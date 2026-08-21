Nghiên cứu về thủ dâm: Những khác biệt giữa nam và nữ

Thủ dâm và hưng phấn tình dục

Một nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Phòng thí nghiệm Tình dục học LabSex UGR (Đại học Granada, Tây Ban Nha), công bố trên tạp chí International Journal of Clinical and Health Psychology đã xem xét mối liên hệ giữa các đặc điểm của thủ dâm và phản ứng hưng phấn tình dục khi tiếp xúc với kích thích tình dục bằng hình ảnh.

Nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa thủ dâm và hưng phấn tình dục có thể khác nhau ở nam và nữ. Ảnh minh họa AI

Nghiên cứu gồm 80 người trẻ tuổi, trong đó có 40 nam và 40 nữ. Những người tham gia đều trong các mối quan hệ dị tính và thủ dâm một mình.

Trong quá trình nghiên cứu, người tham gia xem các đoạn phim có nội dung tình dục phù hợp với xu hướng tình dục của mình. Các nhà nghiên cứu đồng thời ghi nhận phản ứng sinh dục bằng những phương pháp đo sinh lý khác nhau. Ở nam giới, phản ứng được đánh giá thông qua sự thay đổi đường kính dương vật; ở nữ giới, các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp đo biên độ xung âm đạo.

Ngoài các chỉ số sinh lý, người tham gia còn tự đánh giá mức độ hưng phấn tình dục và cảm giác sau khi xem phim.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt xem xét những yếu tố liên quan đến thủ dâm, gồm thái độ đối với thủ dâm, ham muốn tình dục đơn độc, tần suất thủ dâm và trải nghiệm cực khoái.

Kết quả cho thấy mối liên hệ giữa các yếu tố này với hưng phấn tình dục có sự khác biệt đáng chú ý giữa nam và nữ.

Ở phụ nữ

Ở phụ nữ, tần suất thủ dâm cao hơn có liên quan đến biên độ xung âm đạo lớn hơn khi tiếp xúc với kích thích tình dục. Những người báo cáo thủ dâm thường xuyên hơn cũng có xu hướng đánh giá mức độ hưng phấn tình dục và cảm giác ở bộ phận sinh dục cao hơn.

Nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa những trải nghiệm dễ chịu sau cực khoái khi thủ dâm, chẳng hạn cảm giác thư giãn hoặc tĩnh tâm, với đánh giá tích cực hơn về cảm giác ở bộ phận sinh dục.

Những phát hiện này cho thấy tần suất thủ dâm và trải nghiệm cực khoái có thể liên quan đến phản ứng tình dục ở phụ nữ. Tuy nhiên, cần thận trọng khi diễn giải kết quả. Nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ giữa các yếu tố, chứ không chứng minh rằng thủ dâm thường xuyên trực tiếp làm tăng hưng phấn tình dục.

Ở nam giới

Ở nam giới, kết quả lại có một số điểm khác biệt. Ham muốn tình dục đơn độc cao hơn có liên quan đến mức đánh giá chủ quan cao hơn về cảm giác ở bộ phận sinh dục khi xem các nội dung tình dục.

Trong khi đó, tần suất thủ dâm cao hơn lại có liên quan đến mức đánh giá cảm giác sinh dục thấp hơn.

Điều này cho thấy tần suất thủ dâm không nhất thiết tỷ lệ thuận với mức độ hưng phấn tình dục ở nam giới. Những người có ham muốn tình dục đơn độc cao hơn có thể báo cáo cảm giác hưng phấn mạnh hơn nhưng tần suất thủ dâm cao hơn trong nghiên cứu lại đi kèm với đánh giá chủ quan thấp hơn về cảm giác sinh dục.

Thái độ tiêu cực đối với thủ dâm không cho thấy mối liên hệ đáng kể với các chỉ số hưng phấn tình dục ở cả nam và nữ. Các tác giả cho rằng điều này có thể liên quan đến đặc điểm của nhóm nghiên cứu. Những người tham gia đều còn trẻ và nhìn chung có thái độ tương đối cởi mở đối với thủ dâm, do đó sự khác biệt về thái độ có thể không đủ lớn để ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả.

Vì sao nam và nữ có sự khác biệt?

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt giữa nam và nữ có thể liên quan đến cách mỗi giới trải nghiệm và sử dụng thủ dâm trong đời sống tình dục. Ở phụ nữ, thủ dâm có thể gắn với quá trình khám phá cơ thể và hiểu rõ hơn về phản ứng tình dục của bản thân.

Ở nam giới, thủ dâm có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau và mối liên hệ với sự thỏa mãn tình dục có thể phức tạp hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những giả thuyết và cần thêm nghiên cứu để xác định các cơ chế đứng sau những khác biệt này.



