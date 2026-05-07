Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

Mối quan hệ ngoại tình kéo dài nhiều tháng

Theo thông tin được đăng tải, anh Wang, sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bắt đầu mối quan hệ ngoại tình với một phụ nữ họ Liu từ năm 2022.

Cả hai duy trì quan hệ tình cảm trong thời gian dài dù Wang đã có gia đình riêng.

Đến giữa năm 2023, mối quan hệ này bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Liu được cho là đã chủ động đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm, tuy nhiên Wang không đồng ý.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, Wang liên tục nhắn tin yêu cầu Liu trả lại các món quà từng tặng như vòng tay và sim số đẹp.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn tìm đến nơi ở của Liu và có hành động đập phá xe của cô trong lúc tức giận.

Trong lúc di chuyển bằng ô tô, Wang ngã khỏi xe trong tình trạng say rượu và không thắt dây an toàn.

Người đàn ông ngoại tình tử vong sau khi ngã khỏi xe

Tối xảy ra vụ việc, dù đã xảy ra tranh cãi, Wang vẫn yêu cầu Liu chở mình đi ăn khuya. Trong lúc di chuyển bằng ô tô, Wang trong tình trạng say rượu và không thắt dây an toàn.

Sau đó, người đàn ông bất ngờ ngã khỏi xe và bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Liu lập tức dừng xe để kiểm tra tình trạng của Wang đồng thời gọi cấp cứu.

Dù được đưa tới bệnh viện khẩn cấp nhưng Wang không qua khỏi do chấn thương não quá nặng.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân chính xác khiến Wang rơi khỏi xe. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cửa xe có thể chưa được đóng kín, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Gia đình kiện tiểu tam vì vụ ngoại tình gây chết người

Sau cái chết của Wang, vợ và người thân của anh nhiều lần yêu cầu Liu bồi thường. Gia đình cho rằng mối quan hệ ngoại tình này đã trực tiếp dẫn đến bi kịch khiến họ mất đi người thân và chịu thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Người vợ sau đó nộp đơn kiện Liu ra tòa, yêu cầu bồi thường 600.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 2 tỷ đồng Việt Nam.

Khoản tiền này được cho là nhằm bù đắp tổn thất tinh thần cũng như các chi phí phát sinh sau khi Wang qua đời.

Tòa án ra phán quyết gây tranh cãi

Sau quá trình xem xét vụ việc, tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu từ phía gia đình nạn nhân. Cơ quan xét xử nhận định Liu không có hành vi cẩu thả nghiêm trọng và cũng không phải người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của Wang.

Tuy nhiên, tòa cho rằng Liu vẫn có một phần lỗi do chưa đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện. Vì vậy, cô bị yêu cầu bồi thường 65.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 225 triệu đồng Việt Nam.

Phán quyết này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự cảm thông với gia đình nạn nhân, trong khi không ít ý kiến cho rằng yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ đồng là quá cao trong bối cảnh Wang cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Vụ việc tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi, đặc biệt xoay quanh những hệ lụy khó lường từ các mối quan hệ ngoại tình.

Nguyên nhân khiến ngoại tình dễ nảy sinh

Theo báo cáo của Hiệp hội Tư vấn Hôn nhân và Gia đình Mỹ, khoảng 15% phụ nữ và 25% đàn ông thừa nhận từng ngoại tình. Nếu tính cả những mối quan hệ ngoài luồng chưa đi đến quan hệ thể xác, con số này còn tăng thêm đáng kể.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng ngoại tình thường không xuất hiện đột ngột mà bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân âm thầm tích tụ trong đời sống hôn nhân. Dưới đây là những yếu tố phổ biến dễ khiến một mối quan hệ rạn nứt.

Thiếu quan tâm

Khi cuộc sống quá bận rộn với công việc, con cái và áp lực tài chính, nhiều cặp vợ chồng dần quên mất việc chăm sóc cảm xúc của nhau. Sự thờ ơ kéo dài dễ khiến một người cảm thấy mình không còn được trân trọng trong hôn nhân.

Theo chuyên gia tâm lý Jim Walkup, những giai đoạn như mới sinh con, thường xuyên đi công tác hoặc áp lực công việc kéo dài đều có thể khiến hôn nhân trở nên mong manh hơn.

Chỉ một vài hành động nhỏ như lắng nghe, hỏi han hay dành thời gian bên nhau cũng đủ giúp đối phương cảm thấy được yêu thương.

Ngược lại, sự lạnh nhạt lâu ngày rất dễ tạo khoảng trống để người khác chen vào, làm gia tăng nguy cơ ngoại tình.

Quá nhiều cơ hội khiến con người dễ sa ngã ngoại tình

Một khảo sát cho thấy nhiều người từng bị cám dỗ trong các chuyến công tác hoặc khi thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp hấp dẫn.

Khi ở xa gia đình, cảm giác cô đơn cộng với những buổi gặp gỡ, ăn uống hay uống rượu có thể khiến khả năng kiểm soát cảm xúc giảm xuống. Đây cũng là lý do nhiều mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu từ môi trường công việc.

Những cặp đôi có hôn nhân bền vững thường duy trì kết nối bằng cách nhắn tin, gọi điện hoặc chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ngay cả khi ở xa nhau. Điều này giúp hạn chế cảm giác xa cách và giảm nguy cơ ngoại tình.

Nhiều người ngoại tình vì nghĩ sẽ không bị phát hiện

Không ít người bước vào mối quan hệ ngoài luồng với suy nghĩ rằng họ đủ khéo léo để che giấu mọi chuyện.

Khảo sát cho thấy có tới 74% đàn ông và 68% phụ nữ thừa nhận họ có thể ngoại tình nếu chắc chắn không bị phát hiện. Điều này cho thấy sự cám dỗ đôi khi luôn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, trong thời đại công nghệ, việc che giấu ngoại tình ngày càng khó khăn hơn. Tin nhắn, cuộc gọi, email hay mạng xã hội đều có thể trở thành dấu vết.

Dẫu vậy, khi cảm xúc hưng phấn xuất hiện, não bộ tiết ra dopamine khiến con người dễ mất tỉnh táo, từ đó xem nhẹ hậu quả và nghĩ rằng mình sẽ không bị nghi ngờ.

Không nghĩ đến hậu quả đau đớn của ngoại tình

Nhiều người ngoại tình thường chỉ tập trung vào cảm xúc nhất thời mà không lường trước những tổn thương nghiêm trọng họ có thể gây ra cho gia đình.

Sự phản bội trong hôn nhân thường tạo ra cú sốc lớn về tinh thần. Người bị phản bội dễ rơi vào trạng thái mất niềm tin, đau khổ và hoài nghi mọi thứ xung quanh.

Theo Jim Walkup, dù một số cặp đôi vẫn có thể hàn gắn sau ngoại tình nhưng quá trình xây dựng lại niềm tin là điều vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian.

Ngoại tình không chỉ ảnh hưởng đến hai người trong cuộc mà còn tác động tiêu cực tới con cái, gia đình và các mối quan hệ xung quanh.