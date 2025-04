7 học sinh lớp 10 rủ nhau đi tắm hồ, 2 em đuối nước tử vong

5 giờ trước

GĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong 2 ngày 14 và 15/4, để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế.