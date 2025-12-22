Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi trên giường mà ít ai nói ra
GĐXH - Đàn ông cũng có những nỗi sợ rất thật, và phần lớn đến từ những hành động vô tình của người vợ. Điều đáng nói là họ hiếm khi nói ra, bởi sĩ diện, tự trọng và nỗi e ngại làm vợ buồn.
1. Sự im lặng hoặc thái độ vô cảm của vợ khiến chồng mất hết tự tin
Một trong những điều gây áp lực lớn nhất với đàn ông là khi vợ hoàn toàn im lặng, không phản hồi, không biểu hiện cảm xúc. Theo ThS. Tâm lý học Nguyễn Phan Hà (Viện Tâm lý Việt Nam) từng chia sẻ trên Thanh Niên online, đàn ông dễ rơi vào trạng thái “overthinking” khi gặp sự im lặng: “Khi vợ không phản hồi, không chạm lại, không thở mạnh hơn, đàn ông lập tức nghĩ rằng mình đang làm sai, không đủ tốt, hoặc vợ không còn hứng thú. Điều đó khiến họ mất tự tin rất nhanh”.
Cảm giác “mình không đủ giỏi” là nỗi sợ nhiều đàn ông mang suốt đời sống hôn nhân.
2. So sánh – điều phá hủy bản lĩnh đàn ông nhanh hơn bất cứ thứ gì
Dù vô tình hay cố ý, nhiều phụ nữ buông lời so sánh: “Anh không bằng người yêu cũ”, “Chồng bạn em khỏe hơn nhiều”… Những câu nói tưởng như đùa lại để lại vết hằn lớn.
Bác sĩ Nam học Nguyễn Duy Khánh (BV Việt Đức) từng chia sẻ: “Trong vấn đề thân mật, đàn ông rất nhạy cảm với cảm giác bị so sánh. Nó tạo ra áp lực nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương và ham muốn”.
Chỉ một câu bâng quơ cũng đủ khiến họ sợ hãi mỗi lần gần gũi.
3. Kiểm soát quá mức khiến đàn ông cảm thấy mình bị “đánh giá”
Nhiều phụ nữ vô thức chỉ đạo quá nhiều: “Không phải vậy!”, “Chậm thôi!”, “Không thích kiểu đó!”, “Đổi bên đi!” Mặc dù phản hồi là cần thiết, nhưng việc chỉ trích liên tục khiến đàn ông cảm thấy mình đang bị chấm điểm.
Đàn ông cần cảm giác mình đang dẫn dắt. Khi vợ kiểm soát quá chặt, họ dễ bị căng thẳng, giảm hưng phấn, thậm chí sợ mỗi lần gần gũi. Nỗi sợ thất bại và bị đánh giá là hai áp lực lớn nhất với đàn ông.
4. Thay đổi đột ngột, quá táo bạo làm họ bị ‘khớp’
Không ít phụ nữ nghĩ rằng sự mới lạ nào cũng khiến đàn ông thích thú. Nhưng thực tế, nếu vợ thay đổi quá đột ngột — từ phong cách nhẹ nhàng sang táo bạo, hoặc thử điều mà trước đó chưa bao giờ đề cập — đàn ông sẽ bị bất ngờ và lúng túng.
Đàn ông cần tín hiệu chuẩn bị. Nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mạnh hoặc quá lạ, họ dễ cảm thấy bị áp lực ‘phải đáp ứng’, dẫn đến sợ hãi thay vì hưng phấn.
5. Cái nhìn phán xét hoặc sự soi xét cơ thể khiến đàn ông tự ti
Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có mặc cảm cơ thể: bụng to, tóc rụng, cơ bắp không còn săn chắc… Khi vợ vô thức nhìn chằm chằm, soi xét, hoặc buột miệng nhận xét: “Sao dạo này anh phát tướng thế?”, “Trông anh hơi đuối nhỉ?”, họ sẽ lập tức “tụt cảm xúc”.
Theo nghiên cứu của Journal of Sexual Medicine, tự ti về cơ thể là nguyên nhân đứng thứ ba gây giảm ham muốn ở nam giới sau tuổi 30. Đàn ông thường giấu nỗi tự ti này, nhưng nó ảnh hưởng mạnh đến khả năng gần gũi.
6. Dùng cái chạm sai thời điểm khiến đàn ông căng thẳng
Không phải cái chạm nào cũng mang lại hưng phấn. Một số phụ nữ vô tình chạm mạnh, chạm vội, hoặc chạm vào vùng nhạy cảm khi chồng chưa sẵn sàng. Điều này gây đau, khó chịu, thậm chí khiến đàn ông sợ lần sau.
Nhiều ca tổn thương vùng nhạy cảm ở nam giới đến từ việc bạn đời thao tác quá mạnh hoặc quá đột ngột. Nam giới hiếm khi nói ra vì ngại, nhưng họ sẽ luôn mang cảm giác e dè sau đó.
