Chồng gọi tên người cũ khi gần gũi vợ

Câu chuyện khiến nhiều người phụ nữ chạnh lòng bởi điều làm cô đau không phải là một tin nhắn mờ ám hay một cuộc phản bội rõ ràng. Điều khiến cô tổn thương là cảm giác mình có thể vẫn đang đứng sau một bóng hình nào đó trong trái tim chồng. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là việc nhận ra trong lòng người bạn đời vẫn còn một góc dành cho quá khứ.

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Một cái tên có thể khơi dậy rất nhiều bất an

Các chuyên gia tâm lý cho rằng khi nghe người bạn đời gọi tên người cũ trong lúc thân mật, phản ứng đau đớn gần như là điều không thể tránh khỏi.

Bởi ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi sẽ xuất hiện: Anh ấy còn yêu cô ấy sao? Anh ấy có đang nhớ cô ấy? Tôi chỉ là người thay thế? Liệu anh ấy có thực sự hạnh phúc khi ở bên tôi?. Những câu hỏi ấy thường xuất phát từ nỗi sợ rất nguyên thủy của con người: sợ mình không phải là người được yêu nhiều nhất.

Đặc biệt với những người vốn biết rõ mình đến sau một mối tình sâu đậm, cảm giác bất an càng dễ bùng phát mạnh mẽ hơn.

Gọi tên người cũ trong cơn say có phải là còn yêu?

Theo các chuyên gia thần kinh học, khi say rượu, khả năng kiểm soát hành vi và lời nói của não bộ suy giảm đáng kể. Những ký ức cũ, những cảm xúc bị chôn giấu hoặc những liên tưởng bất chợt có thể xuất hiện mà bản thân người nói không hề ý thức được.

Đặc biệt trong trường hợp này, người chồng vừa nghe tin người yêu cũ trở về nước vào đúng ngày gặp bạn bè và uống rượu. Thông tin ấy có thể vô tình kích hoạt những ký ức cũ trong não bộ.

Nhưng việc nhớ lại một người từng gắn bó không đồng nghĩa với mong muốn đánh đổi hiện tại để quay về quá khứ. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Điều nên làm lúc này

Thay vì âm thầm dằn vặt hoặc suy diễn, người vợ có thể chọn một thời điểm thích hợp để chia sẻ cảm xúc của mình. Không phải để chất vấn. Không phải để buộc chồng chứng minh tình yêu. Mà đơn giản để anh hiểu rằng sự việc ấy đã khiến cô tổn thương như thế nào.

Bởi trong hôn nhân, điều chữa lành những tổn thương không phải là khả năng đọc được suy nghĩ của nhau. Mà là sự chân thành đủ để nói ra cảm xúc thật của mình. Có những ký ức không thể xóa khỏi cuộc đời một người. Nhưng điều đó không có nghĩa trái tim họ không còn chỗ cho hiện tại. Đôi khi, tình yêu trưởng thành không phải là cố gắng trở thành người được yêu nhất. Mà là tin tưởng rằng mình đang là người được lựa chọn ở lại.