên ngừng và trao đổi với bác sĩ.

Người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác vẫn có thể duy trì đời sống tình dục khi tình trạng sức khỏe được kiểm soát phù hợp, đồng thời nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu xuất hiện rối loạn cương, đau khi kích thích, khô âm đạo hoặc thay đổi tình dục kéo dài, không nên tự điều trị bằng thuốc hay thực phẩm bổ sung mà nên tìm nguyên nhân y khoa.



