Nhiều cô gái trong tình yêu đang âm thầm kiệt sức vì một nỗi sợ rất đáng thương
GĐXH - Một cô gái khi thật lòng yêu ai đó thường không sợ thiệt thòi, chỉ sợ một ngày người mình thương thay đổi. Và khi nỗi sợ mất đi người yêu lớn dần, họ rất dễ trở nên bất an, suy nghĩ nhiều và âm thầm chịu tổn thương trong chính mối quan hệ của mình.
Những dấu hiệu cho thấy cô ấy đang sợ mất bạn trong tình yêu
Nhiều cô gái khi yêu thật lòng thường dễ trở nên nhạy cảm và bất an hơn bình thường. Họ có thể liên tục muốn biết người yêu đang ở đâu, làm gì hoặc dễ suy nghĩ chỉ từ những thay đổi nhỏ trong cách nhắn tin, trò chuyện. Đằng sau những cảm xúc ấy thường là nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc lo lắng mình không còn quan trọng trong lòng đối phương.
Không ít cô gái còn âm thầm thay đổi bản thân chỉ để giữ người mình yêu ở lại. Từ sở thích, thói quen cho tới cảm xúc cá nhân, họ cố gắng chiều lòng đối phương dù đôi khi chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Khi tình yêu đi kèm quá nhiều lo lắng, một người rất dễ đánh mất cảm giác an toàn và bình yên trong mối quan hệ.
Thực tế, tình yêu lành mạnh không khiến một người phải liên tục sống trong cảm giác thấp thỏm hay sợ bị rời bỏ. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ vẫn là sự tin tưởng, thấu hiểu và cảm giác được yêu thương đúng cách. Khi yêu đúng người, phụ nữ sẽ không phải gồng mình để giữ lấy tình cảm của đối phương.
Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tình yêu, nhiều phụ nữ dễ rơi vào trạng thái yêu quá mức, dẫn đến những hành động cảm tính như hy sinh, ghen tuông hay cố chấp níu giữ. Những điều tưởng chừng vô hại này lại có thể khiến họ tự làm tổn thương chính mình nếu không nhận ra và thay đổi kịp thời.
Nhiều phụ nữ càng ghen càng thua vì không nhận ra 3 chiêu tâm lý của 'tiểu tam'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít phụ nữ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi phát hiện có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều “tiểu tam” thường sử dụng những cách hành xử mang tính khiêu khích cảm xúc, khiến chính thất càng nóng giận càng dễ rơi vào thế bất lợi.
Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều nàyChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều phụ nữ tưởng rằng hôn nhân đã "an bài", tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Thế nhưng, chính ở giai đoạn này, sự cô đơn, khoảng cách và cảm giác bị bỏ quên lại dễ len lỏi nhất.
Nhiều người yêu mãi vẫn khổ vì thiếu 3 'hạt giống' này trong tình yêuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ đi cùng nhau thật lâu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều mối quan hệ dần rạn nứt vì thiếu 3 điều tưởng nhỏ bé nhưng lại quyết định cảm giác hạnh phúc và sự bền vững trong tình yêu.
Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đờiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông ngoại tình yêu cầu người tình chở mình đi ăn khuya rồi dẫn đến bi kịch.
Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhânChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu: "Phải chăng mình đã chọn nhầm người?". Họ tin rằng thay đổi bạn đời sẽ chấm dứt được khổ đau.
Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trướcChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.
Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưuChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.