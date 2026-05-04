Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng lần theo dấu vết

Câu chuyện bắt đầu khi David McCulloch (41 tuổi, sống tại bang Tasmania, Australia) không thể liên lạc với vợ là Jacinta King. Hàng loạt cuộc gọi không được hồi đáp khiến anh nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình.

Không chấp nhận sự im lặng bất thường, McCulloch quyết định đi tìm.

Manh mối xuất hiện khi anh phát hiện chiếc xe của vợ đang đỗ gần căn hộ của chính anh trai mình, một chi tiết khiến linh cảm về chuyện ngoại tình càng trở nên rõ ràng.

Bắt quả tang ngoại tình ngay trên ô tô

Khi tiến lại gần chiếc xe, McCulloch tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến anh sụp đổ, vợ và anh trai ruột đang thân mật ở ghế sau.

Khoảnh khắc phát hiện ngoại tình không chỉ là cú sốc về hôn nhân mà còn là sự phản bội kép từ người thân.

Không giữ được bình tĩnh, người đàn ông lập tức lao vào tấn công anh trai, liên tiếp ra đòn vào vùng ngực và cơ thể.

Chưa dừng lại, anh quay sang hành hung vợ trong cơn phẫn nộ tột độ.

David McCulloch và vợ Jacinta King khi mới cưới. Ảnh: Perthnow

Cơn giận mất kiểm soát biến thành bạo lực

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi McCulloch lấy một chiếc xẻng từ trong xe và tiếp tục tấn công cả hai.

Những cú đánh mạnh đến mức chiếc xẻng bị gãy đôi, cho thấy mức độ mất kiểm soát khi đối diện với cú sốc ngoại tình.

Trong lúc hỗn loạn, mẹ của McCulloch cũng có mặt và cố gắng can ngăn. Tuy nhiên, bà bị đẩy ngã vào thùng rác gần đó, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Hậu quả của ngoại tình: Người bị thương, người vào tù

Sau vụ việc, vợ và anh trai của McCulloch được đưa đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, hệ lụy của ngoại tình không dừng lại ở đó khi vụ việc nhanh chóng bị đưa ra xét xử.

Tại tòa, thẩm phán Tamara Jago thừa nhận rằng việc phát hiện vợ ngoại tình trong hoàn cảnh như vậy là cú sốc lớn và có thể gây phản ứng cảm xúc mạnh. Dù vậy, hành vi bạo lực vẫn không thể được dung thứ.

McCulloch đã nhận tội tấn công, đồng thời đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép.

Sau khi cân nhắc toàn bộ tình tiết, tòa án tuyên án McCulloch 3 năm tù giam.

Bản án khép lại một chuỗi sự kiện đau lòng bắt nguồn từ ngoại tình, khi sự phản bội, mất kiểm soát và bạo lực cùng lúc phá hủy một gia đình.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng ngoại tình không chỉ gây tổn thương về mặt tình cảm mà còn có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về pháp lý và xã hội, để lại hậu quả lâu dài cho tất cả những người liên quan.

Những nguyên nhân sâu xa khiến phụ nữ ngoại tình

Ngoại tình không đơn thuần là câu chuyện đạo đức hay đúng – sai. Đằng sau hành vi này thường là những nhu cầu cảm xúc, áp lực tâm lý và khoảng trống trong hôn nhân chưa được lấp đầy.

Theo các chuyên gia, để hiểu hiện tượng ngoại tình ở phụ nữ, cần nhìn sâu vào bối cảnh và những gì họ đang thiếu trong mối quan hệ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình là sự bất mãn trong mối quan hệ hiện tại. Ảnh minh họa

Áp lực cuộc sống khiến phụ nữ dễ rơi vào ngoại tình

Theo nhà trị liệu tâm lý Christie Kim, nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái kiệt sức vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong gia đình.

Dù xã hội hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ vẫn đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm sóc con cái.

Sự quá tải kéo dài khiến họ mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Khi nhu cầu được chia sẻ, thấu hiểu không được đáp ứng, nguy cơ ngoại tình có thể xuất hiện như một cách "thoát ly" khỏi áp lực.

Không hài lòng trong hôn nhân

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình là sự bất mãn trong mối quan hệ hiện tại.

Khi cảm thấy không được quan tâm, không còn kết nối hoặc thiếu sự tôn trọng, phụ nữ có xu hướng tìm kiếm điều đó ở người khác.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp không chủ động tìm kiếm mà chỉ "vượt ranh giới" khi có người xuất hiện đúng lúc họ yếu lòng.

Suy nghĩ như "đằng nào cũng không được trân trọng" vô tình trở thành cái cớ cho hành vi ngoại tình.

Lòng tự trọng thấp khiến phụ nữ dễ sa vào ngoại tình

Nhà trị liệu cặp đôi Agela Skurtu cho rằng những người có lòng tự trọng thấp thường khao khát được chú ý và công nhận. Khi có ai đó quan tâm, họ cảm thấy mình có giá trị hơn.

Tuy nhiên, những mối quan hệ ngoài luồng thường không bền vững. Sau khi kết thúc, cảm giác trống rỗng quay trở lại, khiến họ dễ tiếp tục rơi vào vòng lặp ngoại tình để lấp đầy khoảng trống cảm xúc.

Đói cảm xúc

Khác với nam giới thường bị thúc đẩy bởi nhu cầu thể xác, phụ nữ ngoại tình phần lớn vì thiếu hụt cảm xúc. Họ cần sự lắng nghe, đồng cảm, tôn trọng và được yêu thương.

Nhiều trường hợp bắt đầu từ "ngoại tình tư tưởng", những cuộc trò chuyện thân mật, chia sẻ riêng tư. Nhưng chính sự kết nối cảm xúc này lại là bước đệm dẫn đến ngoại tình thực sự.

Ngoại tình như một cách trả đũa hoặc giải tỏa tức giận

Khi kỳ vọng vào bạn đời quá lớn nhưng không được đáp ứng, phụ nữ dễ rơi vào trạng thái thất vọng và oán giận. Một số người chọn ngoại tình như cách trả đũa hoặc "trừng phạt" đối phương.

Đây là phản ứng mang tính cảm xúc nhiều hơn lý trí, nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề cho cả hai phía.

Thiếu mới mẻ và cảm giác phấn khích

Hôn nhân lâu dài thường đi kèm với sự quen thuộc. Khi sự mới mẻ và cảm xúc mãnh liệt dần phai nhạt, một số phụ nữ tìm đến ngoại tình để trải nghiệm lại cảm giác hồi hộp, say mê như thuở ban đầu.

Điều này không đồng nghĩa họ không còn yêu chồng, mà là họ đang tìm kiếm cảm xúc đã mất.

Thiếu thốn tình dục và sự gắn kết thể xác

Đời sống tình dục giảm sút cũng là một yếu tố thúc đẩy ngoại tình. Khi nhu cầu không được đáp ứng hoặc mối quan hệ trở nên đơn điệu, phụ nữ có thể tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác.

Đây là vấn đề nhạy cảm nhưng rất phổ biến trong các cuộc hôn nhân kéo dài.

Cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình

Cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ là một trong những nguyên nhân nguy hiểm nhất dẫn đến ngoại tình.

Khi mất kết nối cảm xúc với bạn đời, phụ nữ dễ tưởng tượng hoặc tìm kiếm một mối quan hệ khác để bù đắp.

Khủng hoảng tuổi trung niên và những lựa chọn sai lầm

Những biến cố lớn trong cuộc sống có thể khiến phụ nữ rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị bản thân, về thời gian và những điều chưa đạt được.

Trong giai đoạn này, một số người có thể hành động bốc đồng, bao gồm cả ngoại tình, như cách tìm lại ý nghĩa cuộc sống hoặc "bù đắp" cho những gì đã bỏ lỡ.

Ngoại tình đôi khi chỉ bắt đầu từ… cơ hội

Không phải ai cũng có ý định ngoại tình từ trước. Nhiều trường hợp chỉ đơn giản bắt đầu từ một cơ hội: một cuộc trò chuyện, một người đồng cảm, một khoảnh khắc yếu lòng.

Sự phát triển của mạng xã hội và các ứng dụng kết nối càng khiến việc hình thành các mối quan hệ ngoài luồng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.