Người chồng được cho là 'yếu sinh lý', thực ra họ đang thiếu điều gì?

Thế nhưng, theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, phần lớn những trường hợp này không xuất phát từ rối loạn chức năng sinh lý, mà bắt nguồn từ một trạng thái ít được gọi tên hơn: kiệt cảm xúc.

Thực tế lâm sàng cho thấy, không ít nam giới vẫn có khả năng cương cứng bình thường, không gặp vấn đề về hormone hay tuần hoàn, nhưng lại mất dần ham muốn với chính người bạn đời của mình. Điều này khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn: Càng bị nghi ngờ về “bản lĩnh”, họ càng căng thẳng và càng căng thẳng thì cảm xúc phòng the càng suy giảm.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ chuyên khoa nam học, cảm xúc là “chìa khóa khởi động” của ham muốn ở nam giới trưởng thành, đặc biệt là sau 35–40 tuổi. Khi còn trẻ, kích thích thể chất có thể đủ mạnh để dẫn dắt hành vi tình dục. Nhưng càng lớn tuổi, não bộ – nơi xử lý cảm xúc và cảm giác an toàn – lại đóng vai trò quyết định. Một người đàn ông có thể hoàn toàn khỏe mạnh về mặt sinh lý, nhưng nếu cảm xúc bị bào mòn kéo dài, cơ thể sẽ không còn “hợp tác” như trước.

Kiệt cảm xúc ở đàn ông thường không đến từ một biến cố lớn, mà tích tụ từ rất nhiều điều nhỏ. Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình, cảm giác phải luôn mạnh mẽ, cộng thêm việc không được thấu hiểu hoặc thường xuyên bị chê trách trong đời sống vợ chồng, khiến họ dần thu mình lại. Khi phòng ngủ không còn là nơi nghỉ ngơi cảm xúc mà trở thành “bài kiểm tra phong độ”, não bộ sẽ tự động kích hoạt cơ chế né tránh.

Các nghiên cứu về tâm sinh lý chỉ ra rằng, stress kéo dài làm tăng nồng độ cortisol, hormone gây ức chế testosterone – hormone liên quan trực tiếp đến ham muốn và sự tự tin của nam giới. Điều đáng nói là sự suy giảm này mang tính chức năng, không phải bệnh lý. Nghĩa là, nếu cảm xúc được phục hồi, ham muốn hoàn toàn có thể quay trở lại mà không cần can thiệp thuốc men.

Nhiều người đàn ông khi được hỏi đều thừa nhận: họ không sợ “không làm được”, mà sợ cảm giác làm vợ thất vọng. Khi sự gần gũi gắn liền với lo lắng, so sánh hoặc áp lực phải thể hiện, khoái cảm sẽ biến mất. Lúc này, né tránh không phải vì họ không cần vợ, mà vì họ đang cạn kiệt năng lượng cảm xúc.

Điều đáng tiếc là kiệt cảm xúc ở đàn ông thường bị hiểu sai. Thay vì được lắng nghe, họ dễ bị gắn nhãn “yếu”, “lười”, hoặc “không còn yêu”. Những nhãn mác này càng khiến họ im lặng nhiều hơn. Theo các nhà tư vấn hôn nhân, im lặng chính là biểu hiện rõ nhất của đàn ông khi họ không còn đủ an toàn để nói ra cảm xúc thật.

Tin vui là trạng thái này có thể đảo ngược. Khi người đàn ông được đặt lại vào một môi trường cảm xúc tích cực, nơi họ không bị đánh giá, không phải chứng minh, không phải gồng mình, cơ thể sẽ dần phản hồi trở lại. Sự gần gũi lúc này không còn là nghĩa vụ, mà trở thành nhu cầu tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng, điều người đàn ông kiệt cảm xúc cần nhất không phải là những lời thúc ép hay so sánh, mà là cảm giác được chấp nhận. Một cái chạm không đòi hỏi, một lời ghi nhận thay vì phán xét, hay đơn giản là sự dịu dàng không điều kiện, đôi khi có tác dụng mạnh hơn bất kỳ liệu pháp sinh lý nào.

Cuối cùng, cần hiểu rằng không phải mọi khoảng lặng trong phòng ngủ đều là dấu hiệu của bệnh lý. Rất nhiều người đàn ông không yếu sinh lý, họ chỉ đang mệt mỏi vì phải mạnh mẽ quá lâu. Và khi cảm xúc được chữa lành, ham muốn thường sẽ quay trở lại theo cách rất tự nhiên.