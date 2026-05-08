Nhiều phụ nữ càng ghen càng thua vì không nhận ra 3 chiêu tâm lý của 'tiểu tam'

Sự xuất hiện của người thứ ba luôn là cú sốc cảm xúc với nhiều người trong các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều cuộc hôn nhân trở nên căng thẳng hơn lại là việc người trong cuộc không kiểm soát được cảm xúc, dễ bị cuốn vào tranh cãi, ghen tuông và tổn thương kéo dài.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều "tiểu tam" thường sử dụng những cách hành xử mang tính khiêu khích như cố tình công khai mối quan hệ, tỏ ra yếu đuối để nhận sự bênh vực hoặc tạo cảm giác cạnh tranh khiến chính thất mất bình tĩnh. Khi phản ứng quá cảm tính, nhiều người vô tình tự đẩy mình vào thế bất lợi trong mối quan hệ.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất khi đối diện với khủng hoảng tình cảm là giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh. Chỉ khi kiểm soát được cảm xúc, mỗi người mới có thể nhìn rõ vấn đề và đưa ra lựa chọn phù hợp thay vì hành động theo cơn nóng giận nhất thời.