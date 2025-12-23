Dạo đầu thật ra bắt đầu từ… 24 giờ trước đó
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp đôi, “màn dạo đầu” thường chỉ được hiểu là những khoảnh khắc ngắn ngủi ngay trước khi hai người bước vào sự thân mật.
Thế nhưng, các chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng, cách hiểu này vừa hẹp vừa dễ khiến đời sống vợ chồng rơi vào vòng luẩn quẩn của kỳ vọng và thất vọng. Trên thực tế, dạo đầu không bắt đầu trên giường, mà âm thầm hình thành từ rất lâu trước đó – thậm chí là từ 24 giờ, hoặc lâu hơn.
Não bộ con người không có một nút bấm để “bật” cảm xúc ngay lập tức. Đặc biệt với phụ nữ và những người đàn ông trưởng thành, sự hưng phấn không chỉ đến từ kích thích thể chất mà còn được nuôi dưỡng bởi cảm giác an toàn, được quan tâm và được thấu hiểu. Một ngày trôi qua với áp lực công việc, căng thẳng tài chính, trách nhiệm gia đình nếu không được xoa dịu sẽ khiến não bộ luôn ở trạng thái phòng vệ. Trong trạng thái đó, việc mong chờ sự thăng hoa là điều rất khó xảy ra.
Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, những cử chỉ tưởng chừng rất đời thường như một lời hỏi han đúng lúc, một ánh nhìn dịu dàng, hay sự chủ động chia sẻ việc nhà đều có tác động trực tiếp đến hormone gắn kết trong cơ thể, đặc biệt là oxytocin. Đây chính là loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác gần gũi và sẵn sàng mở lòng. Khi oxytocin được kích hoạt suốt cả ngày, cơ thể và cảm xúc sẽ “ghi nhớ” sự an toàn đó, để rồi khi hai người gần nhau, sự hòa hợp đến một cách tự nhiên hơn.
Ngược lại, nếu 24 giờ trước đó là chuỗi dài của sự im lặng, cáu gắt hoặc vô tâm, thì dù trên giường có cố gắng đến đâu, cảm xúc vẫn dễ bị đứt gãy. Không ít cặp đôi rơi vào tình trạng “thân xác gần nhưng lòng xa”, bởi họ bỏ qua giai đoạn nuôi dưỡng cảm xúc từ sớm. Khi ấy, dạo đầu bị hiểu sai thành nhiệm vụ phải hoàn thành, thay vì là kết quả tất yếu của một quá trình kết nối.
Các chuyên gia hôn nhân cũng nhấn mạnh rằng, dạo đầu bắt đầu từ cách hai người đối xử với nhau trong những khoảnh khắc không liên quan gì đến phòng ngủ. Cách lắng nghe khi đối phương kể chuyện trong ngày, cách phản hồi khi người kia mệt mỏi, hay thậm chí là cách xin lỗi khi làm nhau tổn thương đều góp phần xây dựng nền tảng cảm xúc cho sự thân mật sau đó. Một lời xin lỗi chân thành vào buổi chiều có thể giá trị hơn rất nhiều so với những cố gắng vội vàng vào ban đêm.
Đặc biệt với đàn ông, cảm giác được tôn trọng và không bị áp lực cũng là một phần quan trọng của “dạo đầu kéo dài”. Khi người vợ tạo cho chồng cảm giác được thấu hiểu, không bị phán xét hay đòi hỏi ngầm, đàn ông dễ thả lỏng hơn, từ đó chủ động và gần gũi một cách tự nhiên. Còn với phụ nữ, sự quan tâm đều đặn trong ngày giúp họ cảm thấy mình được chọn lựa, được ưu tiên, chứ không phải chỉ được chú ý khi cần sự thân mật.
Hiểu rằng dạo đầu bắt đầu từ 24 giờ trước đó sẽ giúp các cặp đôi thay đổi cách nhìn về đời sống vợ chồng. Thay vì tìm kiếm những kỹ thuật mới hay tự trách mình “không đủ hấp dẫn”, họ học cách quay về với những điều rất căn bản: sự tử tế, kiên nhẫn và hiện diện cảm xúc. Khi nền tảng này đủ vững, sự thăng hoa không cần phải ép buộc, mà đến như một kết quả tự nhiên của tình yêu được chăm sóc mỗi ngày.
Cuối cùng, hôn nhân bền vững không được xây dựng bằng những khoảnh khắc cao trào hiếm hoi, mà bằng cách hai người đối xử với nhau trong suốt 24 giờ đời thường. Và khi điều đó đủ đầy, “màn dạo đầu” sẽ không còn là một khái niệm ngắn ngủi, mà trở thành dòng chảy cảm xúc liên tục nuôi dưỡng sự gắn kết lâu dài.
