7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.
Tiến sĩ Amy Wetter - bác sĩ sản phụ khoa được cấp phép tại Pediatrix Medical Group ở Atlanta (Hoa Kỳ), cho biết: Tình dục có thể tốt cho sức khỏe vì một số lợi ích như ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng, tăng lòng tự trọng, hạ huyết áp và giảm đau...
Dưới đây là những tác động tích cực của việc quan hệ tình dục thường xuyên:
1. Tình dục lành mạnh cải thiện sức khỏe tim mạch
Giống như bất kỳ hoạt động thể chất nào, tình dục lành mạnh cũng tốt cho tim mạch. Một nghiên cứu theo chiều dọc dựa trên dân số được công bố trên Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy nam giới quan hệ tình dục ít nhất 2 lần một tuần có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ hoặc đau tim thấp hơn so với những người quan hệ tình dục mỗi tháng một lần hoặc ít hơn.
Đối với những người lo lắng liệu quan hệ tình dục có an toàn với bệnh tim hay không, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho biết, miễn là tình trạng bệnh ổn định thì bạn có thể an toàn khi quan hệ. Theo Đại học Y Johns Hopkins, nguyên tắc chung là nếu bạn có thể leo cầu thang hoặc đi bộ trên 1 km mà không gặp khó khăn thì quan hệ tình dục là an toàn.
2. Giúp giảm đau hiệu quả
Trong một nghiên cứu, những người đang trong 9 tháng đầu của mối quan hệ lãng mạn đã được tiếp xúc với cơn đau nhiệt trong phòng thí nghiệm. Họ được cho xem ảnh của người yêu và những người hấp dẫn khác và được tham gia vào một trò chơi chữ để đánh lạc hướng. Những người tham gia báo cáo rằng việc nhìn người yêu làm giảm đáng kể cảm giác đau và hình ảnh chụp não cho thấy nó cũng làm tăng hoạt động ở các vùng liên quan đến hệ thống khen thưởng của não. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng cơn đau có thể là rào cản cho việc giao hợp trọn vẹn, hãy dành chút thời gian để thực sự quan sát người yêu của bạn.
3. Cực khoái có liên quan tới giảm căng thẳng và hạ huyết áp
Tiến sĩ Wetter cho biết, tình dục có thể giúp giảm căng thẳng bằng cách tăng endorphin và các hormone khác giúp cải thiện tâm trạng . Đồng thời, theo nghiên cứu, tình dục cũng làm giảm các hormone gây căng thẳng như cortisol và adrenaline.
Hơn nữa, một số nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục thực sự có thể giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí Sexual Medicine cho thấy quan hệ tình dục vào đêm trước khi đo huyết áp giúp hạ huyết áp tâm thu. Quan hệ tình dục càng thỏa mãn thì hiệu quả dường như càng lớn.
4. Làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
Một nghiên cứu đoàn hệ triển vọng quy mô lớn trên gần 32.000 nam giới tại Hoa Kỳ cho thấy những người đàn ông xuất tinh hơn 21 lần mỗi tháng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 20% so với những người xuất tinh từ 4-7 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận mối liên hệ này.
5. Ngủ ngon hơn và làm tăng ham muốn tình dục
Bạn có biết lý do khiến bạn và đối tác thường ngủ thiếp đi ngay sau một buổi ân ái thỏa mãn và thức dậy với cảm giác sảng khoái? Theo Tiến sĩ Wetter, tình dục có thể cải thiện giấc ngủ bằng cách giải phóng các hormone oxytocin, prolactin và endorphin. Sự kết hợp của các hormone này có thể tạo ra tác dụng an thần dễ nhận thấy.
Mối liên hệ này với giấc ngủ cũng có tác dụng tương hỗ nhau, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Hoa Kỳ, ngủ đủ giấc có thể cải thiện phản ứng tình dục và tăng khả năng quan hệ tình dục thường xuyên. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi phụ nữ ngủ lâu hơn, họ cho biết ham muốn tình dục của họ sẽ tăng cao hơn vào ngày hôm sau.
6. Tâm trạng vui vẻ hơn và mối quan hệ bền chặt hơn
Không có gì ngạc nhiên khi bạn có cái nhìn tích cực hơn sau khi quan hệ tình dục. Có những lý do sinh hóa cho việc trải nghiệm tâm trạng được cải thiện như một lợi ích của tình dục, từ các chất dẫn truyền thần kinh có thể được giải phóng trong quá trình quan hệ tình dục lành mạnh đến các chất tăng cường tâm trạng có trong chính tinh dịch của bạn tình.
Hơn nữa, những vuốt ve của màn dạo đầu có thể mang lại dư vị ngọt ngào, từ đó giúp bạn gắn kết hơn với bạn đời. Theo một nghiên cứu trên các cặp đôi mới cưới ghi lại nhật ký tình dục trong 2 tuần, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các cặp đôi cảm thấy thỏa mãn trong suốt 48 giờ sau khi quan hệ. Những người may mắn được trải nghiệm dư vị ngọt ngào này đã cho biết mối quan hệ của họ hạnh phúc hơn nhiều tháng sau đó.
7. Tình dục thỏa mãn khiến làn da rạng rỡ, trẻ trung hơn
Trong khi quan hệ tình dục, nhịp tim tăng cao sẽ làm tăng lưu lượng máu lên mặt. Điều này khiến các mạch máu giãn nở và mang lại cho bạn vẻ ngoài hồng hào. Mặc dù đây chỉ là kết quả tạm thời nhưng những lợi ích khác của tình dục như ngủ ngon hơn và giảm căng thẳng cũng tốt cho làn da của bạn về lâu dài.
Tình dục lành mạnh mang lại lợi ích cho sức khỏe lâu dài, hiểu được điều này có thể khiến hoạt động tình dục của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Một trong những băn khoăn thường gặp của nam giới là bị hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không?
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
Tình dục có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?
Nhiều người lo ngại đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành như tào phớ, sữa đậu ảnh hưởng tới hormone nam giới.
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.
GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, "chuyện ấy" có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.
Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như hormone, tâm lý, xã hội và thể chất. Nó không phải là một đường thẳng cố định mà thay đổi và phát triển theo từng giai đoạn của cuộc đời, ở cả nam và nữ. Dưới đây là những thay đổi điển hình của ham muốn tình dục qua các độ tuổi.
GĐXH - Trong đời sống tình dục, nhiều người thường tập trung vào những "điểm nóng" quen thuộc mà quên mất rằng nam giới cũng sở hữu những vùng nhạy cảm khác ít được chú ý. Đặc biệt, lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng được xem là "chìa khóa" giúp khơi gợi cảm hứng và mang lại khoái cảm mạnh mẽ.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, không ít người vẫn cho rằng nam giới chỉ nhạy cảm ở những "điểm nóng" quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục học, đùi trong của nam giới là một trong những khu vực nhạy cảm hàng đầu, có khả năng kích thích mạnh mẽ cảm xúc và ham muốn nếu được chạm đến đúng cách.
GĐXH - Khi nhắc đến những vùng nhạy cảm, đa phần mọi người thường nghĩ đến phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng sở hữu những "điểm nóng" ít ai để ý, đặc biệt là vùng cổ và tai. Đây được coi là một trong những khu vực kích thích khoái cảm mạnh mẽ nhất nếu biết cách khơi gợi.
