Đàn ông cũng cần được khen
GĐXH - Và nhu cầu ấy không hề nhỏ hơn phụ nữ, đặc biệt trong đời sống phòng the.
Sự thiếu vắng những lời ghi nhận tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể âm thầm bào mòn bản lĩnh đàn ông theo cách mà chính họ cũng không gọi tên được.
Trong quan niệm truyền thống, đàn ông thường được mặc định là người “phải mạnh”, phải chủ động, phải dẫn dắt và phải luôn sẵn sàng. Chính khuôn mẫu đó khiến nhiều người đàn ông lớn lên mà không quen với việc được công nhận bằng lời nói. Họ làm tốt thì được xem là điều hiển nhiên, làm chưa tốt thì dễ bị so sánh hoặc phán xét. Theo thời gian, sự im lặng ấy tích tụ thành áp lực tâm lý, nhất là khi bước vào không gian phòng ngủ – nơi bản lĩnh nam giới thường bị đặt lên bàn cân nhiều nhất.
Nhiều nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng, lời khen đúng lúc có khả năng kích hoạt cảm giác an toàn và giá trị bản thân. Tiến sĩ John Gottman, chuyên gia nổi tiếng về hôn nhân và các mối quan hệ, từng nhấn mạnh: con người không chỉ cần được yêu, mà còn cần được ghi nhận. Với đàn ông, sự ghi nhận ấy tác động trực tiếp đến lòng tự tin, mà lòng tự tin lại là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng đời sống tình dục.
Ở góc độ sinh học, các nhà nghiên cứu cho biết khi một người đàn ông cảm thấy được đánh giá tích cực, não bộ sẽ tăng tiết dopamine và testosterone – hai hormone liên quan mật thiết đến ham muốn, sự hưng phấn và cảm giác chủ động. Ngược lại, khi thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng “mình có đủ tốt không”, “liệu cô ấy có hài lòng không”, cơ thể sẽ ưu tiên sản sinh cortisol – hormone căng thẳng, vốn là “kẻ thù thầm lặng” của ham muốn tình dục.
Bác sĩ chuyên khoa nam học Nguyễn Bá Hưng từng chia sẻ rằng, trong thực tế thăm khám, không ít trường hợp rối loạn cương hoặc suy giảm ham muốn ở nam giới không bắt nguồn từ bệnh lý, mà từ áp lực tâm lý kéo dài. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân thừa nhận họ hiếm khi nhận được phản hồi tích cực từ bạn đời, trong khi lại rất nhạy cảm với những lời chê bai, so sánh, dù chỉ là vô tình.
Một lời khen đơn giản như “Em cảm thấy rất gần anh”, “Em thích cách anh chạm vào em”, hay thậm chí là “Hôm nay anh làm em thấy an toàn” có thể tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ hơn nhiều người nghĩ. Những lời nói ấy không chỉ chạm vào cảm xúc mà còn củng cố cho đàn ông cảm giác mình đang làm đúng, đang được đón nhận. Khi đó, sự tự tin không cần gồng lên mà tự nhiên xuất hiện, kéo theo sự thăng hoa cả về cảm xúc lẫn thể chất.
Trải nghiệm cá nhân của nhiều cặp đôi cũng cho thấy, khi người vợ thay đổi cách phản hồi – từ im lặng sang ghi nhận, từ trách móc sang khích lệ – người chồng thường trở nên cởi mở, chủ động và thoải mái hơn hẳn trong chuyện chăn gối. Không phải vì họ “được tâng bốc”, mà vì lần đầu tiên họ cảm thấy mình không đơn độc trong vai trò phải luôn mạnh mẽ.
Điều quan trọng là lời khen cần xuất phát từ sự chân thành, cụ thể và gắn với cảm xúc thật. Đàn ông rất nhạy với sự giả tạo. Một lời khen đúng lúc, đúng cảm xúc, không chỉ giúp họ tự tin hơn trong khoảnh khắc ấy, mà còn xây dựng nền tảng tâm lý tích cực cho cả mối quan hệ lâu dài.
Suy cho cùng, bản lĩnh phòng the của đàn ông không chỉ nằm ở thể lực hay kỹ thuật, mà bắt nguồn sâu xa từ cảm giác được nhìn nhận và được trân trọng. Khi người đàn ông biết rằng mình được ghi nhận, họ không cần chứng minh quá nhiều. Và chính lúc đó, sự mạnh mẽ trở nên tự nhiên nhất.
Dạo đầu thật ra bắt đầu từ… 24 giờ trước đóPhòng the - 23 giờ trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp đôi, “màn dạo đầu” thường chỉ được hiểu là những khoảnh khắc ngắn ngủi ngay trước khi hai người bước vào sự thân mật.
Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi trên giường mà ít ai nói raPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Đàn ông cũng có những nỗi sợ rất thật, và phần lớn đến từ những hành động vô tình của người vợ. Điều đáng nói là họ hiếm khi nói ra, bởi sĩ diện, tự trọng và nỗi e ngại làm vợ buồn.
Những hiểu lầm về 'màn dạo đầu' khiến nhiều cặp đôi thất vọng về nhauPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, “màn dạo đầu” thường được nhắc đến như một yếu tố quan trọng giúp cả hai dễ hòa hợp và thăng hoa hơn. Thế nhưng, trớ trêu thay, chính những hiểu lầm xoay quanh khái niệm này lại khiến không ít cặp đôi rơi vào trạng thái thất vọng, hụt hẫng và âm thầm xa cách mà không hiểu vì sao.
Chỉ cần hành động này, hôn nhân lập tức được cứu vãnPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Trong rất nhiều cuộc hôn nhân tưởng như rạn nứt, nguyên nhân không bắt đầu từ phản bội hay hết yêu, mà đến từ những khoảng cách nhỏ tích tụ theo thời gian.
Tại sao đàn ông không hứng thú khi vợ quá căng thẳng?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không ít phụ nữ thắc mắc vì sao chồng mình vẫn yêu thương, vẫn quan tâm nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt hoặc né tránh chuyện gần gũi vào những giai đoạn vợ mệt mỏi, áp lực.
Bí quyết giữ lửa hôn nhân: Thấu hiểu và sẻ chia vượt qua thách thức tuổi mãn kinhPhòng the - 5 ngày trước
Phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh thường phải đối mặt với nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tình dục và âm thầm làm lụi dần 'ngọn lửa' hôn nhân.
Lợi ích bất ngờ khi quan hệ tình dục vào mùa lạnhPhòng the - 1 tuần trước
Không chỉ an toàn, việc tăng cường quan hệ tình dục khi trời trở lạnh còn được chứng minh là có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể.
Thủ dâm ở tuổi mãn kinh có lợi gì cho sức khỏe của chị em?Phòng the - 1 tuần trước
Thủ dâm khi mãn kinh không những không gây hại mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ, miễn là được thực hiện một cách hợp lý và an toàn.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] 'Yêu' nhiều có làm nam giới 'yếu' đi?Phòng the - 1 tuần trước
Nhiều anh em tự hào rằng mình sung sức, có thể “yêu” nhiều lần trong một ngày. Nhưng cũng có người lo lắng: liệu ‘yêu nhiều’ có khiến sức khỏe suy kiệt, ‘yếu đi’ theo đúng nghĩa đen? Vậy đâu là ranh giới giữa khỏe mạnh và lạm dụng?
Yếu tố nào ảnh hưởng tới hứng thú tình dục ở phụ nữ?Phòng the - 1 tuần trước
Ham muốn hay hứng thú tình dục là một khía cạnh phức tạp và mang tính cá nhân sâu sắc trong sức khỏe của phụ nữ. Ham muốn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thủ dâm ở tuổi mãn kinh có lợi gì cho sức khỏe của chị em?Phòng the
Thủ dâm khi mãn kinh không những không gây hại mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ, miễn là được thực hiện một cách hợp lý và an toàn.