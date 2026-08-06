Nhịn xuất tinh có thực sự giúp nam giới “sung” hơn?

Trên mạng xã hội, từng có trào lưu như "NoFap", "giữ tinh khí" hay "kiêng xuất tinh 30 ngày để tăng testosterone" thu hút hàng triệu người tham gia. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng dưới góc độ khoa học? Các chuyên gia nam học cho rằng câu trả lời phức tạp hơn rất nhiều so với những lời truyền miệng phổ biến.

Ảnh minh họa

Testosterone không hoạt động theo cơ chế "tích trữ"

Nhiều người hình dung testosterone giống như một nguồn năng lượng được lưu giữ trong cơ thể. Họ cho rằng nếu không xuất tinh, lượng hormone nam sẽ được tích tụ ngày càng nhiều.





Thực tế không phải vậy. Testosterone được sản xuất chủ yếu tại tinh hoàn dưới sự điều khiển của não bộ và hệ nội tiết. Đây là một quá trình liên tục diễn ra mỗi ngày, không phụ thuộc trực tiếp vào việc nam giới có xuất tinh hay không.





Nói cách khác, tinh dịch không phải là "kho chứa testosterone". Việc giữ lại tinh dịch không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ tích lũy thêm hormone nam.





Cơ thể luôn có cơ chế tự điều chỉnh để duy trì nồng độ testosterone ở mức phù hợp. Khi hormone tăng hoặc giảm quá mức, hệ nội tiết sẽ tự động điều chỉnh để đưa về trạng thái cân bằng.





Một nghiên cứu thường được nhắc đến khi bàn về chủ đề này được công bố trên Journal of Zhejiang University Science. Các nhà khoa học theo dõi nồng độ testosterone của nam giới trong nhiều ngày liên tiếp sau khi ngừng xuất tinh. Kết quả cho thấy: Từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, testosterone gần như không thay đổi. Đến ngày thứ bảy, nồng độ testosterone tăng đột ngột khoảng 145% so với ban đầu. Sau đó hormone không tiếp tục tăng thêm mà quay trở lại trạng thái bình thường. Điều này cho thấy việc kiêng xuất tinh có thể tạo ra một đợt dao động hormone ngắn hạn.





Tuy nhiên, nghiên cứu không chứng minh rằng nhịn xuất tinh lâu dài sẽ giúp testosterone tăng bền vững hoặc cải thiện khả năng tình dục về lâu dài.





Vì sao nhiều người cảm thấy "sung" hơn khi nhịn vài ngày?

Nếu testosterone không tăng đáng kể thì tại sao nhiều nam giới lại cảm thấy ham muốn mạnh hơn sau vài ngày kiêng xuất tinh? Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân.





Thứ nhất, ham muốn tình dục thường tăng lên tự nhiên khi cơ thể không được giải tỏa trong một thời gian nhất định. Điều này giống như cảm giác đói khi chưa ăn hoặc cảm giác buồn ngủ khi thiếu ngủ.





Thứ hai, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất lớn. Khi đặt mục tiêu kiêng xuất tinh và đạt được mục tiêu đó, nhiều người cảm thấy tự tin hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn. Chính cảm giác thành công này có thể khiến họ nghĩ rằng mình đang khỏe hơn hoặc nam tính hơn.





Thứ ba, nhiều người bắt đầu thực hiện các thói quen lành mạnh cùng lúc với việc kiêng xuất tinh như tập gym, ăn uống khoa học, ngủ sớm và hạn chế mạng xã hội. Những yếu tố này mới là nguyên nhân thực sự giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.





Điều gì ảnh hưởng đến testosterone mạnh hơn việc nhịn xuất tinh?

Nếu mục tiêu là duy trì phong độ nam giới, khoa học cho thấy có những yếu tố quan trọng hơn rất nhiều.





Giấc ngủ

Một nghiên cứu đăng trên JAMA phát hiện rằng nam giới chỉ ngủ khoảng 5 giờ mỗi đêm trong một tuần có thể bị giảm từ 10-15% testosterone. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với những thay đổi quan sát được khi kiêng xuất tinh.





Tập luyện thể chất

Các bài tập sức mạnh như nâng tạ, squat, deadlift hoặc chống đẩy có thể kích thích cơ thể sản xuất testosterone hiệu quả hơn. Nam giới ít vận động thường có nồng độ testosterone thấp hơn nhóm vận động thường xuyên.





Kiểm soát cân nặng

Mỡ bụng dư thừa có liên quan mật thiết đến sự suy giảm testosterone. Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới giảm cân thành công thường có sự cải thiện đáng kể về nồng độ hormone nam.





Căng thẳng kéo dài

Stress làm tăng hormone cortisol. Khi cortisol tăng cao kéo dài, testosterone có xu hướng giảm xuống. Đây là lý do nhiều người trẻ dù còn rất khỏe mạnh nhưng vẫn gặp tình trạng giảm ham muốn, mệt mỏi hoặc khó cương cứng do áp lực học tập, công việc và cuộc sống.