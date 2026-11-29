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Hà Nội: 5 bệnh viện làm chủ kỹ thuật khó, bệnh nhân nặng không còn phải 'gánh' tiền tỷ ra nước ngoài chữa bệnh GĐXH - Những ca can thiệp bào thai từ trong bụng mẹ, kỹ thuật ghép tạng phức tạp hay công nghệ xạ trị Proton hàng đầu thế giới đang dần trở nên quen thuộc ngay tại các bệnh viện của Thủ đô. Bước chuyển mình mạnh mẽ của y tế chuyên sâu đang mở ra cơ hội sống khỏe và tiết kiệm chi phí lớn cho hàng triệu gia đình.

Cùng với việc siết chặt quản lý chuyên môn, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông, can thiệp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ, từng bước nâng cao chất lượng sống và hạn chế tối đa biến chứng, tử vong cho người dân.

Hơn 99% bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý, điều trị

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong chiến lược phòng, chống bệnh không lây nhiễm của Hà Nội, việc sàng lọc và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng tiếp tục là mũi nhọn ưu tiên.

Cụ thể, ở nhóm bệnh tim mạch - tăng huyết áp, toàn thành phố đã tổ chức đo huyết áp sàng lọc cho 25.646 người từ 18 tuổi trở lên (trong đó có 20.502 người từ 40 tuổi trở lên).

Kết quả cho thấy, trong tổng số 569.633 bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện trên địa bàn, đã có tới 564.277 người được đưa vào diện quản lý, điều trị thường xuyên, đạt tỷ lệ 99,1%. Ngoài ra, có 2.547/2.718 người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch được điều trị dự phòng (đạt 93,7%), góp phần quan trọng ngăn chặn nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện kịp thời các bệnh không lây nhiễm ngay từ giai đoạn sớm. Ảnh: Bảo Loan

Đối với bệnh đái tháo đường, ngành y tế Thủ đô đã sàng lọc cho 22.737 người từ 18 tuổi trở lên, qua đó phát hiện 883 trường hợp nghi ngờ tiền đái tháo đường, 241 người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, 151 người nguy cơ cao và theo dõi 99 ca mắc mới.

Công tác quản lý điều trị duy trì hiệu quả cao với 219.313/220.968 bệnh nhân đái tháo đường được theo dõi y tế. Đặc biệt, có 74.319/87.741 trường hợp tiền đái tháo đường được tư vấn, điều trị dự phòng kịp thời. Việc can thiệp sớm ở giai đoạn "tiền bệnh" giúp người dân chủ động thay đổi chế độ dinh dưỡng, vận động để ngăn bệnh tiến triển.

Nâng cao năng lực tuyến cơ sở, can thiệp sâu yếu tố nguy cơ

Để y tế cơ sở thực sự trở thành "người gác cổng" tin cậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã liên tục tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới. Mục tiêu là chuyển dịch từ thế bị động sang chủ động phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân liên tục, thay vì đợi đến khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hoặc biến chứng mới tiếp cận.

Hoạt động sàng lọc được lồng ghép linh hoạt qua khám sức khỏe học đường, khám định kỳ cho người lao động, người cao tuổi và khám chữa bệnh thông thường.

Song song với chuyên môn, công tác truyền thông thay đổi hành vi cũng ghi nhận nhiều con số ấn tượng:

Truyền thông diện rộng: Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 18.011 người từ 13 tuổi trở lên cùng 416 lượt phát thanh về xây dựng lối sống lành mạnh.

Kiểm soát cân nặng: Tư vấn dinh dưỡng, giảm cân cho 3.840/5.205 người thừa cân, béo phì (đạt 73,7%) nhằm triệt tiêu yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh mạn tính.

Phòng chống tác hại rượu, bia: Can thiệp, tư vấn sức khỏe thành công cho 9.738/9.790 người có nguy cơ do lạm dụng đồ uống có cồn (đạt tỷ lệ 99,5%).

Thời gian tới, Thành phố Hà Nội xác định tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng diện sàng lọc các nhóm nguy cơ cao và đẩy mạnh tư vấn dinh dưỡng, vận động thể lực, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia.

Đây là nền tảng vững chắc để kiểm soát hiệu quả gánh nặng bệnh không lây nhiễm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe bền vững cho nhân dân Thủ đô.