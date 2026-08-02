Thiếu nữ 18 tuổi mắc sùi mào gà sau lần quan hệ không dùng bao cao su

Mới đây, trường hợp một thiếu nữ 18 tuổi phải nhập viện điều trị sùi mào gà sau khi quan hệ tình dục với bạn trai mà không sử dụng bao cao su đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh này.

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Chỉ một thời gian ngắn sau quan hệ, vùng kín xuất hiện những tổn thương bất thường

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, bệnh nhân đến khám trong tình trạng xuất hiện nhiều tổn thương dạng sùi ở cơ quan sinh dục. Các nốt sùi có màu hồng, kích thước từ vài milimet đến vài centimet, phân bố tại âm hộ, âm đạo và cổ tử cung. Một số tổn thương dễ chảy máu khi chạm vào.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm virus HPV type 6 - một trong những chủng virus thường gây bệnh sùi mào gà.

Các bác sĩ đã phải sử dụng phương pháp laser để loại bỏ toàn bộ tổn thương, đồng thời theo dõi sát nguy cơ tái phát trong nhiều tháng tiếp theo.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Những năm gần đây, các cơ sở y tế ghi nhận ngày càng nhiều thanh thiếu niên mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có sùi mào gà.

Sùi mào gà là bệnh gì?

Sùi mào gà là bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra và lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus có thể tồn tại âm thầm trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi xuất hiện triệu chứng. Đây cũng là lý do nhiều người không biết mình đã nhiễm bệnh.

Biểu hiện thường gặp là các nốt sùi mềm màu hồng hoặc màu da, mọc đơn lẻ hoặc kết thành từng cụm giống như mào gà hoặc súp lơ. Tổn thương thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, hậu môn, vùng bẹn hoặc miệng nếu có quan hệ tình dục bằng đường miệng.

Ở giai đoạn đầu, các nốt sùi thường không gây đau nên người bệnh dễ chủ quan. Tuy nhiên, khi tổn thương phát triển lớn, chúng có thể gây chảy máu, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý.

Không chỉ là căn bệnh gây mất thẩm mỹ

Nhiều người cho rằng sùi mào gà chỉ gây phiền toái vì các nốt sùi ở vùng kín. Thực tế, những tác động của HPV có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Các chủng HPV type 6 và 11 thường gây sùi mào gà lành tính. Tuy nhiên, virus HPV còn có nhiều chủng nguy cơ cao như type 16 và 18 - những tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV còn liên quan đến một số loại ung thư khác như ung thư âm hộ, âm đạo, hậu môn, dương vật và ung thư vùng hầu họng.

Đối với thanh thiếu niên, việc nhiễm HPV từ sớm đồng nghĩa với việc cơ thể có thể phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe kéo dài trong nhiều năm về sau.

Bên cạnh đó, người có quan hệ tình dục không an toàn còn có nguy cơ đồng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, chlamydia hoặc HIV.

Một số bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính, tắc vòi trứng ở nữ giới hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.

Vì sao người trẻ dễ mắc bệnh?

Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở thanh thiếu niên ngày càng gia tăng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là việc quan hệ tình dục sớm nhưng thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Nhiều bạn trẻ cho rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng là đủ, hoặc tin rằng người yêu "nhìn khỏe mạnh" thì không thể mắc bệnh. Trong khi đó, nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể không biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài.

Không ít trường hợp ngại mua hoặc sử dụng bao cao su vì cho rằng điều đó làm giảm cảm xúc hoặc thể hiện sự thiếu tin tưởng với đối phương.

Sự chủ quan này khiến nguy cơ lây nhiễm tăng lên đáng kể.

Phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất

Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu giúp loại bỏ hoàn toàn virus HPV ra khỏi cơ thể. Các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương và hạn chế nguy cơ tái phát.

Do đó, phòng bệnh vẫn là biện pháp hiệu quả nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Đồng thời nên duy trì lối sống tình dục an toàn, chung thủy với một bạn tình và chủ động khám sức khỏe khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục.

Một biện pháp quan trọng khác là tiêm vaccine HPV. Hiện vaccine đã được chứng minh có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa nhiều chủng HPV gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tiêm vaccine từ sớm, tốt nhất trước khi có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, những người đã trưởng thành vẫn có thể được tư vấn tiêm chủng nếu phù hợp.

Trường hợp của cô gái 18 tuổi là lời nhắc nhở rằng các bệnh lây truyền qua đường tình dục không phân biệt tuổi tác. Chỉ một lần chủ quan cũng có thể khiến người trẻ phải đối mặt với những hậu quả kéo dài. Trang bị kiến thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ tương lai lâu dài của mỗi người.