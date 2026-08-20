Truy tìm nguồn gốc 'tinh binh' và những con số y khoa đáng suy ngẫm

Sự ra đời của một tế bào sinh sản nam giới trưởng thành (tinh trùng) là một hành trình dài, phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều cơ quan. Hiểu rõ lộ trình này và nắm được các chỉ số tiêu chuẩn từ các tổ chức y tế uy tín sẽ giúp phái mạnh chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản.

1. 'Nhà máy' khởi nguồn sự sống và báo động toàn cầu về sự suy giảm tinh trùng

Hành trình bắt đầu tại tinh hoàn - hai "nhà máy" hình bầu dục nằm gọn trong vùng bìu. Bên trong cơ quan này là một hệ thống gồm hàng trăm ống sinh tinh cuộn xoắn lại với nhau. Nếu kéo giãn toàn bộ các ống này, chiều dài của chúng có thể lên tới vài trăm mét. Đây chính là "phân xưởng" nơi các tế bào mầm nguyên thủy bắt đầu quá trình phân chia và biến đổi liên tục.

Về mặt năng suất, tinh hoàn của một nam giới khỏe mạnh hoạt động không ngừng nghỉ. Thống kê sinh lý học cho thấy, cơ thể nam giới có thể sản xuất khoảng 1.000 "chiến binh" trong mỗi nhịp đập của trái tim, tương đương với hàng chục triệu tế bào mỗi ngày.

Tuy nhiên, dữ liệu dịch tễ học hiện đại lại đưa ra một bức tranh đáng lo ngại. Theo nghiên cứu quy mô toàn cầu được công bố trên tạp chí Human Reproduction Update (2022), mật độ và tổng số lượng "chiến binh" của nam giới trên toàn thế giới đã suy giảm khoảng 51,6% trong vòng 46 năm qua (từ 1973 - 2018), chủ yếu do tác động của căng thẳng, ô nhiễm môi trường và lối sống thiếu vận động.

2. Quá trình sinh tinh: Chu kỳ 70 - 90 ngày miệt mài

Quá trình sản xuất này không diễn ra trong một sớm một chiều. Để một tế bào mầm cơ bản trải qua các giai đoạn phân bào, giảm phân và lột xác cấu trúc (hình thành phần đầu chứa vật chất di truyền, phần cổ và phần đuôi di động) thành một hình hài hoàn chỉnh, cơ thể mất trung bình khoảng 72 - 74 ngày.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: A.Ngọc

Tạo hóa đã sắp đặt tinh hoàn nằm trong vùng bìu (bên ngoài cơ thể) nhằm duy trì một môi trường nhiệt độ lý tưởng luôn thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 - 2 độ C. Nếu nhiệt độ tại đây tăng cao (do sốt, mặc đồ bó sát, hay bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh), "nhà máy" này sẽ bị đình trệ, dẫn đến tăng sinh các tế bào dị dạng.

3. Mào tinh hoàn: 'Trường huấn luyện' trước giờ xuất kích

Khi vừa rời khỏi ống sinh tinh, các "chiến binh" tuy đã có hình dáng hoàn chỉnh nhưng thực chất vẫn còn non yếu, chưa có khả năng bơi lội và chưa thể thực hiện chức năng thụ tinh.

Lúc này, chúng được đẩy sang một cấu trúc hình ống cuộn nằm ngay phía trên và sau tinh hoàn, gọi là mào tinh. Tại đây, chúng sẽ lưu lại thêm khoảng 10 - 14 ngày để trải qua quá trình "huấn luyện" cuối cùng. Trong môi trường dịch tiết đặc biệt của mào tinh, chúng dần học cách vận động (quẫy đuôi) và đạt được sự trưởng thành hoàn toàn về mặt sinh lý.

Khi có kích thích và nam giới đạt thăng hoa, các cơ quanh vùng chậu co bóp mạnh mẽ. Trên chặng đường phóng xuất, "chiến binh" sẽ được hòa trộn với các chất dịch bảo vệ (từ túi tinh chiếm 60 - 70% thể tích và tuyến tiền liệt chiếm 20-30% thể tích) để tạo thành dịch lỏng hoàn chỉnh, giúp trung hòa môi trường acid khắc nghiệt và cung cấp năng lượng cho hành trình đi tìm trứng.

4. Các chỉ số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 'tinh binh'

Để đánh giá một "đội quân" có thực sự khỏe mạnh hay không, các bác sĩ nam khoa sẽ dựa vào bản Hướng dẫn xét nghiệm tinh dịch đồ phiên bản lần thứ 6 (năm 2021) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một mẫu xét nghiệm được xem là đạt tiêu chuẩn tối thiểu khi:

Thể tích dịch lỏng: Đạt từ 1,4 ml trở lên trong một lần phóng xuất.

Đạt từ 1,4 ml trở lên trong một lần phóng xuất. Mật độ: Phải có ít nhất 16 triệu tinh trùng trong mỗi 1 ml dịch lỏng.

Phải có ít nhất 16 triệu tinh trùng trong mỗi 1 ml dịch lỏng. Tổng số lượng: Đạt từ 39 triệu trở lên cho toàn bộ mẫu.

Đạt từ 39 triệu trở lên cho toàn bộ mẫu. Độ di động tiến tới (PR): Phải có ít nhất 30% số lượng có khả năng bơi thẳng và bơi nhanh về phía trước.

Phải có ít nhất 30% số lượng có khả năng bơi thẳng và bơi nhanh về phía trước. Hình thái bình thường: Tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay yêu cầu chỉ cần có từ 4% trở lên số lượng "chiến binh" có hình dáng hoàn hảo (đầu, cổ, đuôi không dị tật) là đạt chuẩn.

Tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay yêu cầu chỉ cần có từ 4% trở lên số lượng "chiến binh" có hình dáng hoàn hảo (đầu, cổ, đuôi không dị tật) là đạt chuẩn. Tỷ lệ sống sót: Đạt từ 54% trở lên.

5. Lời khuyên từ chuyên gia nam học

Việc thấu hiểu giải phẫu và chu kỳ sinh lý mang ý nghĩa lâm sàng rất lớn. Vì một chu kỳ sản xuất và trưởng thành kéo dài gần 3 tháng (khoảng 70 - 90 ngày), mọi tác động tiêu cực từ lối sống ở thời điểm hiện tại (như uống rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, stress) sẽ phản ánh rõ nét lên kết quả xét nghiệm trong 3 tháng tới.

Do đó, khi bắt đầu lộ trình điều trị hỗ trợ sinh sản hoặc mong muốn cải thiện chất lượng "tin vui", nam giới không nên nôn nóng. Việc kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và duy trì thói quen sống lành mạnh ít nhất từ 3 - 6 tháng mới là yếu tố chính để phục hồi bản lĩnh phái mạnh một cách bền vững.