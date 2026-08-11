7 năm không quan hệ tình dục có thực sự gây hại sức khỏe?

Đây là câu hỏi mà các bác sĩ nam khoa, phụ khoa và chuyên gia sức khỏe tình dục thường xuyên nhận được, đặc biệt từ nhóm phụ nữ và nam giới trung niên.

Trên thực tế, khoa học hiện đại có cái nhìn khá rõ ràng về vấn đề này, và câu trả lời có thể khiến nhiều người bất ngờ.

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Không quan hệ tình dục không phải là bệnh

Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, phó giám đốc Bệnh viện nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, từng chia sẻ trên Ngôi sao, các nhu cầu tình dục ở mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Có người cảm thấy khó chịu nếu nhiều tuần hoặc nhiều tháng không quan hệ. Nhưng cũng có người sống độc thân nhiều năm mà vẫn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và khỏe mạnh.

Về mặt y học, việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài không làm "teo" cơ quan sinh dục, không khiến phụ nữ mất khả năng quan hệ hay gây tổn thương trực tiếp đến sức khỏe thể chất.

Nói cách khác, cơ thể con người không có một "định mức bắt buộc" phải quan hệ bao nhiêu lần mỗi tháng hay mỗi năm để được xem là khỏe mạnh.

Điều quan trọng hơn là cảm nhận cá nhân của mỗi người đối với đời sống tình dục của mình.

Điều bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể là cảm xúc

Mặc dù không gây tổn thương rõ rệt về thể chất, việc thiếu vắng đời sống tình dục trong thời gian dài có thể tác động đến sức khỏe tinh thần ở một số người.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khi quan hệ tình dục hoặc có những tiếp xúc thân mật về thể xác, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như: Oxytocin (hormone gắn kết); Dopamine (hormone tạo cảm giác hưng phấn); Endorphin (hormone giảm đau và tạo cảm giác hạnh phúc). Những chất dẫn truyền thần kinh này giúp con người thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Khi thiếu những trải nghiệm thân mật trong thời gian dài, một số người có thể cảm thấy cô đơn hơn, dễ cáu gắt hơn, khó kiểm soát cảm xúc, giảm cảm giác hài lòng với cuộc sống. Thậm chí có nguy cơ rơi vào trạng thái buồn chán hoặc trầm cảm nếu đi kèm các yếu tố tâm lý khác. VTC News đưa tin.

Tuy nhiên, điều này không xảy ra với tất cả mọi người. Nhiều người vẫn tìm thấy niềm vui, sự kết nối và cảm giác hạnh phúc thông qua gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân hoặc các hoạt động xã hội.

Phụ nữ lâu năm không quan hệ có gặp vấn đề gì?

Khi không quan hệ trong nhiều năm, một số phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, có thể gặp tình trạng khô âm đạo hoặc giảm độ đàn hồi của mô âm đạo.

Tuy nhiên, những thay đổi này phần lớn liên quan đến sự suy giảm nội tiết tố estrogen theo tuổi tác hơn là do việc không quan hệ tình dục.

Tình dục không phải con đường duy nhất để khỏe mạnh

Nhiều người thường nghe nói rằng quan hệ tình dục tốt cho tim mạch, giúp đốt cháy calo và kéo dài tuổi thọ. Điều này có cơ sở khoa học, nhưng không có nghĩa rằng ai không quan hệ tình dục sẽ gặp vấn đề sức khỏe.

Thực tế, những lợi ích này hoàn toàn có thể đạt được thông qua các hoạt động khác như: Tập thể dục đều đặn. Đi bộ nhanh. Bơi lội. Yoga. Khiêu vũ. Các hoạt động giúp giảm căng thẳng và tăng kết nối xã hội.

Một người độc thân nhưng duy trì lối sống lành mạnh hoàn toàn có thể khỏe mạnh không kém người có đời sống tình dục thường xuyên.

Điều quan trọng nhất là sự thoải mái với lựa chọn của mình

Các chuyên gia sức khỏe tình dục cho rằng vấn đề không nằm ở việc bạn đã 7 năm hay 10 năm không quan hệ.

Điều quan trọng là bạn có cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không.

Nếu việc không có đời sống tình dục khiến bạn cô đơn, buồn bã hoặc cảm thấy thiếu thốn về mặt cảm xúc, có thể đã đến lúc mở lòng hơn với các mối quan hệ mới, tăng cường giao lưu xã hội hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý khi cần thiết.

Ngược lại, nếu bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh và bình an với cuộc sống của mình, thì việc không quan hệ tình dục trong nhiều năm không phải là một vấn đề y khoa đáng lo ngại.