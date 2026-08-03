Có 'được' quan hệ tình dục trong ngày 'đèn đỏ'?

Vậy đâu là sự thật? Theo các chuyên gia sản phụ khoa, quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt không hoàn toàn bị cấm, nhưng cần hiểu rõ những lợi ích, rủi ro và lưu ý cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả hai.

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Quan hệ trong ngày “đèn đỏ” có phải điều bất thường?

Về mặt sinh lý, kinh nguyệt là hiện tượng niêm mạc tử cung bong ra và được đào thải ra ngoài cơ thể khi không xảy ra thụ thai.

Trong thời gian này, cơ thể người phụ nữ vẫn có khả năng đáp ứng các kích thích tình dục bình thường. Thậm chí, một số nghiên cứu cho thấy nhiều phụ nữ cảm thấy ham muốn tăng lên trong những ngày hành kinh do sự thay đổi nội tiết tố và tăng lưu lượng máu đến vùng chậu.

Vì vậy, việc quan hệ tình dục trong kỳ kinh không phải là hành vi bất thường hay gây hại nếu cả hai đều cảm thấy thoải mái và thực hiện đúng cách.

Một số lợi ích có thể nhận được

Nhiều phụ nữ cho biết cảm giác đau bụng kinh giảm đi sau khi đạt cực khoái. Các chuyên gia giải thích rằng trong quá trình quan hệ và đạt khoái cảm, cơ thể giải phóng các hormone như endorphin và oxytocin. Đây là những chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng giảm đau tự nhiên, cải thiện tâm trạng và giúp cơ thể thư giãn.

Ngoài ra, sự co bóp của tử cung khi đạt cực khoái cũng có thể góp phần hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đào thải máu kinh, khiến một số phụ nữ cảm thấy kỳ kinh kết thúc sớm hơn.

Quan hệ tình dục còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng cảm giác gắn kết giữa các cặp đôi.

Những nguy cơ cần lưu ý

Dù có một số lợi ích nhất định, quan hệ trong ngày hành kinh cũng tiềm ẩn những rủi ro mà các cặp đôi không nên xem nhẹ.

Tăng nguy cơ viêm nhiễm

Trong thời kỳ kinh nguyệt, cổ tử cung mở hơn bình thường để máu kinh thoát ra ngoài. Điều này khiến các tác nhân gây bệnh có điều kiện thuận lợi hơn để xâm nhập vào đường sinh dục.

Nếu vệ sinh không đảm bảo hoặc một trong hai người đang mắc bệnh viêm nhiễm, nguy cơ lây truyền và phát triển bệnh có thể tăng lên.

Nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục cao hơn

Máu kinh có thể là môi trường mang theo một số tác nhân gây bệnh.

Do đó, nếu một trong hai người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, viêm gan B, lậu, giang mai hoặc herpes sinh dục, khả năng lây nhiễm có thể cao hơn so với những thời điểm khác trong chu kỳ.

Gây khó chịu về tâm lý

Không phải cặp đôi nào cũng cảm thấy thoải mái với việc quan hệ trong những ngày có kinh.

Mùi máu kinh, cảm giác ẩm ướt hoặc lo lắng về vấn đề vệ sinh có thể khiến cả hai mất tự nhiên, ảnh hưởng đến trải nghiệm tình dục.

Dùng bao cao su có giúp an toàn hơn?

Các chuyên gia khuyến cáo nếu lựa chọn quan hệ trong kỳ kinh nguyệt, nên sử dụng bao cao su để giảm nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục cũng như hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu kinh.

Bao cao su còn giúp việc vệ sinh sau quan hệ trở nên dễ dàng hơn và tạo cảm giác yên tâm cho cả hai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bao cao su không thể loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm quan hệ vẫn nên dựa trên tình trạng sức khỏe và sự thoải mái của cả hai người.

Quan hệ ngày “đèn đỏ” có thể mang thai không?

Nhiều người cho rằng đang hành kinh thì chắc chắn không thể mang thai. Đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Mặc dù khả năng mang thai trong những ngày hành kinh thấp hơn so với giai đoạn rụng trứng, nhưng vẫn có thể xảy ra trong một số trường hợp.

Điều này thường gặp ở những phụ nữ có chu kỳ kinh ngắn hoặc rụng trứng sớm. Tinh trùng có thể sống trong đường sinh dục nữ từ 3 đến 5 ngày, thậm chí lâu hơn trong điều kiện thuận lợi. Nếu quá trình rụng trứng diễn ra sớm sau kỳ kinh, khả năng thụ thai vẫn tồn tại.

Do đó, quan hệ trong ngày hành kinh không nên được xem là một biện pháp tránh thai tự nhiên.

Những trường hợp nên tránh quan hệ trong kỳ kinh

Các bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh quan hệ nếu người phụ nữ có các hiện tượng sau: Đau bụng kinh dữ dội. Ra máu quá nhiều. Đang bị viêm nhiễm phụ khoa. Có tiền sử viêm vùng chậu. Cảm thấy mệt mỏi hoặc không thoải mái.

Ngoài ra, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau dữ dội, chảy máu kéo dài, ngứa rát vùng kín, khí hư bất thường hoặc rối loạn kinh nguyệt, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.