Thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn: Nhiều bạn trẻ phải trả giá bằng sức khỏe

Những ngộ nhận nguy hiểm

Thảo (sống ở Hà Nội) từng nghĩ rằng chỉ cần tránh quan hệ tình dục theo cách truyền thống là có thể tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong một lần quen biết bạn trai qua mạng xã hội, em đồng ý quan hệ bằng miệng vì cho rằng hình thức này không có nguy cơ lây bệnh.

Một thời gian sau, Thảo bắt đầu xuất hiện tình trạng đau họng kéo dài, niêm mạc miệng sưng đỏ, nhiều vết loét gây đau rát. Ban đầu em nghĩ mình bị nhiệt miệng hoặc dị ứng thức ăn nên tự mua thuốc điều trị. Chỉ đến khi các triệu chứng ngày càng nặng, việc ăn uống trở nên khó khăn, em mới đến cơ sở y tế thăm khám.

Ảnh minh họa.

Kết quả khiến cô gái trẻ bàng hoàng: mắc bệnh lậu vùng họng.

Tương tự, Quốc (sống ở Quảng Ninh) cũng rơi vào tình huống không ngờ. Tin rằng những hình thức tiếp xúc tình dục không giao hợp trực tiếp sẽ an toàn, em đã thử nghiệm theo lời bạn bè và thông tin trên mạng. Sau đó, vùng sinh dục xuất hiện nhiều nốt sùi bất thường kèm cảm giác đau rát.

Các bác sĩ xác định em bị nhiễm virus HPV gây sùi mào gà.

Những trường hợp như Thảo và Quốc không còn là cá biệt trong thực tế hiện nay.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục đang trẻ hóa

Theo ghi nhận từ nhiều cơ sở y tế, số lượng thanh thiếu niên mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Điều đáng lo ngại là nhiều em không nhận thức đầy đủ về các nguy cơ lây nhiễm. Không ít người vẫn tin rằng chỉ cần tránh mang thai là đã an toàn hoặc cho rằng quan hệ bằng miệng, bằng tay sẽ không thể lây bệnh.

Trên thực tế, các tác nhân gây bệnh như virus HPV, vi khuẩn lậu, giang mai, Chlamydia hay virus Herpes hoàn toàn có thể lây truyền thông qua tiếp xúc niêm mạc, dịch tiết hoặc da với da trong quá trình thân mật.

Bao cao su là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn mọi nguy cơ, bởi nhiều vùng da tiếp xúc vẫn không được che phủ.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của Internet giúp giới trẻ tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhưng cũng khiến nhiều em tiếp xúc với những nguồn kiến thức thiếu kiểm chứng. Những lời khuyên truyền miệng, video trên mạng xã hội hay các diễn đàn ẩn danh đôi khi lại trở thành "giáo trình giới tính" của không ít thanh thiếu niên.

Hậu quả không chỉ là những vết loét hay nốt sùi

Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt.

Sùi mào gà do HPV gây ra có thể tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư ở cổ tử cung, hậu môn, âm hộ, âm đạo hoặc hầu họng.

Bệnh lậu và Chlamydia nếu không được điều trị đúng cách có thể gây viêm nhiễm kéo dài, tổn thương cơ quan sinh sản và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.

Giang mai hay HIV thậm chí còn có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn thân.

Không chỉ chịu ảnh hưởng về thể chất, nhiều bạn trẻ còn phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề. Cảm giác xấu hổ, mặc cảm, lo sợ bị gia đình hoặc bạn bè đánh giá khiến không ít trường hợp trì hoãn việc đi khám, làm bệnh diễn tiến nặng hơn.

Giáo dục giới tính không thể là câu chuyện né tránh

Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng này nằm ở khoảng trống kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Nhiều phụ huynh vẫn ngại nói chuyện giới tính với con vì sợ "vẽ đường cho hươu chạy". Trong khi đó, trẻ lại tìm kiếm thông tin từ internet, nơi tồn tại vô số nội dung sai lệch hoặc thiếu cơ sở khoa học.

Thực tế cho thấy giáo dục giới tính đúng đắn không làm trẻ quan hệ sớm hơn mà giúp các em hiểu rõ hơn về cơ thể mình, biết cách bảo vệ bản thân và đưa ra những quyết định có trách nhiệm.

Việc trang bị kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, biện pháp phòng tránh, kỹ năng từ chối và cách tìm kiếm sự hỗ trợ y tế là điều cần thiết đối với thanh thiếu niên hiện nay.

Chủ động phòng ngừa để không phải hối tiếc

Các bác sĩ khuyến cáo thanh thiếu niên cần hiểu rằng bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nổi mụn, sùi, loét, đau rát, tiết dịch bất thường ở vùng sinh dục hoặc vùng miệng, họng sau khi có tiếp xúc tình dục, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng HPV và viêm gan B là những biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến đường tình dục và một số loại ung thư.

Trong thời đại thông tin bùng nổ, kiến thức giới tính không còn là vấn đề nhạy cảm cần né tránh mà là hành trang quan trọng giúp người trẻ bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình. Chỉ một phút chủ quan hoặc một hiểu lầm nhỏ cũng có thể để lại những hậu quả kéo dài nhiều năm sau đó.